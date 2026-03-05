  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    17 комментариев
    5 марта 2026, 14:33

    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    4 марта 2026, 21:38
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на газ в Европе достигли 700 долл. за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС туда, где больше платят, заявил Владимир Путин. Он отметил, что европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности, поэтому России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что основные поставщики газа, такие как Алжир, Соединенные Штаты, Норвегия и Россия, не сокращали объемы экспорта, однако цены на газ в Европе уже достигли 700 долларов за тысячу кубометров. «Появились клиенты, которые готовы приобретать тот же природный газ по более высоким ценам, в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за перекрытия Ормузского пролива и так далее», – подчеркнул Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Он добавил, что американские компании могут начать переориентироваться на более прибыльные рынки вне Европы, что связано исключительно с бизнес-интересами, а не политикой. Путин также отметил, что ситуация на европейском рынке – результат многолетней ошибочной политики европейских властей.

    Президент также напомнил, что Европа планирует ввести новые ограничения на закупку российского газа уже через месяц, а к 2027 году – запретить поставки полностью. 

    «В этой связи я вот о чем думаю. Все равно они, как сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год, в 2027 году, еще дальнейшие ограничения вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки, и, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться», – заявил Путин.

    «Здесь тоже нет, хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами и там закрепляться. Но это не решение. Это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», – добавил президент.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее власти Приднестровья приняли решение жестко ограничить потребление природного газа для предприятий и теплоэнергетики в связи с перебоями поставок.

    Комментарии (27)
    4 марта 2026, 18:54
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 13:24
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 20:19
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    Комментарии (19)
    4 марта 2026, 22:18
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    Комментарии (42)
    4 марта 2026, 18:36
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 10:11
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    Комментарии (23)
    4 марта 2026, 17:52
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 18:07
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 13:48
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 01:40
    Дмитриев указал адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал адресатов, кому следует направлять вопросы, когда Россия прекратит поставки газа в Европу.

    «Россия может прекратить поставки газа в Европу. Если возникнут вопросы, спросите Урсулу [фон Дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобов», – написал он в соцсети Х.

    Он приложил к посту видео, на котором российский президент Владимир Путин комментирует журналисту Павлу Зарубину ситуацию с атакой на российский газовоз. Российский лидер отметил, что в контексте намерения ЕС отказаться от российского топлива Москва может досрочно покинуть европейский рынок и переключиться на альтернативные варианты сбыта.

    Напомним, в среду, 4 марта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров. Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз и поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:35
    Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией всех видов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал МВД бороться с коррупцией во всех проявлениях и одновременно не мешать работе добросовестных предпринимателей при обелении экономики.

    Президент России Владимир Путин поставил перед МВД задачу жестко реагировать на коррупцию во всех ее проявлениях, передает РИА «Новости». В ходе расширенного заседания коллегии ведомства он подчеркнул: «Разумеется, как и прежде, следует жестко реагировать на коррупционные проявления в любых видах и формах».

    Владимир Путин также обратил внимание на необходимость «дальнейшей декриминализации потребительского рынка» и обеления экономики. Он напомнил, что эта задача требует совместных усилий МВД, правительства, федеральных и региональных структур.

    Президент отметил, что при реализации мер по легализации экономики важно не создавать избыточных преград для законопослушного бизнеса. Путин попросил участников заседания активно включиться в этот процесс, подчеркнув, что борьба с экономическими преступлениями не должна мешать добросовестным предпринимателям вести работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин определил задачу обеления экономики как приоритетную для правительства и федеральных ведомств.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:28
    Путин сопоставил работу МВД с событиями спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые направления деятельности МВД по своей значимости можно сравнить с событиями на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.

    «Решение задач, которые стоят перед органами министерства внутренних дел практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны», – отметил Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа МВД приобретает особое значение именно сегодня, на фоне сложной внешнеполитической ситуации.

    По словам президента, для России, учитывая ее многообразие и вызовы на внешнем контуре, роль МВД становится еще более важной. Путин добавил, что некоторые направления работы ведомства сопоставимы по значимости с происходящим на боевых рубежах спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 21:27
    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью

    Подполковник МВД Иванников: Боевой опыт поможет участникам СВО в работе в полиции

    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью
    @ Анна Кричфалушая/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ветераны СВО не только решат проблему дефицита квалицированных кадров в системе МВД, но и усилят борьбу с преступностью и терроризмом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД. В среду президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству активнее привлекать участников спецоперации для решения кадровых проблем.

    «Ветераны специальной военной операции будут обеспечены рабочими местами в органах внутренних дел – это полностью соответствует той концепции, которую глава государства высказывал на всех встречах с бойцами», – отметил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД.

    «Служба в органах внутренних дел во все времена считалась достойной профессией. Граждане будут с большим уважением относиться к заслугам полицейского, если ранее он был участником СВО. Поэтому нужно быть готовым к новым кадровым назначениям», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Иванникова, у МВД хватит ресурсов, чтобы подготовить бывших военных к работе в органах внутренних дел, обучить их тонкостям УПК и работы с гражданским населением. «Безусловно, будут задействованы профильные вузы МВД России, а также учебные заведения, которые готовят юристов. Потенциал профессорско-преподавательского состава в России вполне позволяет решить все задачи, которые поставил президент», – отмечает спикер.

    Иванников считает, что бывшие участники СВО пройдут не только переподготовку, «но и станут профессионалами в полном смысле этого слова в вопросах борьбы с преступностью и терроризмом». По его мнению, ветераны спецоперации, которые приходят с пониманием, кто такой враг и что такое Родина, смогут с работающими ныне полицейскими повысить эффективность работы правоохранителей.

    «Каждый сотрудник органов внутренних дел выполняет свои должностные обязанности на том месте, где ему поручено. И совмещение тех, кто прошел СВО, и тех, кто в тылу боролся с преступностью, создаст очень надежный, верный симбиоз и единство. Это позволит еще более эффективно бороться с организованной преступностью, с терроризмом, да и с большинством противоправных проявлений», – добавил эксперт.

    По его словам, «участников СВО ждут в органах внутренних дел и надеются, что своим трудом, своей службой они внесут значительный вклад в дело борьбы с преступностью».

    В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Одной из серьезных проблем министерства, подчеркнул глава государства, «остается существенный некомплект личного состава».

    «Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников – все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться – каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы», – сказал Путин.

    Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава президент назвал «привлечение на службу ветеранов специальной военной операции». «С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – подчеркнул глава государства.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:28
    Путин выступил за сбалансированное внедрение ИИ в учебный процесс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытия по видеосвязи новых образовательных объектов в регионах заявил о необходимости активнее внедрять в процесс обучения современные цифровые и платформенные решения, включая технологии искусственного интеллекта.

    Путин подчеркнул, что такие изменения должны происходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы не упростить и не исказить саму суть образования, передает ТАСС.

    «В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно. Не допускать упрощения и искажения образовательного процесса», – заявил он.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Ранее президент на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:38
    Путин заявил о необходимости адаптации образования к запросам экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать программы высшего и среднего образования под запросы национальной экономики, предприятий и бизнеса.

    По его словам, образовательные программы должны учитывать высокую динамику рынка труда и предоставлять возможность гражданам развивать и менять профессиональные навыки на протяжении всей жизни, передает ТАСС.

    «Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения.

    Напомним, в среду глава государства принимает участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в формате видеосвязи.

    Комментарии (0)
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

    Первые итоги агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выглядят противоречиво. С одной стороны, коалиция достигла впечатляющих результатов, уничтожив и иранское руководство, и ВМС страны, и господствуя в воздухе. С другой, американо-израильская операция явно пошла не по плану у и Ирана остались шансы на достойное сопротивление. За счет чего именно? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

