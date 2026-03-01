Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.6 комментариев
Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России
Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.
«Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».
Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.
