    Германия решила вооружить Украину дешевой заменой крылатых ракет
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня

    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шрёдера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями

    @ REUTERS/Annegret Hilse

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка канцлера Фридриха Мерца восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения после его бестактного ответа онкобольной избирательнице в Зальцведеле.

    Популярность лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии продолжает падать, а его поездки по стране лишь усугубляют ситуацию, пишет Politico.

    Во время остановки в Зальцведеле 30 апреля политик столкнулся с гневом избирателей, обеспокоенных ростом цен на энергоносители и медицинское страхование.

    Кульминацией встречи стал вопрос женщины с прогрессирующим раком кожи, которая пожаловалась на сокращение медицинских льгот при одновременном повышении зарплат чиновникам. Мерц отреагировал вспышкой гнева.

    «Ни на одном этапе – ни разу – никто никогда не рассматривал вопрос о повышении зарплат членам федерального правительства. Ни на одном этапе. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы просто благодарен, если бы вы не повторяли это, не проверив. Ни на одном этапе!» – заявил он.

    Жесткий ответ вызвал шквал критики в СМИ, усилив имидж Мерца как высокомерного политика. По данным опроса DeutschlandTrend, 86% немцев недовольны работой коалиционного правительства, а лишь 24% верят, что Мерц способен исправить экономическую ситуацию.

    На фоне его неудач главную выгоду извлекает правая партия «Альтернатива для Германии», которая уже обошла консерваторов в опросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца. Уровень поддержки главы правительства упал до 15% на фоне экономических проблем.

    Политик впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей страны.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    12 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель главного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство политиков и бизнеса стремлением контролировать все процессы, что приводит к застою в экономическом развитии региона, отмечает Bloomberg.

    Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

    За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.

    Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.

    Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.

    Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.

    Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.

    Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

    Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    12 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин занимается проблематикой экономики России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин занят экономическими вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что президент собирается провести на этой неделе совещание по экономическим вопросам.

    Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что, несмотря на снижение ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года, экономика России сохраняет большой запас прочности.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    12 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Генсек НАТО признал нехватку вооружений у США и Евросоюза
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил во вторник генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте заявил, что ни Европейский союз, ни США не производят достаточного количества вооружений для удовлетворения своих нужд, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Черногории 12 мая.

    Рютте отметил: «Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции – ни в США, ни в Европе». По его словам, эта проблема касается обеих сторон Атлантики и требует срочного внимания.

    Генсек НАТО подчеркнул, что вопрос дефицита производства вооружений будет одним из ключевых на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Североатлантическом альянсе признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил дефицит систем противовоздушной обороны на территории Европы.

    12 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    @ Chris Emil Janssen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде профсоюзов Германии столкнулся с резкой реакцией делегатов после призывов к экономии и реформам.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был освистан делегатами федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB, пишет РИА «Новости». Во время своей речи Мерц заявил: «Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования». Он подчеркнул, что пакет мер «требует чего-то от каждого», и добавил: «От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад».

    Делегаты встретили эти высказывания неодобрительными выкриками, громким освистыванием и насмешливым смехом, но Мерц продолжил выступление. Освистывание и возгласы неоднократно повторялись, в том числе при обсуждении необходимости пенсионной реформы.

    Мерц также отметил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как, по его мнению, только это позволит «сохранить социальное государство».

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями и бестактного ответа онкобольной женщине.

    Ранее в центре Берлина школьники провели демонстрацию, где выступили против милитаризации страны и предложили Мерцу самому отправиться на фронт.

    До этого 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью Мерца, а уровень поддержки главы правительства снизился до 15% на фоне экономических трудностей.

    Кроме того, Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности 20 государственных деятелей Германии с оценкой 2,9 балла.

    11 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    WP: Европа отказалась поставлять ракеты Patriot на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники (WP).

    По данным WP, у Украины практически закончились ракеты типа PAC-3 для этих систем ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечает газета, администрация президента США в начале года пыталась убедить европейских партнеров поделиться своими запасами ракет для Patriot, однако некоторые страны ответили отказом именно из-за риска снизить уровень собственной безопасности.

    Представитель Пентагона сообщил изданию, что перечень вооружений, которые можно закупить по инициативе PURL – программе ускоренных поставок вооружения через взносы членов НАТО, – согласовывается с Киевом, Европейским командованием ВС США и руководством оборонного ведомства, чтобы минимизировать риски для американской боеготовности.

    Источники газеты также добавили, что техника, предоставляемая через механизм PURL, не соответствует тем возможностям, которые Украина считает необходимыми для эффективной работы своей ПВО.

    В январе Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot.

    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги
    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Петербуржец задержан за осквернение Вечного огня в День Победы
    Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

