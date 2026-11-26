Tекст: Олег Исайченко

К деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ) могут присоединиться новые страны. Как сообщил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев в интервью ТАСС, такой интерес проявляют Иран, Монголия и Сербия. Возможность участия этих государств предусмотрена новым форматом сотрудничества – СНГ+.

Лебедев напомнил, что формат СНГ+ и статус наблюдателя при Содружестве были введены относительно недавно, но уже вызвали интерес за его пределами. Так, Иран выступил с инициативой присоединиться к объединению в новом формате. Сейчас вопрос о предоставлении ему соответствующего статуса находится на рассмотрении, уточнил генсек.

Расширение форматов международного сотрудничества происходит накануне 35-летия СНГ, которое организация отметит 21 декабря. Созданное в 1991 году объединение изначально было призвано обеспечить взаимодействие бывших советских республик в условиях распада СССР и сохранить сложившиеся между ними экономические и гуманитарные связи. Со временем повестка СНГ расширилась: сегодня оно служит площадкой для координации экономической, транспортной, финансовой и культурной политики государств-участников.

Экономическое взаимодействие остается одной из основ сотрудничества. По итогам 2025 года товарооборот России со странами СНГ превысил девять трлн рублей, а в первом полугодии 2026-го вырос еще на 11%. Государства Содружества также развивают общие логистические маршруты, в том числе в рамках международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад».

Развивается и финансовая кооперация. Доля национальных валют во взаиморасчетах между странами СНГ превысила 90%, что позволяет участникам объединения снижать зависимость от внешней финансовой инфраструктуры.

Отдельное направление – гуманитарное сотрудничество. На площадке СНГ была создана Международная организация по русскому языку (МОРЯ), призванная поддерживать и развивать русский язык на постсоветском пространстве. Кроме того, страны Содружества реализуют совместные образовательные и социальные проекты.

Однако расширение СНГ+ ставит вопрос о будущем самого объединения: не приведет ли появление новых участников к размыванию его первоначальной повестки и не станет ли СНГ дублировать функции ЕАЭС и ШОС? Или, напротив, новый формат позволит организации обрести второе дыхание, став дополнительной площадкой для сотрудничества государств, которые не входят в единые интеграционные объединения?

«СНГ за годы своего существования стало эффективным механизмом региональной интеграции. Организация давно вышла за рамки поддержания связей между бывшими советскими республиками. Это площадка, где обсуждаются насущные политические и экономические проблемы региона», – сказал политолог Алексей Мухин.

Он напомнил, что в рамках Содружества действует зона свободной торговли, которая помогает странам-участницам наращивать взаимный товарооборот. «И это очень важный механизм, позволяющий, например, таким странам, как Казахстан и Узбекистан, активно развивать собственные рынки. Экономические показатели этих двух государств по-хорошему удивляют», – отметил эксперт.

В качестве примера Мухин привел Украину и Молдавию, которые, по его оценке, фактически саботировали участие в СНГ и теперь демонстрируют удручающие результаты в сфере торговли. «То есть истории неудач среди членов Содружества связаны не с его внутренними проблемами, а с принципиальным решением государств выйти из его состава в пользу других интеграционных проектов», – отмечает собеседник.

По словам политолога, экономические возможности СНГ привлекают внимание и других государств. «Все это видят другие международные игроки, для которых организация и становится экономически привлекательным проектом. Собственно, Иран, Монголия и Сербия как раз относятся к данному перечню. Вполне вероятно, что они рассматривают участие в формате СНГ+ как возможность постепенного приобщения к рынкам России и Центральной Азии», – рассуждает эксперт.

При этом расширение сотрудничества в рамках СНГ не должно мешать работе других евразийских объединений. Мухин напоминает, что ЕАЭС представляет собой пример более тесного экономического партнерства, предполагающего наличие наднациональных органов регулирования торговли, тогда как ШОС специализируется на вопросах безопасности.

«Таким образом, присоединение Монголии и Ирана к деятельности СНГ выглядит логичным и понятным. Что касается Сербии, то в случае с этой страной проблемы могут возникнуть из-за стремления Белграда войти в состав Евросоюза, поскольку ЕС зачастую имеет весьма строгие экономические требования даже для претендентов на вступление», – поясняет Мухин.

Кроме того, СНГ+ может стать дополнительной площадкой для развития культурных и гуманитарных связей между государствами, отмечает политолог Иван Лизан. По его мнению, в рамках нового формата Россия и Иран, например, могли бы обсуждать взаимное признание дипломов и научных степеней. Возможен диалог и по другим направлениям.

Вместе с тем эксперт не ожидает быстрого расширения сотрудничества с третьими странами. «Дело в том, что СНГ+ является новым форматом сотрудничества, который учредили осенью прошлого года по инициативе Казахстана. Создавался он в качестве платформы сотрудничества с государствами и международными организациями за пределами бывшего СССР», – напоминает он.

При этом в СНГ уже предусмотрены два статуса участия третьих сторон – партнер и наблюдатель. «Первый может выступать на открытых заседаниях СНГ с правом совещательного голоса, а второй способен исключительно присутствовать на них. Оба статуса обладают постоянным характером», – говорит эксперт.

По оценке Лизана, СНГ+ по своему содержанию ближе к формату наблюдательства, но предполагает более ситуативное взаимодействие. «То есть это компромисс для стран, которые не имеют интереса к длительному сотрудничеству, но готовы к ситуативному партнерству. Участие в мероприятиях Содружества в таком случае напоминает «разовый абонемент», который предоставляется с одобрения всех участников организации. По сути, это институционализированный формат ad hoc: возможность для членов СНГ приглашать соседние государства на свои мероприятия и знакомить их с объединением», – заключил Лизан.