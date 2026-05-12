Смена фамилии и имени в 2026 году: как поменять фамилию в паспорте, замена документов

Смена фамилии и имени в России регулируется федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Процедура доступна совершеннолетним гражданам без объяснения причин, а также несовершеннолетним при соблюдении ряда условий.

Основания для смены фамилии и имени по российскому законодательству

Гражданин вправе сменить фамилию, имя или отчество по собственному желанию начиная с 14 лет. Закон не обязывает указывать причину, однако на практике органы ЗАГС принимают её к сведению: вступление в брак или его расторжение, неблагозвучность фамилии, религиозные или национальные мотивы.

Правовая основа - статья 58 Федерального закона № 143-ФЗ, а также статья 32 Семейного кодекса РФ и статья 19 Гражданского кодекса РФ. Заявление подаётся в любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации независимо от места рождения, проживания или регистрации заявителя.

Отчество изменяется только в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, либо при усыновлении (удочерении).

Имя и фамилия должны соответствовать требованиям пункта 2 статьи 58 Федерального закона № 143-ФЗ. Запрещена запись имени или фамилии, которые:

состоят из цифр, буквенно-цифровых обозначений или числительных;

содержат символы, за исключением знака «дефис»;

включают титулы, должности, ранги;

содержат бранные слова.

Кто имеет право на смену фамилии

Право на смену фамилии имеют:

дети до 14 лет (малолетние) - исключительно по заявлению родителей (законных представителей) с разрешения органа опеки и попечительства;

- исключительно по заявлению родителей (законных представителей) с разрешения органа опеки и попечительства; граждане России в возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) - самостоятельно, с письменного согласия обоих родителей или усыновителей;

- самостоятельно, с письменного согласия обоих родителей или усыновителей; граждане в возрасте от 18 лет (совершеннолетние) - без каких-либо дополнительных разрешений;

- без каких-либо дополнительных разрешений; лица, признанные полностью дееспособными до 18 лет (эмансипация или вступление в брак) - самостоятельно.

Право на смену фамилии и имени через российские органы ЗАГС распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

Документы для подачи заявления

Для подачи заявления о смене фамилии или имени в орган ЗАГС необходимо подготовить следующий пакет документов:

Заявление установленной формы № 15 (утверждена приказом Минюста России от 01.10.2018 № 201). Паспорт гражданина Российской Федерации. Свидетельство о рождении заявителя. Свидетельство о заключении брака - при наличии. Если браков было несколько и фамилия менялась каждый раз, необходимо представить справки о заключении всех предыдущих браков. Свидетельство о расторжении брака - если смена фамилии обусловлена разводом. Свидетельство о смерти супруга (супруги) - при наличии. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей - при наличии. Квитанция об уплате государственной пошлины.

Документы подаются в оригиналах. Копии снимает сотрудник ЗАГС непосредственно при приёме.

Как поменять фамилию в паспорте: пошаговый алгоритм

Чтобы разобраться, как поменять фамилию в паспорте, необходимо последовательно выполнить несколько шагов. Процедура состоит из двух этапов: государственная регистрация перемены имени в ЗАГС и последующая замена паспорта.

Шаг 1. Обратиться в любой орган ЗАГС на территории России, подать заявление по форме № 15 с приложением необходимых документов.

Шаг 2. Оплатить государственную пошлину. Размер пошлины за государственную регистрацию перемены имени составляет 1 600 рублей (статья 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации). От уплаты пошлины освобождаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ст. 333.35 НК РФ).

Шаг 3. Получить свидетельство о перемене имени. Срок рассмотрения заявления - до одного месяца со дня подачи; в исключительных случаях он может быть продлён не более чем на два месяца руководителем органа ЗАГС.

Шаг 4. В течение 30 дней со дня получения свидетельства обратиться в МФЦ или подразделение МВД России для замены внутреннего паспорта. Просрочка влечёт административный штраф в размере от 100 до 300 рублей (статья 19.15 КоАП РФ) или от 3 000 до 5 000 рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

Государственная пошлина за замену внутреннего паспорта - 300 рублей.

Рекомендуется сразу заказать несколько нотариально заверенных копий свидетельства о перемене имени - они потребуются при замене остальных документов.

Как подать заявление через Госуслуги

Подача заявления через портал «Госуслуги» позволяет сократить время ожидания в очередях. Услуга доступна через портал gosuslugi.ru для граждан с подтверждённой учётной записью.

Порядок действий на портале «Госуслуги»:

Авторизоваться на портале gosuslugi.ru. Ввести в строке поиска «Перемена имени» или «Смена фамилии». Выбрать услугу «Государственная регистрация перемены имени». Заполнить электронное заявление, указав новые данные и основание смены. Прикрепить сканы документов. Оплатить государственную пошлину онлайн (1 600 рублей). Выбрать удобный орган ЗАГС и дату для получения свидетельства.

Результатом становится запись на приём в ЗАГС и уведомление о готовности документа через личный кабинет. Оригиналы документов предъявляются при личном визите.

Подача заявления через «Госуслуги» не освобождает от обязательного личного визита в ЗАГС для подписания заявления и получения свидетельства.

Основания для отказа в смене ФИО

Закон не содержит исчерпывающего перечня оснований для отказа, однако на практике орган ЗАГС вправе отказать в регистрации перемены имени в следующих случаях:

в представленных документах обнаружены ошибки, опечатки или несоответствия (неверно указаны дата рождения, фамилия, имя, отчество и т. д.);

желаемые имя или фамилия не соответствуют установленным требованиям: содержат цифры, числительные, бранные слова или запрещённые символы.

Отказ в государственной регистрации перемены имени должен быть доведён до заявителя в письменной форме с указанием причины. Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке.

Смена фамилии после развода

Согласно пункту 3 статьи 32 Семейного кодекса Российской Федерации, смена фамилии после развода не является обязательной. Супруги вправе сохранить общую фамилию либо вернуться к добрачной.

Если один из бывших супругов желает вернуть добрачную фамилию, об этом указывается непосредственно при регистрации расторжения брака в органе ЗАГС: дополнительные заявления не требуются, отдельная пошлина за смену фамилии при разводе не взимается. Если решение о возврате добрачной фамилии принято уже после оформления развода, применяется общий порядок перемены имени.

Смена фамилии после замужества: упрощённый порядок

Смена фамилии после замужества оформляется в упрощённом порядке непосредственно при государственной регистрации заключения брака. Выбор фамилии - общая, двойная (через дефис) или сохранение добрачной - осуществляется в момент подачи заявления в ЗАГС.

Если супруг или супруга принимает решение о смене фамилии уже после регистрации брака, порядок аналогичен стандартному: заявление в орган ЗАГС, уплата пошлины 1 600 рублей, получение свидетельства о перемене имени.

Если при заключении или расторжении брака фамилия не менялась, но впоследствии возникло желание её изменить, применяется общий порядок перемены имени по собственному желанию.

Государственная пошлина за смену фамилии при регистрации брака отдельно не взимается - она включена в пошлину за регистрацию самого брака (350 рублей).

После получения свидетельства о браке необходимо обратиться в МФЦ для замены паспорта в установленный 30-дневный срок. Заграничный паспорт срочной замене не подлежит: для выезда за рубеж паспорт с прежней фамилией действителен до истечения срока его действия, если соответствует остальным требованиям.

Лицам, обучающимся в образовательных организациях, необходимо дополнительно переоформить студенческий билет и зачётную книжку.

Двойная фамилия допускается не более чем из двух частей. Соединение двойных фамилий супругов не разрешается.

Смена фамилии ребёнку: условия и порядок

Смена фамилии ребёнку регулируется статьёй 59 Семейного кодекса Российской Федерации. Порядок зависит от возраста несовершеннолетнего и семейного положения родителей.

Для детей до 14 лет:

Оба родителя подают совместное заявление в орган опеки и попечительства.

Требуется разрешение органа опеки и попечительства.

Орган опеки выдаёт разрешение исходя из интересов ребёнка.

Если второй родитель лишён родительских прав или его местонахождение неизвестно, заявление подаётся одним родителем.

Согласие ребёнка, достигшего возраста 10 лет, обязательно.

Для детей от 14 до 18 лет:

Ребёнок подаёт заявление самостоятельно.

Требуется письменное согласие обоих родителей.

Разрешение органа опеки не требуется, если оба родителя согласны.

Государственная пошлина за государственную регистрацию перемены имени ребёнка составляет 1 600 рублей. Свидетельство о рождении с новой фамилией выдаётся бесплатно.

Необходимо учитывать, что при смене фамилии ребёнка подлежат замене СНИЛС, полис ОМС и документы об образовании.

Как изменить данные в ЕМИАС после смены фамилии

ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) - информационная система здравоохранения города Москвы. Изменить данные в ЕМИАС необходимо после получения нового паспорта.

Для обновления персональных данных в ЕМИАС:

Обратиться лично в регистратуру поликлиники, к которой прикреплён пациент, с новым паспортом и полисом ОМС. Альтернативный вариант - направить обращение через портал mos.ru в раздел «Здравоохранение». Сотрудник регистратуры вносит изменения в электронную медицинскую карту на основании предъявленных документов.

Самостоятельно изменить фамилию в ЕМИАС через личный кабинет пациента невозможно: данные синхронизируются с базами МВД России после замены паспорта, однако подтверждение через регистратуру остаётся обязательным.

Полис ОМС с новой фамилией оформляется через страховую медицинскую организацию, выдавшую действующий полис. Срок переоформления - до 30 рабочих дней.

Рекомендуется обновить данные в ЕМИАС не позднее чем через 30 дней после получения нового паспорта, чтобы исключить затруднения при записи к врачу и получении рецептов.

Замена документов после смены фамилии: полный перечень

После получения свидетельства о перемене имени и нового паспорта необходимо последовательно заменить следующие документы.

Обязательная замена (установлены законодательные сроки):

Внутренний паспорт - в течение 30 дней.

Свидетельства о рождении детей - изменения вносятся по заявлению.

Полис ОМС - в течение 30 дней.

СНИЛС - с 2019 года вместо страхового свидетельства выдаётся уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта; оформляется бесплатно в Социальном фонде России или МФЦ.

Водительское удостоверение - замена обязательна, управление транспортным средством с удостоверением, в котором указаны прежние данные, не допускается.

Замена в рабочем порядке (без жёстких сроков):

Заграничный паспорт.

Банковские карты и договоры с финансовыми организациями.

Сертификат на материнский (семейный) капитал - с 15 апреля 2020 года выдаётся в электронном виде автоматически.

Трудовая книжка (при наличии бумажной) - работодатель вносит изменения на основании заявления и свидетельства о перемене имени; одновременно вносятся изменения в трудовой договор и личную карточку сотрудника.

ИНН - сам идентификационный номер остаётся прежним; при необходимости выдаётся новое свидетельство с обновлёнными данными.

Документы на имущество (договоры, выписки из ЕГРН): замена не обязательна, но при совершении сделок потребуется предъявить свидетельство о перемене имени.

Договоры со страховыми компаниями, мобильными операторами, управляющей организацией или ТСЖ - во избежание рисков, связанных с неуведомлением контрагентов.

Личные кабинеты на портале «Госуслуги», в банках и иных значимых сервисах.

Перерегистрация транспортного средства:

Необходимо обратиться в подразделение Госавтоинспекции МВД России в течение 10 дней.

Свидетельство о регистрации ТС (СТС) - пошлина 1 500 рублей за пластиковое СТС нового образца (или 500 рублей за бумажное).

ПТС (при замене бумажного) - пошлина 800 рублей.

Также необходимо уведомить страховую компанию об изменении данных страхователя.

Не требуют замены:

Диплом об образовании (прикладывается свидетельство о перемене имени).

Аттестат о среднем общем образовании.

Военный билет - в течение двух недель необходимо уведомить военный комиссариат; изменения вносятся сотрудниками военкомата.

Согласно статье 19 Гражданского кодекса РФ, гражданин обязан уведомить своих должников и кредиторов о перемене имени и несёт риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц соответствующих сведений. Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей, приобретённых под прежним именем.

Сроки и стоимость процедуры в 2026 году

Итоговые затраты на смену фамилии в 2026 году складываются из нескольких статей расходов.

Государственные пошлины:

Регистрация перемены имени в ЗАГС - 1 600 рублей.

Замена внутреннего паспорта - 300 рублей.

Замена заграничного паспорта нового поколения (биометрический, 10 лет) - 6 000 рублей (для лиц старше 14 лет).

Замена заграничного паспорта старого образца (5 лет) - 2 000 рублей.

Замена водительского удостоверения - 2 000 рублей (пошлина 3 000 рублей при выдаче ВУ нового поколения).

Перерегистрация автомобиля: СТС - 500 или 1 500 рублей в зависимости от вида носителя, ПТС (бумажный) - 800 рублей (в течение 10 дней).

Ориентировочные сроки:

Рассмотрение заявления в ЗАГС - до одного месяца (с возможным продлением ещё до двух месяцев в исключительных случаях).

Изготовление нового паспорта - до 5 рабочих дней (по месту обращения с 1 июля 2022 года).

Изготовление биометрического заграничного паспорта - до одного месяца по месту жительства; до трёх месяцев - при обращении не по месту жительства.

Замена полиса ОМС - до 30 рабочих дней.

Необходимо учитывать, что уплаченная государственная пошлина за регистрацию перемены имени возврату не подлежит в случае отказа в удовлетворении заявления по формальным основаниям, если заявитель не устранил выявленные нарушения в установленный срок.