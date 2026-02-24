  • Новость часаСК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    24 февраля 2026, 11:04

    Высокопоставленный генерал США предупредил о рисках удара по Ирану

    Высокопоставленный генерал США предупредил о рисках удара по Ирану
    @ Nicole Combea/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высшее военное руководство США выразило опасения по поводу возможной атаки на Иран из-за исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Пентагон предупреждает о высоких рисках при возможной операции США против Ирана, сообщает The Washington Post.

    Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил на недавнем совещании в Белом доме, что из-за нехватки боеприпасов и поддержки союзников опасность для американских военнослужащих возрастает. По словам Кейна, запасы вооружения были значительно истощены из-за военной поддержки Израиля и Украины.

    В Пентагоне также обсуждались масштаб и сложность возможной кампании, а также вероятность потерь среди американских военных. Кейн отмечал, что отсутствие союзнической поддержки существенно усложнит любую военную операцию. Представители администрации считают его замечания особенно весомыми после успешных операций против ядерных объектов Ирана прошлым летом и недавнего рейда в Венесуэле.

    Масштаб атаки на Иран будет зависеть от целей президента Дональда Трампа. Уничтожение ракетной программы Ирана потребует ударов по сотням целей, включая мобильные пусковые установки, склады и транспортные сети. В случае попытки смены власти в Иране, число целей увеличится до тысяч, а кампания может затянуться на недели или месяцы, что приведет к необходимости большего числа боеприпасов и усилит риск ответных ударов.

    В регионе уже сосредоточена крупная американская группировка, а Трамп рассматривает как ограниченный, так и масштабный варианты вмешательства. Однако часть американских чиновников опасается, что ограниченный удар может привести к эскалации конфликта и атакам на американских военных и дипломатические объекты. Союзники США на Ближнем Востоке, включая арабские страны, отказываются предоставить свои базы для нападения на Иран и опасаются, что атака сорвет переговоры по иранской ядерной программе.

    Запасы ключевых противоракетных систем, таких как THAAD и Patriot, а также морских ракет SM-2, SM-3 и SM-6, существенно истощены после длительных операций на Ближнем Востоке и поставок Украине. По оценкам экспертов, восполнение этих запасов может занять более двух лет. В прошлом году уровень запасов упал настолько, что Пентагон срочно запросил у Конгресса почти 30 млрд долларов, но получить удалось только часть этой суммы.

    Эксперты подчеркивают, что США не готовы одновременно вести несколько крупных конфликтов, а эскалация с Ираном приведет к серьезным компромиссам в других приоритетных направлениях. На фоне роста напряженности администрация Трампа вывела неэкстренных сотрудников посольства США в Ливане, опасаясь втягивания группировки «Хезболла» в возможный конфликт. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ответил на американские требования словами: «Любопытно, почему мы не капитулируем? Потому что мы иранцы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану в ближайшее время.

    Financial Times отмечала, что потенциал США для интенсивных авиаударов по Ирану на Ближнем Востоке оценивается в четыре-пять дней, при меньшей интенсивности – до недели.

    22 февраля 2026, 13:14
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился подготовить комплексный план на случай своей гибели или утраты связи с руководством страны, передает РБК. По данным The New York Times, Хаменеи делегировал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности как для военного, так и для гражданского управления. Руководителям предписано назначить до четырех заместителей для сохранения управляемости в кризисной ситуации.

    Координацией ключевых решений наделен бывший спикер парламента и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, влияние которого, по информации NYT, в последние месяцы значительно выросло. В его задачи входят контроль за внутренней безопасностью, взаимодействие с союзниками и участие в переговорах с Вашингтоном по иранской ядерной программе. «Лариджани не включен в число потенциальных преемников, поскольку не является религиозным деятелем», – утверждает источник газеты.

    Во время последнего обострения с Израилем Хаменеи определил троих кандидатов на пост верховного лидера, но их имена не раскрываются. Тегеран по-прежнему оценивает риск американских ударов как высокий несмотря на дипломатические контакты, власти привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и провели ряд учений.

    Публикация NYT появилась после сообщений Axios о том, что в администрации Дональда Трампа обсуждалась возможность ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы, потенциального преемника. По данным Axios, такой план был представлен Трампу несколько недель назад, но финальное решение не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    23 февраля 2026, 22:20
    Россия призвала США отказаться от ударов по мирным ядерным объектам Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил с предупреждением о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

    Россия обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от планов атаковать мирные ядерные объекты Ирана, передает ТАСС. Заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил об этом на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

    «Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана», – подчеркнул Любинский в ходе своего выступления.

    Он также настоятельно рекомендовал Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации.

    Любинский добавил, что Россия готова оказать необходимую помощь для возобновления дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2 500 ракет «9М336» на сумму 500 млн евро.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что между США и Ираном пройдут переговоры.

    Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии получения Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    23 февраля 2026, 14:55
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    22 февраля 2026, 12:15
    21 февраля 2026, 19:45
    Monde: Транспортная авиация США активно перемещается между ЕС и Ближним Востоком

    Tекст: Вера Басилая

    Американская транспортная авиация в последние дни активно курсирует между Европой и Аравийским полуостровом, задействуя базы в Германии и Британии и самолеты C-17, сообщает Monde.

    Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни активно курсируют между европейскими базами и Аравийским полуостровом. Газета опирается на сведения о полетах и спутниковые снимки, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Le Monde.

    Издание отмечает: «Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе». В публикации говорится, что задействованы, в частности, базы Рамштайн в Германии и Лейкенхит в Британии.

    Кроме того, не менее четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry 18 и 19 февраля совершали полеты к Аравийскому полуострову, уточняет газета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что к Ирану направляется «огромная армада», и выражал надежду на переговоры о сделке, предполагающей полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

    При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркивал, что исламская республика настаивает на праве обогащать уран, даже если такая позиция приведет к войне.

    Американский военно-транспортный самолет приземлился на стратегической авиабазе Лажеш в Атлантике на фоне усиления военного присутствия США у Ближнего Востока.

    21 февраля 2026, 21:01
    NYT: Военных США на Ближнем Востоке перебрасывают для новых задач

    Tекст: Вера Басилая

    Сотни американских военных были направлены с баз в Катаре и Бахрейне для участия в «других операциях», сообщает газета New York Times.

    По данным The New York Times, сотни американских военнослужащих, дислоцированных на военных базах в Катаре и Бахрейне, были переброшены для выполнения новых задач, а не эвакуированы, передает РИА «Новости».

    Газета уточняет, что в первоначальной версии их материала речь шла об эвакуации, однако позже эта информация была опровергнута американскими чиновниками.

    В исправленном материале уточняется, что военнослужащие были перемещены с базы Аль-Удейд в Катаре, а также ряда баз в Бахрейне, где расположен Пятый флот ВМС США, для выполнения других операций и задач. Чиновники подчеркнули: речь идет о переброске, а не об эвакуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о направлении «огромной армады» в сторону Ирана, выражая надежду на переговоры и заключение сделки о полном отказе Тегерана от ядерного оружия. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что страна настаивает на своем праве обогащать уран, несмотря на возможные последствия, вплоть до войны.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    22 февраля 2026, 09:58
    21 февраля 2026, 21:55
    Иран объявил ВВС и ВМС Евросоюза террористическими организациями

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана официально причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам в качестве зеркальной меры, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.

    Соответствующее заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается, что Тегеран пошел на этот шаг в ответ на недружественные действия Брюсселя.

    «ВМС и ВВС всех стран, входящих в Европейский союз… признаются террористическими организациями», – гласит текст публикации.

    Поводом для жесткого решения стало постановление Совета ЕС от 19 февраля. Европейские чиновники официально включили Корпус стражей исламской революции в перечень террористических объединений.

    Дипломаты пояснили, что руководствовались законом об ответных мерах на действия США против иранских вооруженных сил. Данный нормативный акт предполагает введение аналогичных санкций и в отношении других государств, поддержавших американскую политику.

    Ранее парламент Ирана признал вооруженные силы стран Евросоюза террористическими организациями.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении Брюсселя внести Корпус стражей исламской революции в черный список.

    22 февраля 2026, 16:52
    Bild: США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации президента США рассматривается возможность военного удара по Ирану уже 23 или 24 февраля, пишет газета Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку.

    США могут нанести военный удар по Ирану уже 23 или 24 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Bild, где приводится информация от бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку. По словам Кириаку, «правительство США тем временем якобы приняло решение о военном ударе… источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник».

    Как отмечает экс-агент, внутри американской администрации идут разногласия по поводу возможной атаки. За нанесение удара выступают госсекретарь Марко Рубио и глава министерства войны Пит Хегсет, тогда как против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.


    21 февраля 2026, 18:24
    Американский военно-транспортный самолет заметили на авиабазе в Португалии

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне усиления военного присутствия США вблизи Ближнего Востока американский военно-транспортный самолет приземлился на стратегической авиабазе Лажеш в Атлантике, сообщает телеканал Fox News.

    Как сообщает телеканал Fox News, американский военно-транспортный самолет был переброшен на авиабазу Лажеш, расположенную на острове Терсейра, принадлежащем Португалии, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала, речь, вероятнее всего, идет о транспортном самолете Boeing Globemaster.

    Fox News подчеркивает, что переброска самолета осуществляется на фоне наращивания военного присутствия США в регионе Ближнего Востока из-за обострения ситуации вокруг Ирана. В последние дни западные СМИ сообщали о десятках американских военно-транспортных самолетов, совершающих рейсы между европейскими базами и Аравийским полуостровом.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о движении «огромной армады» в сторону Ирана, выражая надежду на то, что власти Ирана согласятся на переговоры и смогут заключить «справедливую и равноправную» сделку по ядерной программе. В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран даже в случае военного конфликта.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    22 февраля 2026, 19:40
    Глава МИД Ирана объявил о новой встрече с США по ядерной сделке

    Tекст: Ольга Иванова

    В Женеве в четверг могут пройти новые переговоры по ядерной программе Ирана, где стороны обсудят предварительный вариант соглашения и возможность снятия санкций, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Переговоры между представителями Ирана и США по ядерному вопросу могут пройти в Женеве уже 26 февраля, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что стороны продолжают работу над предварительным текстом соглашения, и выразил надежду, что на предстоящей встрече будет обсуждаться уже конкретный вариант документа.

    Аракчи подчеркнул в интервью телеканалу CBS: «Мы пытаемся сделать что-то, что удовлетворит обе стороны. Я думаю, когда мы встретимся в Женеве в этот четверг снова, мы сможем работать над этими элементами, подготовить хороший текст и быстро прийти к сделке».

    Министр отметил, что дипломатическое решение вопроса о мирном атоме для Ирана достижимо и находится в пределах досягаемости, подчеркнув: «Решением по иранской мирной ядерной программе может быть только дипломатическим. Мы доказали это в прошлом, и есть хороший шанс на взаимовыгодное дипломатическое решение».

    Аракчи предложил сосредоточиться на ключевых элементах сделки: признании исключительно мирного характера иранской ядерной программы и поэтапном снятии санкций. По его словам, после 10 лет с момента заключения СВПД иранская программа значительно продвинулась, а новая договоренность может оказаться лучше прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    22 февраля 2026, 17:36
    Axios: США и Иран могут провести новый раунд переговоров 27 февраля

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии получения Вашингтоном подробного предложения от Тегерана, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

    США могут провести новый раунд переговоров с Ираном по ядерной сделке 27 февраля в Женеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. В материале отмечается, что американские переговорщики готовы к встрече, если в течение ближайших 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по условиям соглашения.

    Американский чиновник, на которого ссылается портал, подчеркнул: «Переговорщики США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в (ближайшую) пятницу в Женеве, если получат подробное иранское предложение по ядерной сделке в течение следующих 48 часов». Таким образом, инициатива проведения встречи напрямую зависит от оперативности ответной позиции Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 февраля в Женеве завершился второй раунд переговоров между представителями США и Ирана по ядерной программе.

    22 февраля 2026, 21:17
    МИД Омана подтвердил переговоры США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что в четверг между США и Ираном пройдут переговоры.

    «Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном назначены на четверг в Женеве», – написал аль-Бусаиди в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в Женеве в четверг могут пройти новые переговоры по ядерной программе Ирана.

    24 февраля 2026, 09:34
    Financial Times: Израиль назвал лимит ударов США по Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Потенциал США для интенсивных авиаударов по Ирану на Ближнем Востоке оценивается в четыре-пять дней, при меньшей интенсивности – до недели, пишет газета Financial Times.

    Потенциал США для масштабных ударов по Ирану на Ближнем Востоке может быть рассчитан только на четыре-пять дней интенсивных бомбардировок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Financial Times.

    По данным израильской разведки, в случае нанесения ударов меньшей интенсивности этот срок может растянуться до одной недели.

    Израильские источники отмечают, что даже с учетом скорого прибытия американского авианосца USS Gerald R Ford, возможности США на данном театре военных действий ограничены. Представитель разведки Израиля подчеркнул, что речь идет именно о способности проводить воздушные операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану в ближайшее время.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что США и Иран в четверг проведут переговоры.

    23 февраля 2026, 21:04
    Bloomberg: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направятся в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе, сообщает The Bloomberg.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву. Они примут участие в новом раунде переговоров по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

    Между тем, в Киеве ожидают нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предположил, что встреча может пройти уже в конце этой недели.

    Ранее Владимир Зеленский допускал проведение переговоров в Швейцарии до конца февраля, а украинские СМИ уточняли, что речь может идти о 26-27 февраля. Предыдущий раунд с участием России, США и Украины состоялся 17-18 февраля, и российская сторона оценила его как тяжелый, но деловой.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что переговоры между США и Ираном пройдут в четверг.

    Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации