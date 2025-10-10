  • Новость часаНа заводе по производству взрывчатки в США произошел взрыв
    10 октября 2025, 22:00 • Политика

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ.

    В пятницу в Душанбе прошел саммит Содружества независимых государств (СНГ). Он открылся встречей в узком составе лидеров России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Международные консультации продолжились в расширенном формате – с участием членов делегаций.

    По итогам было подписано 19 документов, в том числе решения «О Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года», «О генеральном секретаре СНГ» (им вновь стал Сергей Лебедев). Что еще важнее – утвержден формат «СНГ плюс», поддержана инициатива сделать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) наблюдателем при СНГ.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи напомнил, что за «более чем три десятилетия Содружество независимых государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения». «И думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство», – подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что в прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7%, до 112 млрд долларов. Также Путин считает нужным помогать предпринимательским структурам содружества реализовывать крупные промышленные и инфраструктурные проекты.

    «При этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию наших стран магистральных маршрутов "Север – Юг" и "Восток – Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами. Это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок через наш общий регион», – сказал Путин.

    Что касается формата «СНГ плюс», то решение о его создании придает содружеству «статус действительно международной организации». «Желающих государств, которые хотели бы участвовать в нашей работе, которые заинтересованы в совместной работе, в поиске общих интересов и путей их достижения, решения общих задач, их немало», – пояснил президент.

    Путин также назвал хорошим решением предоставление ШОС статуса наблюдателя при содружестве. «И, безусловно, они [решения] увеличат и возможности СНГ, и статус самой организации. Просто не сомневаюсь, что мы это почувствуем», – отметил глава государства.

    В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что «в зависимости от того, какая повестка дня будет обсуждаться на том или ином заседании, можно ожидать подключения того или иного государства» с работе в формате «СНГ плюс».

    «Формат "СНГ плюс" позволит объединить страны с достаточно разными интересами. Это будет более мягкая интеграция по сравнению с такими объединениями, как Евросоюз или ЕАЭС», – считает Владимир Жарихин, заместитель генерального директора Института стран СНГ. Политолог напомнил, что «ранее СНГ уже служило основой для создания более продвинутых интеграционных объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС». Что касается предоставления ШОС статуса наблюдателя в СНГ, то

    это прежде всего жест в поддержку многополярного мира.

    «Существует множество объединений, отражающих разные позиции и взгляды, разную степень готовности к интеграции. На Западе есть Атлантический союз, куда входят страны Западной Европы. Существуют региональные объединения, например, соглашение между США, Мексикой и Канадой о свободной торговле (USMCA). В рамках Евросоюза действуют более интегрированные объединения, такие как Бенилюкс, и так далее», – перечислил Жарихин.

    На постсоветском пространстве именно СНГ сохраняет роль ключевой коммуникационной платформы, подчеркивает Владимир Лепехин, генеральный директор Института ЕАЭС. «Неслучайно на саммите обсуждалась идея единого логистического пространства. СНГ доказало свою жизнеспособность, тогда как ЕАЭС демонстрирует стагнацию вследствие позиции Армении», – отметил эксперт.

    В то же время политолог Юрий Самонкин рассматривает этот процесс как перезапуск СНГ для формирования нового центра силы. «Усиление кооперации в Центральной Азии создает основу для реализации проекта "Один пояс – один путь" и формирования масштабного евразийского партнерства. Здесь наблюдается пересечение интересов ЕАЭС с другими международными структурами», – пояснил он.

    Динамика экономических показателей подтверждает эту тенденцию:

    несмотря на санкции, товарооборот России с Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном демонстрирует устойчивый рост, тогда как европейские экономики стагнируют из-за кризиса, связанного с украинским конфликтом. Параллельно в Азии наблюдается экономический подъем и смена технологического уклада.

    «Эти процессы создают благоприятные условия для расширения сотрудничества в рамках СНГ. К проектам могут подключиться не только постсоветские республики, но и такие страны, как Индонезия, Лаос, Камбоджа, Индия, Пакистан и Сингапур, которые способны привлекать инвестиции и создавать новые деловые площадки», – развивает мысль Самонкин.

    Важным аспектом становится взаимодействие СНГ и ШОС в сфере безопасности. «ШОС представляет собой реальную альтернативу расширению НАТО, "цветным" революциям и западной экспансии. Организация не только стабилизирует ситуацию, но и демонстрирует преимущества экономической многовекторности. В то время как Европа переживает политическую стагнацию, страны ШОС и БРИКС уверенно наращивают экономический потенциал», – констатирует политолог.

    Эксперты единодушны в оценке роли России как ключевого интеграционного драйвера.

    «Россия занимает центральное положение в Евразии, что определяет ее объективное влияние на политику окружающих государств. Этот геополитический фактор остается неизменным», – утверждает Жарихин.

    Самонкин подчеркивает, что Россия исторически была центром притяжения между Европой и Азией. «Республики, отколовшиеся в 1991 году, теперь возвращаются к сотрудничеству в экономической сфере. Для защиты региона от дестабилизации Россия будет действовать на опережение. Китай также заинтересован в освоении азиатских рынков», – отметил политолог.

    «В этой связи, если страны Азии выберут путь независимости, многополярности и партнерства с Россией, они окажутся в выигрыше и смогут вести диалог с Китаем с более сильных позиций. В противном случае их ждет участь Молдавии и других стран, ставших форпостом НАТО, – судьба сегодняшней Украины и Грузии», – заключил Самонкин.

