МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску

Tекст: Валерия Городецкая

В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.