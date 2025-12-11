Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.2 комментария
ЦБ обсудил с банками прекращение работы карт Visa и Mastercard
Банк России рассматривает варианты ограничения операций по картам международных систем, уделяя особое внимание сохранению доступа россиян к их средствам, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Банк России активно обсуждает с российскими банками возможное отключение карт Visa и Mastercard, передает РИА «Новости». По словам Аллы Бакиной, директора департамента национальной платежной системы ЦБ, вопросы по этим картам пока остаются открытыми, поскольку их оператором не является НСПК, а сами продукты не развиваются и функционируют на условиях прежних лет.
Бакина выразила уверенность, что решения по Visa и Mastercard будут найдены в обозримом будущем. Ключевая задача Банка России – обеспечить, чтобы население не осталось без привычных платежных инструментов. «Люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам», – подчеркнула Бакина на встрече с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России разрешил гражданам продолжать использовать карты международных платежных систем с истекшим сроком действия.
Сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.