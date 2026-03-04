Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин потребовал от МВД усилить профилактику школьных преступлений
Путин потребовал от МВД усилить профилактику школьных преступлений среди подростков
Президент России выразил обеспокоенность ростом агрессивного поведения подростков в учебных заведениях, подчеркнув необходимость профилактики таких случаев.
Случаи агрессивного поведения подростков в учебных заведениях вызывают особую тревогу, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости».
«Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что усилия правоохранительных органов должны быть направлены не только на реагирование, но и на профилактику подобных инцидентов среди молодежи.
Ранее Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по поводу трагедии в школе Подмосковья, где погиб мальчик из азиатской страны.
До этого президент поддержал инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре правил приема в школы для детей соотечественников из-за рубежа, если русский язык для них родной.
Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что Путин примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД России и обозначит приоритеты ведомства на следующий год.