В Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard

Депутат Аксаков: Риски использования карт Visa и Mastercard растут

Tекст: Валерия Городецкая

«Риски использования Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку сроки их использования уже давно истекли практически. И те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Аксаков отметил, что Центробанк должен обладать полномочиями устанавливать срок действия платежных карт, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы для держателей. Он подчеркнул, что это позволит Центробанку принимать решения, исходя из оценки рисков для граждан.

По мнению депутата, мошенники заметно усовершенствовали схемы кражи средств с карт международных платежных систем. Он предположил, что злоумышленники могут воровать деньги у россиян, пользующихся картами Visa и Mastercard. Аксаков напомнил, что Центробанк неоднократно предупреждал о необходимости перехода на карту «Мир», особенно учитывая, что за пределами России эти карты использовать уже невозможно.

В октябре НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard.

Банк России заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России. В декабре регулятор обсудил с банками прекращение работы карт Visa и Mastercard.