    Украина просит у США новое «супероружие»
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    Губернатор: Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников
    Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада»
    Армия Израиля за два месяца уничтожила более тысячи зданий в Газе
    Белый дом приказал ведомствам США готовиться к шатдауну
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    1 октября 2025, 09:57 • Новости дня

    Politico: Стиль управления фон дер Ляйен вызвал растущую критику в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая непрозрачность в работе Еврокомиссии при Урсуле фон дер Ляйен стала причиной беспрецедентного рассмотрения сразу двух вотумов недоверия к главе ЕК в Европарламенте, сообщает газета Politico.

    Издание Politico пишет, что руководство главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает все больше нареканий со стороны союзников и оппонентов, передает ТАСС.

    Эксперты по политике ЕС, журналисты и 12 сотрудников ЕК заявили изданию, что добиться прозрачности в работе Еврокомиссии становится все сложнее, а предоставляемая информация зачастую оказывается запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение.

    Politico приводит слова сотрудников, которые выразили возмущение сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС. В публикации подчеркивается, что критика связана с централизованным стилем управления фон дер Ляйен, который, по мнению политиков и наблюдателей, негативно влияет на прозрачность института.

    На фоне усиливающегося давления со стороны правительств стран – членов и законодателей Евросоюза, Европарламент готовится к обсуждению и голосованию по двум вотумам недоверия главе ЕК. Обе инициативы были выдвинуты фракциями разных политических направлений почти одновременно, незадолго до ежегодной речи фон дер Ляйен о положении дел в ЕС. По оценке Politico, одновременное выдвижение двух вотумов недоверия является беспрецедентным случаем в истории Еврокомиссии.

    Между тем, ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой.

    Европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    В мае Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией из-за случайности

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    30 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией

    Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

    «Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    28 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Посол Келин объяснил пагубность бесед в странах ЕС о миротворцах на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Обсуждение главами европейских стран возможности введения военных НАТО на Украину мешает поиску политического урегулирования и завершению конфликта, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», – сказал Келин РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    30 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии

    FT: ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии

    В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры, чтобы ускорить подготовку к вступлению Украины и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Европейский союз готовит техническое продвижение процесса вступления Украины и Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Еврокомиссия предложила корректировку правил, позволяющую начать работу в профильных группах без официального старта переговоров, несмотря на возражения главы венгерского правительства Виктора Орбана.

    Инициатива будет обсуждаться в среду на саммите ЕС в Копенгагене, где лидеры стран обсудят пути ускорения интеграции Киева и Кишинева. По данным издания, Еврокомиссия намерена начать техническую подготовку к вступлению Украины и Молдавии даже без консенсуса всех членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе. Украина не может рассчитывать на вступление в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз. Бывший президент США Дональд Трамп звонил премьеру Венгрии Виктору Орбану и интересовался, будет ли та поддерживать членство Украины в Евросоюзе.

    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    30 сентября 2025, 02:14 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Замглавы Минобороны Украины Гаврилюк заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

    «По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

    В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

    Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

    При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

    По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

    «Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.

    29 сентября 2025, 09:29 • Новости дня
    Евробюрократы отказались обострять отношения с Россией из-за страха войны

    Politico: Евробюрократы отказались обострять отношения с Москвой из-за страха войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники проявили сдержанность в отношении Москвы после появления неопознанных воздушных объектов, опасаясь военного конфликта на Европейском континенте, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что ряд представителей Евросоюза не готовы идти на обострение с Россией, опасаясь перспективы масштабного конфликта, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что инциденты с неопознанными объектами в небе над Европой усилили обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу возможной эскалации.

    Издание отмечает, что нынешнее напряжение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к сценарию, напоминающему «момент Франца Фердинанда», который стал предвестником Первой мировой войны.

    Кроме того, в публикации подчеркивается, что Евросоюзу сложно согласовать единую реакцию на возможные угрозы со стороны России, поскольку у государств-участников зачастую возникают противоречивые приоритеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от беспилотников. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за использования дронов. Беспилотники появились у крупнейшего военного объекта Дании ночью.

    30 сентября 2025, 09:07 • Новости дня
    Евродепутаты отказались поддерживать вотум недоверия фон дер Ляйен

    Европарламент не поддержал идею вотума недоверия главе Еврокомиссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Союзники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен намерены поддержать ее на голосовании по вотуму недоверия, передает ТАСС.

    Источники европейского издания Politico сообщили, что хотя многие недовольны действиями главы ЕК, они не считают целесообразным ее смещение. Один из депутатов от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» заявил: «Урсула – дерьмо, но это лучшее, что у нас есть».

    Глава фракции Ираче Гарсия отметила, что сейчас не видит смысла в вынесении вотума недоверия. Представители правой фракции «Обновляя Европу» также выступили против поддержки соответствующих предложений. Тем не менее, отмечается, что их позиция может измениться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Урсула фон дер Ляйен руководствуется эмоциями, а не разумом. Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия. Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на американские пошлины.

    1 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию

    Guardian: Политика максимального давления ЕС на Белоруссию не сработала

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе обсуждают пересмотр политики давления на Белоруссию из-за ее низкой результативности и сближения Минска с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

    По данным Guardian, в Брюсселе ведутся внутренние дискуссии о том, что агрессивная политика Евросоюза по отношению к Минску, возможно, исчерпала себя и не достигла поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Максимальное давление не сработало... После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», – заявил один из дипломатов ЕС. Источник отметил, что пока в ЕС не могут предложить альтернативу нынешней линии, однако вопрос о возможных изменениях обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian также пишет, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине.

    29 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России

    EUobserver: ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников посольств России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза планируют включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России и их семей, сообщил портал EUobserver.

    По данным EUobserver, власти Евросоюза планируют включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России, в том числе консульского, административного и технического персонала, а также членов их семей, передает ТАСС.

    По новым правилам российские дипломаты будут обязаны заранее уведомлять страну предполагаемого въезда минимум за сутки до пересечения границы. Им потребуется указать марку, тип и номер автомобиля, а также даты и пункты въезда и выезда. Для поездок на поезде, автобусе или самолете надо будет предоставить информацию о перевозчике и маршруте.

    Любое государство ЕС сможет запретить поездку или потребовать дополнительное разрешение на въезд или транзит через свою территорию без объяснения причин. Инициативу обсудили послы ЕС на прошлой неделе, по данным портала, предложение получило положительный отклик на первом этапе. Дальнейшее обсуждение инициативы намечено на начало этой недели на уровне экспертов Совета ЕС в Брюсселе.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами.

    В МИД считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в Евросоюзе откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва готова принять симметричные меры в ответ на возможные ограничения.

    30 сентября 2025, 09:49 • Новости дня
    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию из-за отсутствия консула и трудностей с дипломатической поддержкой.

    Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что отсутствие эстонского консула в Белоруссии значительно усложняет или делает невозможным предоставление консульской помощи.

    Также в министерстве подчеркнули, что рекомендации связаны с задержаниями граждан Эстонии и других стран Евросоюза на территории Белоруссии.

    Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок туда.

    В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией.

    30 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Politico: ЕС планирует обменять активы России на облигации для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября.

    Еврокомиссия намерена обменять 140 млрд евро замороженных российских активов на бескупонные облигации, которые затем будут переданы Украине, передает ТАСС со ссылкой на Politico. Европейское издание сообщает, что данный вопрос будет рассмотрен на неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене первого октября.

    Согласно проекту заявления, средства предполагается передавать Киеву траншами в качестве кредитов. Однако уточнения относительно количества траншей и сроков передачи издание не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    29 сентября 2025, 09:57 • Новости дня
    Лидеры ЕС решили обсудить в Дании планы по созданию «стены дронов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Копенгагене страны Евросоюза намерены рассмотреть новые совместные проекты по защите, включая инициативу многослойной «стены дронов» на границе с Россией, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

    На неформальном саммите в столице Дании главы государств Евросоюза обсудят конкретные меры по усилению безопасности блока, передает ТАСС. Среди ключевых тем – создание так называемой «стены дронов» на восточных границах ЕС.

    Как сообщил европейский чиновник изданию Politico, «в Копенгагене лидеры обсудят разработку конкретных инициатив и совместных проектов, которые послужат нашим общим целям в области обороны, в том числе широко разрекламированную стену дронов». По его словам, встреча организована в ответ на якобы имевшие место нарушения воздушного пространства ЕС со стороны России.

    Проект «стены дронов» инициирован Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Идея предполагает создание многослойной системы мониторинга и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией. Сейчас проект находится в стадии разработки и отбора прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить так называемую «стену дронов» на границе с Россией.

    Еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать защитную систему из дронов вдоль всей внешней границы Евросоюза с Россией. МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии по поводу угрозы со стороны дронов.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации