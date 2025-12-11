Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или, как минимум, выгодоприобретателя.0 комментариев
Axios: Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
Украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США и согласовало свой подход с представителями Франции, Германии и Британии, пишет Axios.
Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой поэтапный ответ на последний вариант американского мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.
Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США – от него требуют оперативно принять мирный план Трампа, подразумевающий значительные территориальные уступки и прочие компромиссы.
Дональд Трамп уточнил, что ожидает украинский ответ, и заявил: «Некоторые говорят, что сейчас ближе, чем когда-либо».
Согласно данным Axios, заявление с комментариями и предложениями Украины лично направил советник по нацбезопасности и главный переговорщик Рустем Умеров – документ был адресован зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру. Представитель Украины отметил, что страна добавила свои замечания и поправки, «чтобы всё это было реализуемо».
Перед отправкой официальный Киев вёл консультации со своими европейскими союзниками, в первую очередь с Францией, Германией и Британией. Украине удалось предложить новые идеи по наиболее спорным вопросам – в частности, по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.
Как сообщил Трамп, он обсудил ситуации вокруг мира на Украине в достаточно резкой форме с лидерами Евросоюза, которые предложили провести очную встречу с Зеленским на выходных в Европе. «Посмотрим, – сказал Трамп, – мы не хотим тратить время зря». На четверг назначена виртуальная встреча военных представителей США и Украины для дальнейшего обсуждения деталей мирного плана.
Telegraph сообщила, что Киев готов рассмотреть уступки только при определенных условиях. Владимир Зеленский заявил о предстоящих новых переговорах с США.