Генконсул: Двое россиян остаются в больнице после падения лифта на Пхукете

Иванов отметил: «После падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol в больницы Пхукета были доставлены шесть граждан России. В настоящее время в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пхукете при падении лифта в жилом комплексе пострадали шесть граждан России.