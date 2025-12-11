ЦБ обсудил с банками прекращение работы карт Visa и Mastercard

Tекст: Ольга Иванова

Банк России активно обсуждает с российскими банками возможное отключение карт Visa и Mastercard, передает РИА «Новости». По словам Аллы Бакиной, директора департамента национальной платежной системы ЦБ, вопросы по этим картам пока остаются открытыми, поскольку их оператором не является НСПК, а сами продукты не развиваются и функционируют на условиях прежних лет.

Бакина выразила уверенность, что решения по Visa и Mastercard будут найдены в обозримом будущем. Ключевая задача Банка России – обеспечить, чтобы население не осталось без привычных платежных инструментов. «Люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам», – подчеркнула Бакина на встрече с журналистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России разрешил гражданам продолжать использовать карты международных платежных систем с истекшим сроком действия.

Сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.