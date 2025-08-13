Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными

РКН из-за мошенников ввел меры в отношении голосовой связи в Telegram и WhatsApp

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом заявили в Роскомнадзоре, передает ТАСС. По сообщению ведомства, данное решение принято на основании информации правоохранительных структур и многочисленных жалоб граждан. Отмечается, что зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp в последнее время стали ключевыми каналами для совершения телефонного мошенничества, вымогательства средств, а также вовлечения граждан России в диверсионные и террористические активности. Многократные обращения к администрациям этих сервисов с требованием принять меры по предотвращению подобных преступлений остались без ответа.

В связи с этим, опираясь на материалы, предоставленные правоохранительными органами, принято решение о введении частичных ограничений на совершение звонков через данные иностранные приложения. Остальные их функции продолжают работать без изменений.

В ведомстве отметили, что работа по пресечению преступной активности в сфере связи ведется планомерно. С начала 2024 года функционирует система «Антифрод», блокирующая вызовы с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских мобильных операторов. Из-за этого большинство подобных незаконных звонков переместилось в зарубежные мессенджеры, которые отказываются обеспечивать должный уровень защиты пользователей и общества в целом.

МВД России сообщало, что наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp.