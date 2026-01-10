Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.9 комментариев
Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.
Владимир Зеленский подверг резкой критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что столица оказалась не готова к возникшим проблемам с энергетической инфраструктурой, передает ТАСС. В городе и области уже несколько дней действуют экстренные отключения электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением.
Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил: «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы – как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте».
В ночь накануне в Киеве также были зафиксированы взрывы, что усугубило ситуацию с энергоснабжением и усилило напряженность в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – сейчас не работают и требуют восстановления, на которое потребуется один-два дня.
Часть города осталась без отопления и электричества. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.