Фицо допустил намеренное уничтожение нефтепровода «Дружба» Украиной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что Владимир Зеленский способен намеренно уничтожить нефтепровод Дружба, передает РИА «Новости». Такое заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети.

«Если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что Зеленский способен нефтепровод уничтожить», – заявил Фицо. Он также добавил, что уничтожение подводного газопровода Северный поток украинскими специальными подразделениями не могло произойти без ведома Зеленского.

Фицо напомнил, что прокачка нефти по нефтепроводу Дружба была остановлена Киевом в конце января. По мнению премьер-министра, подобные действия могут представлять угрозу для энергетической безопасности Словакии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро.

Ранее премьер Словакии подчеркнул отсутствие доверия словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и указал на отказ допустить европейских инспекторов.

До этого Зеленский выступил против ремонта нефтепровода «Дружба», считая, что это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану выиграть выборы.