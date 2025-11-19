Путин усомнился в пользе «Алисы» для развития детей

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства узнал, что у программиста пятеро детей, и поинтересовался их возрастом, после чего задал ему неожиданный вопрос о цифровом будущем подрастающего поколения, передает ТАСС.

«Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

«Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и повторил свой вопрос о том, как научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

Путин призвал разработчика задуматься об этом.

Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».