Алиханов: Страны Ближнего Востока проявляют интерес к истребителю Су-57Э
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока, уже были заключены конкретные контракты, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».
По его словам, Су-57Э недавно был представлен потенциальным покупателям и уже получил высокую оценку как одна из лучших машин в мире, пишет ТАСС.
«Причем она испытана в боевых условиях. К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду», – отметил Алиханов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57Э впервые совершил демонстрационный полет в небе Дубая.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному заказчику два истребителя Су-57.