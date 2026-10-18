Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

Tекст: Ольга Никитина

Что такое поверка счетчиков воды

Поверка – это метрологическая процедура, которая подтверждает, что счетчик правильно измеряет объем потребленной воды и его можно использовать дальше для расчетов.

Поверку часто путают с проверкой прибора управляющей компанией. Это разные процедуры.

Поверка подтверждает точность измерений и проводится аккредитованной организацией или индивидуальным предпринимателем.

Проверка счетчика со стороны управляющей или ресурсоснабжающей организации – это, например, осмотр прибора, пломб, его состояния и сверка показаний.

Замена счетчика означает установку другого прибора учета вместо старого.

Если межповерочный интервал заканчивается, менять исправный счетчик автоматически не требуется – сначала его можно поверить.

Когда нужно делать поверку счетчика воды в 2026 году

Поверку проводят до окончания межповерочного интервала конкретного прибора учета.

Лучше не ждать последнего дня и не рассчитывать только на напоминание управляющей компании. Собственник должен самостоятельно следить за сроком.

Если поверка заканчивается, например, 20 ноября, лучше заранее выбрать аккредитованную организацию и договориться о визите.

После наступления даты окончания межповерочного интервала счетчик считается вышедшим из строя для целей расчета коммунальной услуги до восстановления надлежащего учета.

С какой даты считается срок поверки счетчика

Межповерочный интервал отсчитывается от даты предыдущей поверки прибора.

Для нового счетчика это первоначальная поверка, которая обычно проводится еще до продажи прибора.

Поэтому ошибочно считать, что шестилетний срок всегда начинается именно с даты установки счетчика в квартире.

Если счетчик долго лежал на складе до покупки, часть межповерочного интервала уже могла пройти.

При покупке нового прибора полезно сразу проверить дату первичной поверки.

Как узнать срок следующей поверки

Есть несколько способов.

Паспорт счетчика

В технической документации указан межповерочный интервал и сведения о первоначальной поверке.

Предыдущая поверка

Если счетчик уже поверяли, ориентироваться нужно на сведения о последней поверке.

ФГИС «Аршин»

Информацию можно проверить в государственной системе по заводскому номеру прибора.

Квитанция ЖКУ

Во многих регионах дата следующей поверки указывается в платежном документе.

Личный кабинет

Срок может отображаться в личном кабинете управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Управляющая компания или поставщик воды

У них также можно уточнить сведения, которые используются в расчетной системе.

При расхождениях надежнее свериться с паспортом прибора и записью о поверке в государственной системе.

Как часто нужно поверять счетчики воды

Единого универсального правила «горячая вода – четыре года, холодная – шесть лет» для всех существующих счетчиков применять не следует.

Межповерочный интервал определяется для конкретного типа прибора.

У многих современных счетчиков воды он составляет шесть лет.

При этом встречаются модели, особенно более старые приборы горячей воды, для которых в документации установлен четырехлетний период.

Поэтому правильный ответ на вопрос «как часто поверять счетчик» находится в технической документации конкретной модели и в сведениях о приборе.

Как часто поверяют счетчик холодной воды

У многих современных счетчиков холодной воды межповерочный интервал составляет шесть лет.

Но проверять нужно паспорт конкретного прибора.

Если производителем и утвержденным типом предусмотрен иной интервал, действует именно он.

Как часто поверяют счетчик горячей воды

У современных универсальных водосчетчиков интервал также нередко составляет шесть лет.

Однако у части ранее выпускавшихся приборов горячей воды встречается срок четыре года.

Поэтому само наличие счетчика на горячей воде не означает автоматически, что его нужно поверять раз в четыре года.

Межповерочный интервал и срок службы счетчика – это одно и то же

Нет.

Межповерочный интервал показывает, через какой срок нужно подтвердить точность измерений.

Срок службы – период, в течение которого изготовитель рассчитывает эксплуатацию прибора при соблюдении установленных условий.

Счетчик может пройти несколько поверок в течение срока службы.

И наоборот, если прибор сломался раньше, ждать окончания его нормативного срока службы не нужно – его придется ремонтировать или менять.

Кто должен следить за сроком поверки

Для квартирного индивидуального прибора учета обязанность следить за его состоянием и своевременной поверкой лежит на собственнике.

Управляющая компания или расчетный центр могут:

указать срок в квитанции;

прислать напоминание;

разместить информацию в личном кабинете.

Но отсутствие такого напоминания не продлевает межповерочный интервал.

Поэтому дату лучше контролировать самостоятельно.

Кто имеет право проводить поверку счетчиков воды

Поверять средства измерений могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую аккредитацию в национальной системе аккредитации.

Именно аккредитация, а не рекламная фраза «сертифицированная компания» или «официальная служба поверки», является главным критерием.

После проведения процедуры поверитель обязан передать сведения о результате в государственную информационную систему.

Как проверить компанию перед заказом поверки

Перед вызовом специалиста стоит проверить организацию.

Узнайте полное название и ИНН

Не ограничивайтесь номером телефона из листовки.

Проверьте аккредитацию

Организация должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации.

Важно проверить не только сам факт существования компании, но и действующий статус ее аккредитации.

Уточните область аккредитации

У компании должно быть право выполнять именно необходимый вид метрологических работ.

Спросите полную стоимость

Заранее выясните:

цену поверки;

входит ли выезд мастера;

есть ли дополнительные платежи;

сколько стоит поверка второго счетчика.

Уточните передачу данных в «Аршин»

Поверитель должен передать сведения о результате в государственную систему.

Если компания обещает выдать только «бумажный сертификат», но ничего не говорит об «Аршине», это повод насторожиться.

Нужна ли лицензия на поверку счетчиков воды

Корректнее говорить не о лицензии, а об аккредитации.

Поверку средств измерений проводят аккредитованные организации и индивидуальные предприниматели.

Поэтому вопрос «есть ли у компании лицензия на поверку» лучше заменить проверкой ее статуса в реестре Росаккредитации.

Как проходит поверка счетчика воды

Во многих случаях бытовой водосчетчик проверяют прямо в квартире.

Специалист:

Проверяет состояние прибора. Осматривает пломбы и заводской номер. Подключает поверочное оборудование. Пропускает через систему определенный объем воды. Сравнивает фактический объем с показаниями счетчика. Определяет погрешность. Делает вывод о пригодности или непригодности прибора. Передает сведения о результате поверки в государственную систему.

Если прибор укладывается в допустимую погрешность, его можно продолжать использовать.

Можно ли поверить счетчик воды без снятия

Да.

Многие бытовые счетчики можно поверить непосредственно на месте эксплуатации без демонтажа.

Это удобно, поскольку:

не нужно снимать прибор;

не требуется временно устанавливать другой счетчик;

процедура занимает меньше времени;

не нарушается система водоснабжения.

Однако возможность такой поверки зависит от конструкции прибора и утвержденной методики.

Иногда счетчик все же приходится демонтировать.

Нужно ли снимать пломбу при поверке

Если прибор поверяют на месте без демонтажа, штатную пломбу обычно не снимают без необходимости.

Если для проведения работ требуется демонтаж, порядок снятия и последующего ввода прибора в эксплуатацию нужно согласовать с исполнителем коммунальной услуги.

Самостоятельно срывать контрольную пломбу перед приездом поверителя не следует.

Что такое ФГИС «Аршин»

«Аршин» – государственная информационная система Росстандарта, где содержатся сведения о средствах измерений и результатах их поверки.

Для потребителя это главный электронный источник подтверждения того, что счетчик прошел поверку.

В системе можно увидеть:

сведения о приборе;

заводской номер;

дату поверки;

результат;

организацию, которая проводила работы;

сведения, связанные с межповерочным интервалом.

Почему «Аршин» важнее бумажного свидетельства

Юридически значимый результат поверки подтверждается прежде всего сведениями, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

То есть главным становится не бумажный документ, который оставил мастер, а электронная запись.

Бумажные документы при этом полезно сохранять.

Они подтверждают:

факт заказа услуги;

дату проведения работ;

стоимость;

данные исполнителя.

Как проверить поверку счетчика в «Аршине»

Для поиска потребуется заводской номер счетчика.

Его можно найти:

на корпусе прибора;

в паспорте;

в старых документах о поверке.

В открытой части системы нужно перейти к сведениям о результатах поверок средств измерений и ввести данные прибора.

После поиска следует проверить:

совпадает ли заводской номер;

дату поверки;

результат;

название организации;

сведения о приборе.

Если в системе указано, что прибор признан пригодным, это подтверждает успешное прохождение поверки.

Что делать, если счетчик не находится в «Аршине»

Сначала проверьте правильность заводского номера.

Даже одна неверная цифра может дать пустой результат.

Если поверка состоялась недавно, данные могли еще не появиться.

Если установленный срок передачи уже проходит, нужно связаться с организацией, которая проводила поверку, и уточнить, были ли сведения направлены.

Именно поверитель отвечает за передачу результата.

Через сколько данные о поверке появляются в «Аршине»

Не обязательно в день визита мастера.

Для обычных средств измерений сведения должны быть переданы поверителем в срок, согласованный с заказчиком, но не позднее 40 рабочих дней с даты поверки.

Поэтому отсутствие записи через несколько часов или дней еще не означает нарушения.

При этом организация может передать данные значительно быстрее.

Нужен ли бумажный акт после поверки

Для подтверждения самой поверки основное значение имеют сведения в государственной информационной системе.

Обязательного требования доказывать поверку только бумажным свидетельством нет.

Однако полезно сохранить:

договор;

чек или квитанцию;

акт выполненных работ;

иные документы, которые оставил исполнитель.

Они пригодятся, если сведения в системе будут внесены неправильно или возникнет спор с поверяющей организацией.

Можно ли потребовать бумажное свидетельство о поверке

По заявлению владельца средства измерений поверитель может оформить предусмотренный законодательством документ о результатах поверки.

Но его отсутствие само по себе не отменяет электронную запись в государственном информационном фонде.

Для обычного потребителя ключевым остается появление корректных данных в «Аршине».

Нужно ли сообщать о поверке в управляющую компанию

Обязанности подтверждать поверку исключительно бумажной копией свидетельства у потребителя нет – управляющая или ресурсоснабжающая организация может проверить сведения в государственной системе.

Тем не менее на практике после поверки полезно убедиться, что:

новая дата отражена в расчетной системе;

показания счетчика снова принимаются;

начисления производятся по прибору.

Если данные долго не обновляются, можно обратиться в управляющую компанию или поставщику ресурса и сообщить о проведенной поверке.

Что будет, если просрочить поверку счетчика воды

После окончания межповерочного интервала прибор учета для целей Правил предоставления коммунальных услуг считается вышедшим из строя.

Это не означает, что счетчик физически перестал считать воду.

Но его показания больше нельзя использовать для обычных расчетов до подтверждения метрологической исправности.

Дальше меняется порядок начисления платы.

Можно ли пользоваться счетчиком после окончания поверки

Физически счетчик может продолжать работать, но для расчетов его показания перестают учитываться в обычном порядке.

Поэтому откладывать поверку на несколько месяцев невыгодно.

Особенно заметными последствия становятся после перехода от среднемесячного потребления к нормативу с повышающим коэффициентом.

Как начисляют воду первые три месяца после просрочки поверки

Для жилого помещения по общему правилу после истечения межповерочного интервала первые три расчетных периода подряд плату определяют исходя из среднемесячного потребления.

Средний объем рассчитывается по предыдущим показаниям прибора.

В общем случае берется период не менее шести месяцев.

Если счетчик работал меньше шести месяцев, используется фактический период его работы, но не менее трех месяцев.

Что будет с четвертого месяца после просрочки

После трех расчетных периодов порядок становится менее выгодным.

Плата начинает рассчитываться по нормативу потребления с повышающим коэффициентом, если имеются предусмотренные законом основания для его применения.

Именно поэтому длительная просрочка поверки может заметно увеличить платежи.

Какой коэффициент на холодную воду действует в 2026 году

Для холодного водоснабжения повышающий коэффициент составляет 3.

Это одно из важных изменений действующих правил.

Ранее в подобных ситуациях в публикациях обычно фигурировал коэффициент 1,5.

После изменений конца 2025 года при расчете платы за холодное водоснабжение применяется коэффициент 3.

Поэтому старые советы о том, что после просрочки счетчика холодной воды норматив всегда умножается на 1,5, в 2026 году уже неактуальны.

Какой коэффициент применяется к горячей воде

Для горячего водоснабжения повышающий коэффициент остается 1,5.

Таким образом, после перехода на норматив:

холодная вода – коэффициент 3;

горячая вода – коэффициент 1,5.

Конкретный размер начисления зависит от норматива, числа проживающих и тарифов в регионе.

Коэффициент 3 означает, что счет за воду вырастет втрое

Не обязательно втрое по сравнению с последним счетом по счетчику.

Коэффициент применяется к расчету по нормативу, а не к вашей прежней фактической сумме по показаниям.

Поэтому итог зависит от:

регионального норматива;

числа зарегистрированных или учитываемых проживающих;

тарифа;

фактического прежнего потребления.

Для семьи, которая экономно расходовала воду, разница может быть особенно заметной.

Есть ли штраф за просроченную поверку счетчика воды

Отдельного фиксированного административного штрафа гражданину только за то, что он пропустил срок поверки бытового счетчика, нет.

Основное финансовое последствие – изменение порядка расчета платы за воду.

Сначала это среднемесячное потребление, затем норматив с повышающим коэффициентом.

Поэтому объявления вроде «срочно поверить счетчик, иначе завтра штраф» должны вызывать настороженность.

Можно ли поверить счетчик после окончания срока

Да.

Окончание межповерочного интервала не означает, что счетчик обязательно нужно выбросить.

Можно вызвать аккредитованную организацию и провести поверку.

Если прибор подтвердит соответствие метрологическим требованиям, его можно использовать дальше.

Если счетчик поверку не пройдет, потребуется ремонт или замена.

Нужно ли менять счетчик после окончания межповерочного интервала

Нет.

Истечение срока поверки и окончание срока службы – разные вещи.

Если счетчик:

исправен;

не поврежден;

не протекает;

успешно проходит поверку,

его можно эксплуатировать дальше.

Замена становится необходимой, когда прибор неисправен, не прошел поверку или дальнейшая эксплуатация невозможна по другим причинам.

Сделают ли перерасчет, если поверку сделали после просрочки

В 2026 году Минстрой отдельно обратил внимание на позицию Верховного суда по таким спорам.

Если после просрочки счетчик был поверен без демонтажа и по результатам признан исправным, это может подтверждать достоверность его показаний в период после окончания предыдущей поверки.

В такой ситуации потребитель вправе обратиться к исполнителю коммунальной услуги и потребовать учесть показания исправного счетчика за период, когда их не использовали при начислениях.

Перерасчет лучше не считать автоматически произошедшим в момент поверки.

Нужно проконтролировать начисления и при необходимости подать письменное заявление.

За какой период могут пересчитать воду после поздней поверки

Если подтверждены условия для такого перерасчета, в расчет могут быть приняты показания за период от окончания межповерочного интервала до поверки.

При этом важны обстоятельства конкретного случая.

Особенно существенное значение имеет то, что:

прибор не демонтировался;

поверка подтвердила его исправность;

имеются показания, по которым можно определить реальное потребление.

Поэтому при просрочке полезно не только заказать поверку, но и сохранить данные счетчика на дату ее проведения.

Что делать для перерасчета после поверки

После успешной поверки:

Убедитесь, что результат появился в «Аршине». Снимите текущие показания. Проверьте квитанцию. Если начисления за период просрочки рассчитаны по среднему или нормативу, обратитесь к исполнителю коммунальной услуги. Попросите произвести перерасчет с учетом подтвержденной исправности прибора и его показаний. Сохраните заявление и ответ организации.

При отказе спор можно оспаривать в установленном порядке.

Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если прибор признан непригодным, его показания использовать нельзя.

Основных вариантов два:

ремонт с последующей новой поверкой;

замена на новый счетчик.

Для недорогого бытового водосчетчика замена часто оказывается проще и экономически целесообразнее ремонта.

После установки нового прибора его необходимо ввести в эксплуатацию в установленном порядке.

Что лучше – поверить или заменить счетчик

Это зависит от состояния прибора и стоимости работ.

Поверка обычно выгоднее, если

счетчик работает нормально;

стекло не запотевает;

корпус не поврежден;

нет течи;

стрелочный или цифровой механизм работает без сбоев;

срок службы еще не подходит к концу;

поверка значительно дешевле нового счетчика с установкой.

Замена разумнее, если

прибор заклинивает;

показания явно некорректны;

внутри появился конденсат;

корпус поврежден;

есть течь;

счетчик уже не прошел поверку;

стоимость поверки и возможного ремонта близка к стоимости нового прибора.

Если счетчик очень старый, иногда выгоднее сразу заменить его и получить новый межповерочный интервал.

Сколько стоит поверка счетчика воды в 2026 году

Единого федерального тарифа на поверку бытовых счетчиков воды нет.

Стоимость зависит от:

региона;

конкретной компании;

количества приборов;

необходимости выезда;

способа поверки;

дополнительных услуг.

Поэтому перед заказом лучше сравнить несколько аккредитованных организаций и уточнить итоговую цену заранее.

Особенно важно спросить, не появятся ли после приезда мастера отдельные платежи за «акт», «регистрацию», «ввод данных» или другие услуги.

Кто оплачивает поверку счетчика

По общему правилу расходы несет владелец прибора учета.

Поверка квартирного счетчика не является автоматически бесплатной коммунальной услугой управляющей компании.

Исключения могут быть предусмотрены:

региональными льготами;

местными программами;

договорными условиями;

специальными мерами поддержки отдельных категорий граждан.

Поэтому наличие бесплатной поверки нужно проверять отдельно в своем регионе.

Можно ли сделать поверку бесплатно

Универсальной федеральной программы бесплатной поверки всех квартирных водосчетчиков нет.

В отдельных регионах, муниципалитетах или организациях могут существовать льготы для определенных категорий граждан.

Если вам звонят и заявляют, что «государство проводит обязательную бесплатную поверку сегодня», стоит сначала проверить информацию через управляющую компанию или официальные органы.

Как не попасться на мошенников при поверке счетчиков

Тема водосчетчиков часто используется в агрессивной рекламе.

Насторожить должны несколько признаков.

«Ваш счетчик срочно просрочен»

Не верьте только листовке или звонку.

Самостоятельно проверьте реальную дату.

«Если не сделать поверку сегодня, будет штраф»

Отдельного фиксированного штрафа за сам пропуск срока поверки бытового счетчика нет.

«Вы обязаны работать только с нашей компанией»

Собственник вправе самостоятельно выбрать аккредитованную организацию.

Компания не сообщает ИНН и юридическое название

Без этих данных проверить аккредитацию невозможно.

Мастер сразу требует заменить исправный счетчик

Сначала стоит выяснить причину.

Истечение межповерочного интервала само по себе не означает неисправность прибора.

Листовка выглядит как официальная квитанция

Рекламные извещения нередко стилизуют под документы управляющей компании или государственных органов.

Наличие герба, штрихкода или слов «единая служба» еще не делает документ официальным.

Как отличить настоящее уведомление от рекламы

Проверьте:

от какой организации пришло сообщение;

совпадает ли срок с паспортом и «Аршином»;

указана ли управляющая или ресурсоснабжающая организация;

нет ли навязывания конкретного коммерческого исполнителя;

есть ли официальный источник информации.

Если срок действительно приближается, компанию для поверки все равно можно выбрать самостоятельно.

Кратко: что нужно знать о поверке счетчиков воды в 2026 году

Поверку нужно провести до окончания межповерочного интервала конкретного счетчика.

Не следует автоматически считать, что горячую воду поверяют раз в четыре года, а холодную – раз в шесть. У многих современных приборов интервал составляет шесть лет для обоих видов воды, но решающими являются документы конкретного счетчика.

Поверку вправе проводить только аккредитованная организация или индивидуальный предприниматель.

Результат должен быть внесен во ФГИС «Аршин».

Сведения могут передаваться не мгновенно – предельный срок для обычных средств измерений составляет до 40 рабочих дней.

Если поверку пропустить, для жилого помещения первые три расчетных периода плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению.

После этого переходят на норматив с повышающим коэффициентом:

3 – для холодной воды;

1,5 – для горячей.

Отдельного фиксированного штрафа только за просрочку поверки нет.

Просроченный счетчик можно поверить. Если проведенная без демонтажа поверка подтвердит его исправность, в предусмотренных обстоятельствах можно обратиться за перерасчетом платы за период, когда показания не учитывались.

Вопросы и ответы

Как часто нужно поверять счетчики воды?

По межповерочному интервалу конкретного прибора. У многих современных моделей он составляет шесть лет, но нужно проверить паспорт и сведения о счетчике.

Когда делать поверку счетчика холодной воды?

До даты окончания его межповерочного интервала. У многих моделей это шесть лет после предыдущей поверки.

Когда поверять счетчик горячей воды?

Также до окончания интервала конкретного прибора. У современных моделей встречается шестилетний срок, у части старых счетчиков – четырехлетний.

С какого момента считается межповерочный интервал?

С даты предыдущей поверки. Для нового прибора – с даты первичной поверки, а не обязательно с момента установки в квартире.

Где посмотреть дату поверки?

В паспорте счетчика, документах предыдущей поверки, квитанции, личном кабинете или ФГИС «Аршин».

Как проверить поверку в «Аршине»?

По заводскому номеру прибора в открытом реестре результатов поверки.

Что делать, если данных в «Аршине» нет?

Проверить заводской номер и дату поверки. Если прошло мало времени, сведения могли еще не поступить. Если срок затягивается, нужно обратиться к организации-поверителю.

Сколько времени дают компании на внесение данных в «Аршин»?

Для обычных средств измерений – не более 40 рабочих дней с даты поверки.

Кто имеет право делать поверку?

Аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право проводить поверку соответствующих средств измерений.

Как проверить организацию?

По реестру аккредитованных лиц Росаккредитации. Нужно проверить название, ИНН, статус и область аккредитации.

Можно ли поверить счетчик без снятия?

Да, многие бытовые водосчетчики поверяются непосредственно в квартире без демонтажа.

Нужен ли бумажный акт?

Для подтверждения поверки главным источником являются сведения в государственной системе. Но договор, чек и акт лучше сохранить.

Нужно ли относить свидетельство о поверке в управляющую компанию?

Обязанности подтверждать поверку исключительно бумажным свидетельством нет. Но стоит убедиться, что УК или ресурсоснабжающая организация обновила данные и принимает показания.

Что будет, если пропустить поверку?

Показания перестанут использоваться в обычном порядке. Первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае начисляют по среднемесячному потреблению, затем – по нормативу с повышающим коэффициентом.

Сколько месяцев начисляют воду по среднему?

Не более трех расчетных периодов подряд для жилого помещения в рассматриваемой ситуации.

Какой коэффициент на холодную воду в 2026 году?

Повышающий коэффициент составляет 3.

Какой коэффициент на горячую воду?

1,5.

Есть ли штраф за просроченную поверку?

Отдельного фиксированного штрафа гражданину только за пропуск срока поверки нет. Основное последствие – изменение порядка начисления платы.

Можно ли поверить просроченный счетчик?

Да. Если он пройдет поверку, его можно продолжать использовать.

Нужно ли менять счетчик после окончания срока поверки?

Нет. Если прибор исправен и успешно прошел поверку, замена не требуется.

Что делать, если счетчик не прошел поверку?

Отремонтировать его с последующей поверкой либо заменить новым прибором.

Можно ли добиться перерасчета после поздней поверки?

Если поверка без демонтажа подтвердила исправность счетчика, действующие разъяснения допускают учет его показаний за период, когда они временно не использовались. Для этого следует обратиться к исполнителю коммунальной услуги.

Сколько стоит поверка?

Единой федеральной цены нет. Стоимость определяет компания и она зависит от региона и условий оказания услуги.

Кто оплачивает поверку?

По общему правилу – владелец прибора учета.

Можно ли заказать поверку у компании из рекламной листовки?

Можно только после проверки ее аккредитации. Сам факт получения листовки не означает, что компания является официальной или что указанная в ней дата поверки верна.

Главное о поверке счетчиков воды в 2026 году

В 2026 году главное изменение для собственников связано с расчетом платы после длительной просрочки: для холодного водоснабжения повышающий коэффициент составляет уже 3, а не 1,5.

Но избежать повышенных начислений проще всего, если заранее проверить дату следующей поверки.

Надежный алгоритм выглядит так: найти заводской номер счетчика, проверить межповерочный интервал и дату предыдущей поверки, выбрать аккредитованную организацию, провести процедуру и затем убедиться, что результат появился в «Аршине».

Если срок уже пропущен, счетчик не обязательно менять. Его можно поверить, а если процедура без демонтажа подтвердит исправность прибора, стоит проверить возможность перерасчета начислений за период просрочки.