СБУ возбудила дело о хулиганстве против девушек за исполнение русскоязычных песен

Tекст: Мария Иванова

Служба безопасности Украины начала расследование дела о хулиганстве в отношении трех жительниц Киева, которые исполняли песни на русском языке в автомобиле, передает РИА «Новости».

Девушки записали видео, где поют «Moscow Never Sleeps» и «Матушка земля», и опубликовали ролики в соцсетях. После того как видео распространилось по онлайн-сообществам, полиция составила административные протоколы, а затем передала материалы в СБУ.

Издание «Страна.ua» уточняет, что действия девушек на первоначальном этапе были квалифицированы как мелкое хулиганство. Однако дело быстро получило дальнейшее развитие из-за резонанса в обществе и было передано на рассмотрение спецслужбы.

На Украине продолжается ужесточение языковой политики, и случаи публичного исполнения песен на русском языке вызывают пристальное внимание силовых структур.

После госпереворота 2014 года власти страны последовательно ограничивают использование русского языка, напоминая о принятых законах, которые обязывают во всех сферах жизни применять украинский язык.

В декабре 2023 года парламент Украины одобрил новый законопроект о нацменьшинствах, ужесточивший запреты на использование русского языка, в то время как для других нацменьшинств были предусмотрены послабления. Управление верховного комиссара ООН по правам человека ранее указывало на дискриминацию русскоязычных граждан на Украине.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводят политику дерусификации и принудительной ассимиляции. Согласно опросу SOCIS, почти половина жителей страны продолжает использовать русский язык в быту.

В конце прошлого года сообщалось, что Верховная рада Украины разрабатывает законопроект о дальнейшем ужесточении ограничений на использование русского языка.

В декабре одесских родителей начали штрафовать за то, что их дети общаются на русском языке.

Между тем власти Украины заявили, что киевляне стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.