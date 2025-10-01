Politico: Стиль управления фон дер Ляйен вызвал растущую критику в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Издание Politico пишет, что руководство главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает все больше нареканий со стороны союзников и оппонентов, передает ТАСС.

Эксперты по политике ЕС, журналисты и 12 сотрудников ЕК заявили изданию, что добиться прозрачности в работе Еврокомиссии становится все сложнее, а предоставляемая информация зачастую оказывается запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение.

Politico приводит слова сотрудников, которые выразили возмущение сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС. В публикации подчеркивается, что критика связана с централизованным стилем управления фон дер Ляйен, который, по мнению политиков и наблюдателей, негативно влияет на прозрачность института.

На фоне усиливающегося давления со стороны правительств стран – членов и законодателей Евросоюза, Европарламент готовится к обсуждению и голосованию по двум вотумам недоверия главе ЕК. Обе инициативы были выдвинуты фракциями разных политических направлений почти одновременно, незадолго до ежегодной речи фон дер Ляйен о положении дел в ЕС. По оценке Politico, одновременное выдвижение двух вотумов недоверия является беспрецедентным случаем в истории Еврокомиссии.

Между тем, ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой.

Европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

В мае Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия.