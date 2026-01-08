Мантуров рассказал о планах сдержать рост цен на энергооборудование

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сдерживать цены на энергетическое оборудование возможно за счет типизации проектов строительства генерирующих объектов и выбора рациональных проектно-конструктивных решений, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он пояснил, что Федеральная антимонопольная служба ведет постоянный мониторинг цен на основное оборудование, и динамика последних лет соответствует росту полной себестоимости продукции, передает ТАСС.

Мантуров отметил, что типизация и оптимизация проектных решений позволят снизить затраты и ускорить строительство новых генерирующих объектов. Он подчеркнул важность долгосрочного отраслевого заказа для отечественных производителей, что обеспечит стабильную загрузку предприятий и поможет выстроить эффективное производство комплектующих.

По словам первого вице-премьера, российские производители основного генерирующего оборудования способны полностью покрыть внутренний спрос. С 2014 года выпуск в отрасли увеличился в четыре раза, а к 2030 году производственные мощности по крупным турбинам возрастут с восьми до четырнадцати единиц в год. Динамика по другим видам оборудования также остается положительной.

Мантуров сообщил, что баланс спроса и предложения на рынке оборудования утвержден до 2042 года, а потребность в паровых и газовых турбинах будет обеспечена отечественными заводами. В развитие отрасли планируется инвестировать от 50 млрд до 100 млрд рублей в ближайшие годы.

Общий прогнозный объем ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 млн кВт. Суммарная мощность электростанций России к этому сроку достигнет 299,345 млн кВт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ходе встречи в Национальном центре «Россия» Мантуров подчеркнул необходимость технологического лидерства России через национальные проекты и инновационные решения. Первый вице-премьер также заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет новые возможности для исследований космоса.

До этого газета ВЗГЛЯД писала, что энергетика России добилась технологической независимости от Запада, запустив первую серийную отечественную газовую турбину большой мощности.