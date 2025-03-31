Tекст: Валерия Городецкая

Суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, лидеру партии «Национальное объединение», по делу о парламентских ассистентах, передает ТАСС. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два года она должна будет провести с электронным браслетом и еще два года назначены условно.

Кроме того, Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Из-за немедленного поражения в избирательных правах сроком на пять лет, Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, считает телеканал BFMTV.

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил недовольство решением суда, заявив, что приговор ударил не только по Марин Ле Пен, но и по демократии Франции в целом. Он отметил: «Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен, но и сама французская демократия».

Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза. Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.