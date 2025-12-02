Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи в Берлине потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций полякам, пережившим нацистскую оккупацию, передает Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом).

По словам Туска, Германия должна как можно скорее выплатить компенсации еще живым пострадавшим от нацистского режима гражданам Польши.

Он подчеркнул, что польская сторона считает эту тему принципиально важной для справедливого исторического урегулирования между двумя странами. Туск отметил, что «никакие международные соглашения не могут отменить морального долга перед теми, кто пострадал от войны».

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, с его точки зрения, вопрос репараций уже был полностью урегулирован на уровне официальных соглашений и дополнительная компенсация не требуется. Несмотря на разногласия, стороны пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Напомним, 16 сентября собщалось, что Польша прекратила требования к Германии о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне.

Канцлер Германии Мерц указывал, что ФРГ не видит оснований для подобных выплат Польше.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, спор между странами Восточной Европы по вопросу немецких репараций привел к разногласиям среди антироссийских сил Европы.