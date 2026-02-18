  • Новость часаВенгрия прекратила поставлять дизель на Украину
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    Россиян призвали не пугаться «халяльных» блинов
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Зеленский запретил белорусским судам входить в воды Украины
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    18 февраля 2026, 17:00 • В мире

    Франция расписалась в бессилии пресечь торговлю российской нефтью

    Франция расписалась в бессилии пресечь торговлю российской нефтью
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Валерия Вербинина

    Громкая политическая акция, предпринятая Парижем против танкера, который они называют частью «российского теневого флота», обернулась ничем. Французские власти вынуждены были отпустить задержанное судно, хотя оно и не ушло без ущерба. В чем реальная цель задержаний подобного рода и почему они полностью беззаконны?

    Захват 249-метрового танкера «Гринч» (Grinch), который будто бы шел из Мурманска, французские СМИ освещали среди главных новостей конца января. Комментарии по этому поводу давал аж сам президент Эммануэль Макрон («мы намерены заставить уважать международное право и гарантировать эффективность санкций»). Но об освобождении судна сообщалось куда более скромно.

    Захват танкера в международных водах силами военно-морского флота (как сообщается, кроме французов, в нем принимали участие также и британцы), был разрекламирован как борьба с теневым флотом Росси. Капитан судна  – гражданин Индии – был арестован, но вскоре отпущен.

    Комментарии по поводу освобождения танкера давал уже не Макрон, а министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. По его словам, «нефтяной танкер «Гринч» покинет французские воды после уплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящего пребывания в Фос-сюр-Мер» (то есть в порту недалеко от Марселя).

    «Попытки обойти европейские санкции имеют свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать свою войну с помощью флота-призрака у наших берегов», – нравоучительно добавил Барро.

    На самом деле Барро лжет. Во-первых, не существует никакого «флота-призрака» (теневого флота) – это не более чем пиар-конструкция западной пропаганды. Как говорит помощник президента России Николай Патрушев, само понятие «теневой флот» – это юридическая фикция.

    Во-вторых, в момент своего захвата «Гринч» находился в международных водах, между испанской Альмерией и алжирским Ораном. Никаких французских берегов там нет и юрисдикция Франции на эту нейтральную территорию не распространяется. Всю эту юридическую подмену отлично понимает и французское руководство – недаром уже проходила утечка о том, что сам Макрон признает незаконность удержания танкера и необходимость освободить его.

    В итоге же компания-владелец судна была оштрафована за «непредоставление доказательств национальной принадлежности судна». Известно, что «Гринч» плыл под флагом Коморских островов – это архипелаг в Индийском океане, между Мадагаскаром и Африкой. Существует немалое количество государств, которые пополняют бюджеты, позволяя судам плавать под своими флагами, и Коморы не являются исключением.

    Кроме того, стоит отметить, что между Францией и Коморами существует территориальный спор по поводу принадлежности заморского департамента Майотта. В свое время французские власти согласились предоставить независимость Коморским островам, но оставили за собой остров Майотту, на которую на Коморах также пытались заявить права.

    Похоже, что плавание под ложным флагом – это все, что в итоге французские власти смогли предъявить владельцам. Словосочетание «теневой флот» в юридических документах не фигурирует. Из сообщения прокуратуры Марселя следует, что владельцы признали свою вину и согласились выплатить штраф. По некоторым источникам, его сумма составляет три млн евро.

    Обращает на себя внимание тот факт, что «Гринч» был отпущен точно к дате трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Это показывает, как легко французские власти манипулируют своим якобы независимым судом. И задержание «Гринча» вопреки морскому праву, и приговор Марин Ле Пен, который лишает ее права участвовать в политической жизни, – явления одного порядка.

    Когда макронисты избавляются от Марин Ле Пен, они решают чисто политические задачи, потому что им не нужна такая оппозиция, которая может оставить их не у дел. Когда задерживается корабль в международных водах, его заставляют менять путь, простаивать несколько недель и в итоге присуждают штраф, это увеличивает цену груза. Именно это и имел в виду Барро, написав о «дорогостоящем пребывании» танкера на вынужденной стоянке: каждый день простоя (задержания французскими властями) обходится фрахтовщикам в немалые деньги. Это явно единственная причина, по которой владельцы танкера согласились признать вину в том, чего не совершали.

    Таким образом французские власти пытаются сделать невыгодным заход танкеров в российские порты – и, если получится, любое морское сотрудничество с Россией.

    И даже если судно будет идти под правильным флагом, не стоит питать иллюзий – никто не помешает французской прокуратуре обвинить его в чем-нибудь еще, чтобы оправдать задержание.

    Местное издание Var-Matin намекает на это практически открытым текстом: «параллельные проверки, которые проводятся морскими ведомствами, выявили проблемы с техническим состоянием судна. «Имеется ряд недостатков, связанных с недостаточным техническим обслуживанием», – сообщил Var-Matin источник, близкий к следствию. По нашей информации, судно «Гринч» будто бы не проходило никаких обязательных внешних проверок в течение последних двух лет».

    Иными словами, если в следующий раз при захвате какого-нибудь танкера выяснится, что никаких проблем с флагом у него нет, не исключено, что французская прокуратура оставляет за собой право предъявить претензии в области «недостаточного технического обслуживания», – либо изыщет еще какой-нибудь предлог, чтобы заставить танкер простаивать.

    Как сообщает совместное коммюнике прокуратуры и местной префектуры, компания-владелец «Гринча» «обязалась как можно скорее получить новый флаг». По данным французских СМИ, ранее танкер носил название «Карл», и тогда его владельцем значилась фирма Cube Ventures Shipping, зарегистрированная на Маршалловых островах. Так или иначе, теперь «Гринч» может продолжить свой путь.

    Помимо прочего, освобождение танкера – фактически признание Францией своего бессилия добиться той цели, которую она декларирует: снижения российского нефтяного экспорта. Как сообщает «Блумберг», поставки российской сырой нефти на мировой рынок продолжают расти четвертую неделю подряд. В том числе и морским путем.

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации