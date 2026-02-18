Tекст: Валерия Вербинина

Захват 249-метрового танкера «Гринч» (Grinch), который будто бы шел из Мурманска, французские СМИ освещали среди главных новостей конца января. Комментарии по этому поводу давал аж сам президент Эммануэль Макрон («мы намерены заставить уважать международное право и гарантировать эффективность санкций»). Но об освобождении судна сообщалось куда более скромно.

Захват танкера в международных водах силами военно-морского флота (как сообщается, кроме французов, в нем принимали участие также и британцы), был разрекламирован как борьба с теневым флотом Росси. Капитан судна – гражданин Индии – был арестован, но вскоре отпущен.

Комментарии по поводу освобождения танкера давал уже не Макрон, а министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. По его словам, «нефтяной танкер «Гринч» покинет французские воды после уплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящего пребывания в Фос-сюр-Мер» (то есть в порту недалеко от Марселя).

«Попытки обойти европейские санкции имеют свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать свою войну с помощью флота-призрака у наших берегов», – нравоучительно добавил Барро.

На самом деле Барро лжет. Во-первых, не существует никакого «флота-призрака» (теневого флота) – это не более чем пиар-конструкция западной пропаганды. Как говорит помощник президента России Николай Патрушев, само понятие «теневой флот» – это юридическая фикция.

Во-вторых, в момент своего захвата «Гринч» находился в международных водах, между испанской Альмерией и алжирским Ораном. Никаких французских берегов там нет и юрисдикция Франции на эту нейтральную территорию не распространяется. Всю эту юридическую подмену отлично понимает и французское руководство – недаром уже проходила утечка о том, что сам Макрон признает незаконность удержания танкера и необходимость освободить его.

В итоге же компания-владелец судна была оштрафована за «непредоставление доказательств национальной принадлежности судна». Известно, что «Гринч» плыл под флагом Коморских островов – это архипелаг в Индийском океане, между Мадагаскаром и Африкой. Существует немалое количество государств, которые пополняют бюджеты, позволяя судам плавать под своими флагами, и Коморы не являются исключением.

Кроме того, стоит отметить, что между Францией и Коморами существует территориальный спор по поводу принадлежности заморского департамента Майотта. В свое время французские власти согласились предоставить независимость Коморским островам, но оставили за собой остров Майотту, на которую на Коморах также пытались заявить права.

Похоже, что плавание под ложным флагом – это все, что в итоге французские власти смогли предъявить владельцам. Словосочетание «теневой флот» в юридических документах не фигурирует. Из сообщения прокуратуры Марселя следует, что владельцы признали свою вину и согласились выплатить штраф. По некоторым источникам, его сумма составляет три млн евро.

Обращает на себя внимание тот факт, что «Гринч» был отпущен точно к дате трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Это показывает, как легко французские власти манипулируют своим якобы независимым судом. И задержание «Гринча» вопреки морскому праву, и приговор Марин Ле Пен, который лишает ее права участвовать в политической жизни, – явления одного порядка.

Когда макронисты избавляются от Марин Ле Пен, они решают чисто политические задачи, потому что им не нужна такая оппозиция, которая может оставить их не у дел. Когда задерживается корабль в международных водах, его заставляют менять путь, простаивать несколько недель и в итоге присуждают штраф, это увеличивает цену груза. Именно это и имел в виду Барро, написав о «дорогостоящем пребывании» танкера на вынужденной стоянке: каждый день простоя (задержания французскими властями) обходится фрахтовщикам в немалые деньги. Это явно единственная причина, по которой владельцы танкера согласились признать вину в том, чего не совершали.

Таким образом французские власти пытаются сделать невыгодным заход танкеров в российские порты – и, если получится, любое морское сотрудничество с Россией.

И даже если судно будет идти под правильным флагом, не стоит питать иллюзий – никто не помешает французской прокуратуре обвинить его в чем-нибудь еще, чтобы оправдать задержание.

Местное издание Var-Matin намекает на это практически открытым текстом: «параллельные проверки, которые проводятся морскими ведомствами, выявили проблемы с техническим состоянием судна. «Имеется ряд недостатков, связанных с недостаточным техническим обслуживанием», – сообщил Var-Matin источник, близкий к следствию. По нашей информации, судно «Гринч» будто бы не проходило никаких обязательных внешних проверок в течение последних двух лет».

Иными словами, если в следующий раз при захвате какого-нибудь танкера выяснится, что никаких проблем с флагом у него нет, не исключено, что французская прокуратура оставляет за собой право предъявить претензии в области «недостаточного технического обслуживания», – либо изыщет еще какой-нибудь предлог, чтобы заставить танкер простаивать.

Как сообщает совместное коммюнике прокуратуры и местной префектуры, компания-владелец «Гринча» «обязалась как можно скорее получить новый флаг». По данным французских СМИ, ранее танкер носил название «Карл», и тогда его владельцем значилась фирма Cube Ventures Shipping, зарегистрированная на Маршалловых островах. Так или иначе, теперь «Гринч» может продолжить свой путь.

Помимо прочего, освобождение танкера – фактически признание Францией своего бессилия добиться той цели, которую она декларирует: снижения российского нефтяного экспорта. Как сообщает «Блумберг», поставки российской сырой нефти на мировой рынок продолжают расти четвертую неделю подряд. В том числе и морским путем.