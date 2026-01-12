Аварийные отключения электроэнергии ввели в Киеве и трех областях Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Аварийные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской, Одесской и Харьковской областях, передает ТАСС. Кроме того, перебои с подачей света отмечены у абонентов в Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В министерстве энергетики Украины уточнили, что 161 населенный пункт остался без света в Киевской области, 48 – в Закарпатской, 36 – в Днепропетровской и 15 – в Черниговской. Причиной массовых отключений стали неблагоприятные погодные условия, что привело к повреждению ряда объектов энергетики.

Ранее компания «Черниговоблэнерго» сообщила о повреждении одного из энергетических объектов в регионе. Энергетическая компания «ДТЭК» также проинформировала о повреждениях инфраструктуры в области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии взрывов на прошлой неделе восстановить работу двух киевских ТЭЦ не удалось.

В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго».

В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность города к решению возникших проблем.