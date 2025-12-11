Суд отказал «Битцевскому маньяку» в переводе из колонии ближе к Москве

Суд не удовлетворил жалобу маньяка Пичушкина на отказ перевести его из ИК «Полярная сова»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», на отказ в его переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в более близкую к Москве колонию, передает РИА «Новости». Решение Замоскворецкого суда Москвы осталось в силе, а требования пожизненно осужденного были вновь отклонены.

Пичушкин участвовал в заседании по видеосвязи из колонии и вновь просил рассматривать дело в закрытом режиме из-за внимания прессы, однако суд отказал ему в этой просьбе. На слушании он также настаивал на отмене предыдущего решения и вынесении нового судебного акта в свою пользу. Представитель ФСИН, в свою очередь, потребовал сохранить ранее принятое решение без изменений.

Александру Пичушкину сейчас 51 год, он отбывает пожизненное заключение с 2008 года в колонии особого режима. В 2006 году его задержали после продолжительных поисков, а затем признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Сам Пичушкин заявлял, что количество его жертв составляет 60, и он намеревался довести эту цифру до 64.

Это уже не первая жалоба Пичушкина. В августе суд отклонил его жалобу на перевод из колонии «Полярная сова» ближе к Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Пичушкин потребовал компенсацию в 100 тыс. рублей от ФСИН за отказ Замоскворецкого суда Москвы перевести его и выплатить деньги за «моральные страдания».

А в апреле Пичушкин заявил о готовности признаться в еще 11 убийствах, совершенных в Северном Бутово после 17 лет заключения.



