Tекст: Валерия Городецкая

Правительство Молдавии в среду одобрило введение режима повышенной готовности в энергетике на 30 дней, передает РИА «Новости». «В вечерние часы, когда потребление высокое, выделенные на следующий день мощности по экспорту электроэнергии будут сведены к нулю», – говорится в сообщении центра.

Центральные и местные органы власти должны сократить траты электроэнергии на уличное освещение на 50%, декоративное, архитектурное и рекламное освещение, освещение витрин и фонтаны будут отключены. Администрация общественных зданий и торговых помещений должна сократить объем внутреннего освещения на 30%. Работа эскалаторов ограничена с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 22:00, также в эти периоды не рекомендуется использовать лифты.

Государственные учреждения должны сократить потребление топлива как минимум на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В порту Джурджулешты экспорт и реэкспорт дизельного топлива будут разрешены только в том случае, если запасы на складах превышают 7,5 тыс. тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил об очередном повышении тарифов на электроэнергию из-за роста закупочных цен.

В начале месяца свыше 543 тыс. жителей Молдавии запросили частичную государственную компенсацию за энергоресурсы.

В сентябре молдавские законодатели утвердили введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней.