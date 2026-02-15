Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Глава МИД Индии ответил на вопрос о позиции по поводу закупок российской нефти
Глава МИД Индии Джайшанкар: Нефтяные компании руководствуются своими интересами
Индия привержена своей стратегической автономии, а нефтяные компании в Индии принимают решения, которые отвечают их интересам, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти.
«Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться», – подчеркнул министр на Мюнхенской конференции по безопасности.
Джайшанкар отметил, что курс на стратегическую автономию является основой индийской внешней политики и отражает исторический путь и развитие страны. Он также добавил, что, несмотря на разногласия, Индия открыта для поиска точек соприкосновения с партнерами при наличии взаимного желания, передает РИА «Новости».
Глава МИД подчеркнул, что в условиях сложного рынка нефтяные компании Индии, как и в Европе, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения исходя из собственных интересов.
«У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти. Позднее Трамп изменил позицию и сказал, что Индия сократила закупки.