    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    Reuters сообщило о скоплении 150 танкеров у Ормузского пролива
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    14 комментариев
    1 марта 2026, 16:33 • Новости дня

    Посольство: Россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане России не получили ранений или травм в ходе недавнего падения обломков ракет и дронов на территории Бахрейна, сообщила российская дипмиссия в Манаме.

    «Пострадавших россиян в результате событий в Бахрейне нет», – отметили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    Сотрудники ведомства уточнили, что оперативно реагируют на все поступающие обращения граждан. Поступали единичные запросы касательно эвакуации, однако массового характера они не носят. В данный момент посольство совместно с МИД прорабатывает различные варианты развития обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Королевства Бахрейн сообщило об атаках на жилые дома в Манаме. Центр обслуживания Пятого флота США подвергся ракетному удару.

    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    33 комментария

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    28 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт Дандыкин объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если данные о гибели и ранении 200 американских военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, то для США это очень серьезный звонок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Иран в ответ на атаку США и Израиля нанес удары по американским базам в регионе. В заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции говорится, что в результате были убиты и ранены по меньшей мере 200 человек.

    «О том, что удар США готовится, иранцы, судя по всему, знали заранее. Переговоры, которые шли последнее время, были лишь прикрытием со стороны США и Израиля. Иранское командование использовало это время, чтобы определить направления ответных ударов, скоординировать действия ракетных войск и подключить все средства разведки. Опыт прошлого года (12-дневная война) тоже пригодился – поправки внесли в кратчайшие сроки», – полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, при подавляющем преимуществе американо-израильской авиации Иран применил свое главное оружие – ракеты и беспилотники. «И надо признать, точность попаданий, даже при пролете через системы ПРО, оказалась достаточно приличной. Сработала координация», – считает спикер.

    Что касается заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о 200 убитых и раненых в результате ударов по американским базам в регионе, то эти данные, конечно, требуют проверки.

    «Идет мощнейшая информационная война, и у США с Израилем здесь возможностей больше. Но даже с учетом того, что американцы наверняка пытались вывести людей в укрытия (особенно в частях Пятого флота), потери все равно будут. Просто так уйти от ударов по базам не получится», – подчеркивает Дандыкин.

    При этом есть понятие «неприемлемые потери», и для США этот порог всегда был довольно низким.

    «Вспомним Вьетнам и Афганистан. Если данные о 200 военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, для Пентагона и Белого дома это очень серьезный звонок. Демократы уже сейчас начинают задавать Трампу вопрос: имел ли он право начинать такую широкомасштабную операцию без согласия Конгресса?» – добавил собеседник.

    Главной целью ответных ударов Ирана были аэродромы, военная техника и, что важнее всего, радары. «Без радаров противоракетная оборона слепнет. Есть данные, что, как минимум, один радар ПРО (вероятно, «Патриот») выведен из строя. Теперь мы на практике проверим, насколько эффективны эти системы, которые до этого активно рекламировались и поставлялись в том числе на Украину», – говорит Дандыкин.

    По мнению эксперта, ситуация для стран Персидского залива – Катара, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии – сейчас крайне некомфортная. «Иран бьет по американским базам на их территории. Формально Иран не нападает на сами эти государства, но тревога в Абу-Даби и Дубае уже звучала. Думаю, эти монархии сейчас будут делать ставку не на поддержку ответного удара США, а на диалог с Тегераном. Им этот конфликт не нужен, и они будут призывать к спокойствию», – прогнозирует собеседник.

    Для президента США Дональда Трампа это момент истины. «С одной стороны, он сконцентрировал группировку, как при «Буре в пустыне», – почти 50 тыс. военных, авианосцы, эсминцы. С другой – главный закоперщик здесь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и Трампу сейчас придется очень серьезно взвешивать, стоит ли игра свеч перед промежуточными выборами», – рассуждает спикер.

    Запасы вооружений у США не бесконечны, а Иран – это не Венесуэла. «Это горная страна с огромным населением и серьезным военно-промышленным комплексом. У них одни из лучших в мире разработок в области беспилотников – и дальних, и разведывательных, и ударных. Плюс опыт действий в Ормузском проливе, где авианосцам США теперь придется думать о своей безопасности всерьез. Удары Ирана будут продолжаться… Посмотрим, решатся ли США бить по ядерным объектам или станциям. Это серьезно изменит расклад. Но уже сейчас ясно: общество в Иране консолидируется перед внешней угрозой. Остатки оппозиции, на которую, видимо, делали ставку при подготовке «цветной революции», будут окончательно подавлены», – полагает Дандыкин.

    О том, что Вашингтон никогда раньше не сталкивался с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом, пишет в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.

    В субботу утром Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции «Правдивое обещание», запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран также бил по Израилю.

    По данным западных и арабских СМИ, под ударами оказались ключевые американские военные объекты в странах Персидского залива. На территории Катара была атакована база Аль-Удейд – крупнейший военный объект США в регионе. Иранские ракеты вызвали целую серию взрывов, катарские и американские системы ПВО не справлялись с перехватом целей. По предварительным данным, прямое попадание пришлось на радарный купол для защищенной связи.

    В Бахрейне наблюдатели сообщили о взрывах и столбах черного дыма в районе Аль-Джуффайр, где расположен штаб Пятого флота ВМС США. На территории ОАЭ была атакована база Аль-Дхафра, которая является важным узлом для американских ВВС. Власти ОАЭ сообщили о гибели одного человека от осколков иранской ракеты в Абу-Даби.

    В столице Аммане и других крупных городах страны были слышны мощные взрывы в результате работы иорданских и американских систем ПВО по иранским целям. Иордания является ключевым логистическим узлом для США в регионе. Под угрозой находятся Башня 22 – небольшой, но стратегически важный военный объект на границе с Сирией и авиабаза Муваффак Салти. Это один из важнейших аэродромов, используемых ВВС США для операций на Ближнем Востоке. Также были сообщения о ракетных атаках на базу Айн-аль-Асад (Ирак) и объекты в Кувейте (Али Аль-Салем).

    Иран ранее заявлял, что любые базы, с которых совершаются вылеты для атак по его территории, являются легитимными целями. Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении признал, что «жизни отважных американских героев могут быть потеряны» и США могут понести потери в ходе войны с Ираном.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    28 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран

    Политолог Ткаченко: Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет

    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, как мировые лидеры отреагировали на удары по Ирану, – это очень знаменательное свидетельство того, что трансатлантические отношения находятся в глубочайшем кризисе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу США и Израиль начали совместную атаку на Иран. События в регионе вызвали реакцию во всем мире.

    «Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт особо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывают к переговорам и созыву Совбеза ООН, а глава евродипломатии Кая Каллас хоть и говорит об «иранской угрозе», но ни слова не сказала в поддержку удара США и Израиля.

    «Это нельзя назвать антиамериканской позицией, но это очевидная попытка дистанцироваться», – подчеркивает политолог.

    Российское заявление по этому конфликту – очень жесткое и антизападное. «И это не случайно. Москва все чаще выступает именно от имени так называемого мирового большинства. И очевидно, что Россия уверена: аналогичную позицию занимает не только Китай, но и, например, Индия, где ситуация сложнее, но поддержки США там точно не будет», – пояснил Ткаченко.

    С дипломатической точки зрения это провал Вашингтона, добавляет спикер, американская дипломатия не гарантировала себе даже того, что мир просто опустит глаза в землю и промолчит.

    «Отдельно я бы отметил мнение государств Персидского залива – ключевых стейкхолдеров мировой энергетики и общественного мнения в регионе. США проигнорировали их позицию полностью. Начиная с февраля 2025 года эти страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) пытались объяснить Дональду Трампу: «Мы знаем о вашей любви к Израилю, но, пожалуйста, не устраивайте нам войну в Персидском заливе. Это навредит всем нам». Они и Трампа приглашали, и самолеты дарили, и инвестиции обещали – делали все, чтобы он не сделал того, что сделал сегодня. Их проигнорировали. И теперь эти государства, на чьей территории, кстати, расположены американские базы, оказались меж двух огней. Им этот конфликт не нужен, и они будут искать диалога с Тегераном, а не поддержки Вашингтона», – рассуждает Ткаченко.

    По мнению собеседника, заявления Верховного комиссара ООН по правам человека, который осудил обе стороны, следует игнорировать, потому что это не имеет значения.

    «Квалифицировать удар по суверенному государству как акт агрессии – это не его компетенция. Это вопрос Совета Безопасности ООН. Франция его уже созвала, и там развернется настоящая дискуссия. Но по большому счету, единого мнения в международных структурах сейчас нет. США грубо нарушили международное право, это очевидно. Но ООН (я имею в виду секретариат) сейчас находится на крючке у Вашингтона: заплатят членские взносы – будут существовать, не заплатят – придется разъезжаться. Поэтому секретариат ООН – это не та структура, которая выражает независимое общественное мнение», – добавил политолог.

    События вокруг Ирана, который в субботу подвергся нападению со стороны США и Израиля, вызывали мировую реакцию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Через соцсети Макрон рассказал о своем тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами. «Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», – предупредил французский президент.

    По его словам, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе». «Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», – добавил французский лидер.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    «Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже», – подчеркнул Корнелиус.

    В совместном заявлении Макрона, Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера содержится призыв к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

    «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей, – говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки». – Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров».

    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса вокруг иранского досье. «Пришло время вернуться к дипломатии», – написал он на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке дает «повод для самой серьезной обеспокоенности».

    При этом он считает, что иранская атомная программа представляет собой «серьезную угрозу для глобальной безопасности».

    Президент Финляндии Александр Стубб оценил риск эскалации в регионе как очень высокий. «Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок», – сказал Стубб в эфире местного телевидения.

    Политик назвал происходящее отражением нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжением «войны, которую мы видели в прошлом году».

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, акцентировав внимание на военных разработках исламской республики. «Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – написала дипломат в соцсетях.

    МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

    Правительство Бразилии тоже осудило агрессию США и Израиля в отношении Ирана, выразив серьезную озабоченность в связи с эскалацией обстановки в регионе. «Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – говорится в заявлении бразильского правительства.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение США и Израиля, а также последующие ответные удары Ирана. «Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», – говорится заявлении Тюрка.

    По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока».

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что произошедшее обернется непредсказуемыми последствиями. «Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» – написал он в соцсети X.

    Среди американских политиков тоже нашлись критики военной операции против Тегерана. Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса. А сенатор-демократ Рубен Галего заявил, что «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа».

    Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили Тегерану ответными мерами. Саудовская Аравия в своем заявлении, которое цитирует телеканал Al Arabiya, выразила полную солидарность с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, по территории которых Иран нанес ответные удары по американским базам.

    В заявлении МИД Катара, сообщил телеканал Al Jazeera, говорится о праве на ответ на атаку Ирана в соответствии с нормами международного права. Удар баллистическими ракетами назван «прямым посягательством» на безопасность страны, что чревато эскалацией и угрозой стабильности в регионе.

    Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Омана (выступает посредником на непрямых переговорах между Ираном и США) Бадр аль-Бусаиди высказались за необходимость продолжения диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан» в специальном обращении.

    28 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    @ Hossein Zohrevand/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран официально подтвердил боевое использование комплекса «Фаттах» во время противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Вооруженные силы исламской республики использовали в конфликте новейшее оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ. В эфире прозвучало официальное сообщение: «Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах».

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по объектам на иранской территории, включая столицу. В результате этих атак зафиксированы разрушения и гибель гражданского населения.

    Иран осуществил ответные пуски по израильской земле, а также по военным базам США в ближневосточном регионе.

    Сообщалось, что США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    1 марта 2026, 10:54 • Новости дня
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии Исламской республики.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Исламской республики, которое распространила государственная телерадиокомпания Ирана. Представители армии заявили: «Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии Исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане».

    Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ на эти действия иранские военные провели ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.

    28 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Jamaran: Невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Tекст: Мария Иванова

    Родственники высшего руководителя исламской республики стали жертвами массированной атаки на Тегеран и другие иранские города.

    Член городского совета Тегерана заявил о смерти членов семьи главы государства на фоне бомбардировок, передает РИА «Новости». По данным агентства Jamaran, трагедия произошла в результате совместных действий американских и израильских военных.

    «Невестка и зять верховного лидера погибли», – приводит издание слова представителя столичных властей. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от других ведомств не поступало.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской земли и военных баз США на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий в кризисном штабе Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан.

    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    1 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана

    Политолог Ткаченко: Властям Ирана предстоит искать новый внутриполитический баланс

    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    @ Stringer/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Тегеран сообщил о смерти аятоллы Али Хаменеи.

    «Думаю, Иран станет конфликтным триггером для всех государств мирового большинства, которые рано или поздно должны почувствовать тревогу относительно односторонних действий США. Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив не остановятся на нынешней операции и попытаются развалить иранское государство по этническим линиям», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этой ситуации беспокоит отсутствие жесткой позиции Китая. Заявление МИД страны неожиданно «беззубое», в стиле «давайте жить дружно». Это весьма показательно. Если с Западом получается реализовать их планы применительно к Ирану, то США смогут находить союзников и в других регионах планеты для атак на неугодные государства», – заметил он.

    «Очевидно, ни России, ни Китаю не нужно ждать, пока США доберутся до них. Создается очень тонкая и хрупкая ситуация. Непонятно, в какой момент Москве нужно будет, что называется, упереться, как 10 лет назад в Сирии, и не дать американской стороне реализовывать свой сценарий», – продолжил собеседник.

    «Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику. Ему предстоит искать новый внутриполитический баланс. В стране назрели реформы и вектор на снижение клерикального влияния», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, по аналогии с рядом других мусульманских стран, высшим институтом власти Ирана может стать верховный суд. При этом, на мой взгляд, идеальным кандидатом на пост главы был бы военный, придерживающийся светских взглядов, как убитый в 2020 году Касем Сулеймани, экс-командующий спецназом «Аль-Кудс», – поделился мнением эксперт.

    В воскресенье иранское правительство сообщило о «мученической» смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи. «Лидер исламской революции погиб в результате нападения сионистского режима и США», – приводит информационное агентство Tasnim сообщение Тегерана. Хаменеи возглавлял Иран и мусульманскую умму в течение 37 лет после кончины основателя Исламской республики имама Хомейни в 1989 году.

    Теперь, согласно статьи 110 конституции Ирана, президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из юристов-членов Конституционного совета временно возьмут на себя обязанности лидера до избрания следующего лидера.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    В этой связи в Нью-Йорке прошло созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Безрассудные действия США и Израиля против суверенного государства – члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – заявила российская сторона.

    1 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).

    «Мохаммед Мохбер сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.

    Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    1 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщил Кремль.

    Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

    «В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

    Российский лидер отметил роль погибшего в выведении двусторонних связей на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки правительству и всему народу Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.

    1 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.

    «Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

    Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.

    Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.

    «Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.

    «Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.

    На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    28 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива

    Reuters: Иран начал уведомлять суда о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морская миссия ЕС Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, суда, находящиеся в районе Ормузского пролива, получают от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщения о том, что проход через пролив якобы закрыт, передает РИА «Новости» .

    Представители военно-морской миссии ЕС Aspides сообщили, что подобные предупреждения звучат на очень высокой частоте и фиксируются экипажами различных судов.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило о просчете Израиля при атаке на Иран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    1 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ задержала второго главаря экстремистов «Махонинские» под Челябинском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй главарь сообщества «Махонинские», которое в ноябре прошлого года было признано судом экстремистским, Андрей Махонин был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области в городе Касли, сообщили в правоохранительных органах.

    Андрей Махонин, которого суд признал одним из главарей экстремистского сообщества «Махонинские», задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области в городе Касли, передает ТАСС. В правоохранительных органах агентству подтвердили, что Махонин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества.

    По данным базы МВД, еще в ноябре 2025 года Андрей Махонин был объявлен в розыск, поскольку являлся братом Александра Махонина, который уже находился под домашним арестом по делу о создании экстремистского сообщества.

    В середине ноября 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал объединение «Махонинские» экстремистским. Кроме того, имущество сообщества на сумму около 2,5 млрд рублей было обращено в доход государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у группировки «Махонинские» планируют изъять имущество на 1,3 млрд рублей. Брата главаря «Махонинских» объявили в розыск по уголовной статье.

