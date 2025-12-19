Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что реально существует опасность, при которой дети, подростки, школьники и студенты перестанут самостоятельно думать и искать решения. Прямую линию и пресс-конференцию российского лидера транслирует «Россия 24».

По мнению Путина, необходимо так организовывать учебный процесс, чтобы «основные вещи обрабатывались в аудиториях, чтобы задачи решались на месте». Он отметил, что правильная организация обучения необходима для того, чтобы развитие технологий не привело к разделению общества на тех, кто мыслит, и тех, кто ограничивается поверхностным использованием техники, что чревато интеллектуальной деградацией.

Президент подчеркнул, что это большая задача как для всей системы образования, так и для каждой семьи.

Ранее Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.