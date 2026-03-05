Российская туристка выпала с четвертого этажа отеля на Пхукете

Россиянка выжила после падения с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

В районе Патонг на Пхукете 53-летняя россиянка сорвалась с балкона четвертого этажа и упала на уровень второго этажа гостиницы. Пострадавшую с травмой головы обнаружили спасатели, которых вызвал персонал отеля, передает Phuket News.

«53-летняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона четвертого этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу», – сообщает портал. На правой ноге, руке и боку женщины врачи зафиксировали ссадины и гематомы, но переломы на месте подтвердить не удалось.

Сначала россиянку отвезли в больницу района Патонг, после осмотра ее перевели в более оснащенный госпиталь «Ватчира Пхукет», передает РИА «Новости».

По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду, в день прилета супругов на отдых. Муж туристки рассказал следствию, что они выпили алкоголь в номере, поссорились, после чего жена вышла на балкон.

Полиция продолжает расследование, опрашивает персонал отеля и изучает записи камер наблюдения. Подозрений и обвинений на данный момент никому не предъявлено.

Ранее генконсул РФ Егор Иванов сообщил о состоянии двух россиян после падения лифта в отеле на Пхукете.

На острове Самуи российский турист погиб в результате срыва со скалы.

В Паттайе 26-летняя россиянка разбилась насмерть при падении с 14-го этажа жилого дома.