  В Брянской области системы ПВО сбили более 170 БПЛА
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    15 февраля 2026, 20:30 • В мире

    Как оружейная мегасделка с Францией скажется на сотрудничестве России и Индии

    Как оружейная мегасделка с Францией скажется на сотрудничестве России и Индии
    @ Hindustan Times/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Одной из главных новостей уходящей недели стало решение Индии заключить крупную оружейную сделку ценой в 36 млрд долларов – и в ее рамках в том числе купить более сотни французских истребителей Rafale. Что это значит с точки зрения интересов российского оружейного экспорта, в котором Индия занимает одно из ведущих мест?

    Сообщение о том, что Нью-Дели санкционировало закупку шести американских самолетов-разведчиков и 114 французских истребителей (большая часть которых будет произведена в Индии), закономерно вызывает тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества наших стран. Франция – значимый конкурент России на мировом рынке вооружений. Тем более что перед нами действительно очень крупный оружейный контракт – продажа более ста истребителей ценой в десятки миллиардов евро, такое бывает не каждый год и даже не каждое десятилетие.

    Но прежде всего о том, что касается противолодочных самолетов P-8 компании Boeing – тут Россия просто технически не может составить американцам конкуренцию. В 2023 году ВМС Индии сняли с вооружения пять противолодочных Ил-38, сочтя эти самолеты устаревшими. В России эти машины после модернизации еще летают, но им готовят замену.

    С французскими истребителями ситуация не так однозначна. ВВС Индии уже эксплуатируют 36 единиц Rafale от компании Dassault Aviation, закупленных у Франции в 2016–2022 годах: 28 Rafale EH и восемь Rafale DH. А в прошлом году Нью-Дели приняло решение закупить у Франции 26 единиц палубных истребителей Rafale Marine (22 одноместных Rafale-M и четыре двухместных тренировочных Rafale-D) с поставкой до 2030 года для авианосцев ВМС Индии. Они должны заменить российские палубные истребители МиГ-29К и учебно-боевые МиГ-29КУБ.

    Теперь же Индия намерена закупить Rafale с несколькими сотнями крылатых ракет SCALP. Важным моментом в принятии решения стало согласие Dassault Aviation с тем, что большая часть из 114 французских истребителей будет произведена в Индии – ранее французы на это не шли. Хотя с 2012 года французская Dassault вела переговоры с индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о совместном производстве 126 самолетов с передачей технологий, но тогда эти переговоры ничем не окончились. Этот аспект играет большое значение для Нью-Дели, которое стремится максимально снизить зависимость от страны-поставщика.

    При этом такая независимость может оказаться совершенно неоправданной. Так, себестоимость Су-30МКИ, являющегося сегодня основой индийских ВВС и произведенного в Индии, оказалась почти в два раза дороже рыночной стоимости того же самолета, выпущенного в России. По некоторым данным – 70,3 млн долларов за единицу, в то время как экземпляр, закупленный в России, стоит всего 42,15 млн долларов. Связано это, вероятно, с меньшим объемом производства и с менее эффективными производственными линиями. Плюс на себестоимости сказался и тот факт, что пришлось заплатить за переданные технологии.

    Но если стоимость одного закупленного истребителя Rafale составила более 218,6 млн евро, то даже страшно подумать, во сколько может обойтись его производство в Индии. И это при том, что

    французский истребитель не имеет каких-либо ощутимых преимуществ перед Су-30МКИ (в ВВС страны сегодня около 270 Су-30МКИ), скорее наоборот.

    У Rafale боевой радиус составляет 1389 км (с подвесными баками, в ущерб боевой нагрузке, – 2000 км), у Су-30МКИ – 1500 км (с подвесными баками – до 4000 км). Практический потолок у «француза» – 15 240 метров, у нашего истребителя – 17 300 метров. Наконец, российский истребитель дешевле не только при покупке, но и в обслуживании.

    Преимущество французского истребителя, помимо чуть большей боевой нагрузки, заключается в более совершенном прицельном оборудовании для ближнего боя (если он вообще состоится) и более современной РЛС с активной фазированной решеткой. Впрочем, «Сухой» предлагает программу модернизации, включающую замену радара на более современный, с АФАР. Кроме того, есть предложение усилить боевые возможности Су-30МКИ за счет установки новой силовой установки, которой в настоящее время оборудуются новейшие боевые самолеты Су-57 (в качестве «двигателя первого этапа») – АЛ-41Ф1С.

    Кстати, Су-30МК – это традиционный соперник Rafale, который неоднократно опережал его в тендерах, причем не только в странах, традиционно закупавших российское оружие, но и, например, в Индонезии и Малайзии, и является самым покупаемым тяжелым истребителем в мире. В то время как французский истребитель купили только Греция, Индия, Катар, Египет, причем последний отказался от приобретения Су-30СМ в пользу «француза» под нажимом США.

    Как преимущество французы указывают оснащение своего истребителя крылатыми ракетами SCALP, несколько сотен которых должен содержать данный пакет. Однако Су-30МКИ работают со сверхзвуковыми ракетами российско-индийской разработки PJ-10 «БраМос-А», более сложными для перехвата, чем SCALP, и что самое главное, выпускающимися в Индии. ВС Индии успешно применили эти ракеты в недавнем конфликте с Пакистаном в мае 2025 года, где они успешно преодолели противоракетную оборону.

    Кстати, в ходе этого же конфликта Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов, в результате которого Индия потеряла три Rafale, а также по одному МиГ-29 и Су-30МКИ. То есть именно французские истребители понесли самые большие потери. После этого боя эксперты заговорили, что обсуждаемый контракт о закупке 114 Rafale может не состояться. Однако в Нью-Дели решили иначе – и, судя по всему, контракт все же будет заключен.

    Вспомним, что

    первая сделка с французами по этим самолетам оставила в Индии тягостное впечатление.

    Тогда, семь лет назад, планировалось закупить 126 машин с правом лицензионного производства, однако контракт был составлен таким образом, что индусы не получили ни технологии, ни права на локализацию сборки самолетов в Индии. Далее французы сорвали сроки поставок. Единственное, чего смогли добиться индусы, – это сократить количество закупаемых по контракту самолетов со 126 до 36. К этому можно прибавить, что заправлять Rafale от штатных индийских воздушных танкеров Ил-78МКИ невозможно по конструктивным причинам, а за контракт на поставку заправщиков на базе «Аэробуса А-330» Франция запросила полтора миллиарда евро.

    И вот теперь Индия решила предпринять новую попытку. Почему? Ответ прост: у нее нет других вариантов. Нью-Дели традиционно проводит во всех направлениях, включая военно-техническое сотрудничество, многовекторную политику. Помимо нежелания складывать все яйца в одну корзину, в нынешней ситуации Индия опасается гипотетических вторичных санкций и желает иметь альтернативу.

    Но почему выбран именно самый дорогой в мире истребитель поколения 4++? А просто других альтернатив у Индии нет. Не закупать же самолеты у Китая, который рассматривается Нью-Дели как противник, да Пекин их наверняка не продаст. Кроме того, ВВС Индии используют и другие французские самолеты – старые «Мираж-2000», которые и должны быть заменены более современными Rafale, сохраняя привычную структуру: часть российских, часть французских машин.

    Закупать F-35 у США? Дональд Трамп очень хотел бы подобной сделки, но Индия, опять же, боится чрезмерной зависимости от США в области вооружений.

    Что касается угрозы для российско-индийского сотрудничества в области вооружений, то ее не стоит преувеличивать. Практически 80 процентов индийского вооружения имеет российское происхождение, и эта традиция неизбежно будет продолжена. Кстати, указанный пакет закупок предполагает приобретение не только французских истребителей и американских противолодочных самолетов, но и 288 ракет для ЗРС С-400 на сумму 1,1 млрд долларов.

    К этому стоит добавить, что Нью-Дели проявляет интерес к закупке и совместному производству российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Ведь когда Пакистан получит китайские самолеты пятого поколения J-20, что вполне вероятно, Индии будет нечего им противопоставить.

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Мюнхен показал видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

  О газете
