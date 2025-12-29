Как российское оружие было улучшено в 2025 году

Tекст: Никита Миронов

Одной из главных особенностей 2025 года стало появление в зоне СВО специальных БПЛА-перехватчиков – иначе говоря, беспилотников, главной задачей которых является уничтожение дронов противника. Например, под конец года, 22 декабря Минобороны России опубликовало кадры поражения квадрокоптера ВСУ с помощью спецустройства «Веревка». Видео демонстрирует, как на Харьковском направлении фронта российский дрон спускает специальное устройство сброса «Веревка» над синим дроном ВСУ. Тот цепляется за устройство лопастями, запутывается и рушится.

Еще один перехватчик, чей дебют состоялся в 2025 году – аппарат под названием «Циплоп». Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов, считает, что это важное новшество в арсенале российской армии. «Это беспилотник, крылья которого расположены крестообразно, что встречается довольно редко», – уточнил Попов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

«Циклоп» запускается с устройства, очень похожего на ружье. Перехватчик может уничтожать дроны противника на расстоянии до двух км. При этом оператор «Циклопа» может находиться в бункере – в 500 метрах от самого аппарата – а значит его труднее вычислить и атаковать. У «Циклопа» есть камера, дальномер, лазерная подсветка, система сопровождения и уничтожения цели.

Также, по словам Владимира Попова, в этом году настоящим успехом российских оружейников стала модернизированная версия беспилотной авиационной системы ZALA T-20. «Этот беспилотник изготовлен из радиопрозрачных материалов, его крайне сложно заметить, а значит и сбить», – рассказал Владимир Попов.

Благодаря новым аккумуляторным батареям с повышенной энергоемкостью этот БПЛА теперь может находиться в воздухе свыше семи часов и преодолевать расстояния более полутысячи километров. ZALA T-20 крайне сложно подавить средствами РЭБ. Беспилотник – разведывательный: он оборудован современными камерами с высоким разрешением. У него есть встроенный искусственный интеллект для автоматического распознавания и целей.

Еще одно новшество 2025 года – значительно более эффективные беспилотники «Герань». Во-первых, у них появилась более мощная осколочно-фугасная боевая часть: было 50 кг, а теперь – все 90. Во-вторых, «Герань» теперь можно подорвать прямо в воздухе, что резко увеличивает зону поражения целей. В-третьих, появилась «Герань» с камерой – беспилотник превратился в охотника, управляемого оператором с земли. В-четвертых, стали использоваться «Герани» с реактивными двигателями, летящие на скорости 170 км/час – их крайне сложно перехватить. «Новые «Герани» успешно атакуют находящиеся в пути поезда, везущие ВСУ боеприпасы и военную технику», – рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.

Помимо беспилотной, в войска были поставлены рекордные объемы пилотируемой авиационной военной техники. В том числе – знаменитой «рабочей лошадки» российской бомбардировочной авиации, Су-34. И речь не только о росте количества, но и повышении качества. Эти машины получили доработки, разработанные на основе опыта спецоперации на Украине – благодаря им теперь возможно еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования, сообщает Ростех.

О том же пишут и иностранные наблюдатели. Как сообщает американское издание Military watch magazine, Су-34 имеют теперь возможность запускать планирующие бомбы в глубокий тыл украинской армии: «Как минимум один тип планирующей бомбы с реактивным приводом обеспечивает непревзойденную дальность поражения в 193 километра, позволяя поражать даже тыловые позиции ВСУ».

Кстати, в 2025 году российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) стали значительно более совершенными. Их, например, оснастили новой версией модулей приема спутниковых данных «Комета», которые, к тому же, устойчивы к помехам. Благодаря «Комете» на управляемые бомбы стало сложнее воздействовать средствами РЭБ, и они чаще достигают цели.

В свою очередь бомбам ФАБ-500Т удлинили крыло и хвостовую часть. В итоге дальность планирования повысилась до 100 километров.

«Новые УМПК – особо помехозащищенные и не зависят от GPS. А уже испытанные новые УМПК после сброса могут достигать самых удаленных тыловых районов противника»,

– рассказывал газете ВЗГЛЯД командир экипажа Су-34, почти ежедневно выполняющего боевые вылеты в зону спецоперации.

Появились и новые образцы наземной техники. Так, в июле 29-й отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» начала применять усовершенствованный «Солнцепек» - тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон» на базе шасси танка Т-80. «Дракон» начали разрабатывать в 2024 году, а сейчас на поле боя уже действуют первые опытные образцы.

«ТОС-3 имеет дальность стрельбы зажигательными снарядами до 24-х километров. Сильные взрывы, создаваемые термобарическим оружием, известным также как вакуумные бомбы, выжигают все живое, при этом ударные волны зачастую наносят серьезные поражения, разрушают инфраструктурные объекты», – пишет издание The National Interest.

Не столь грозное, но не менее важное новшество – появление в зоне СВО мотовездеходов «Улан». Это двухместные пикапы, на которых можно установить пулеметы и перевозить компактные грузы. Фактически это сильно упрощенная, удешевленная и приспособленная для действий в зоне боевых действий всем знакомая «Нива».

«Машина подходит для любых задач – как для штурмовых, так и для эвакуации, подвоза», – рассказывал один из бойцов, командир штурмовой группы. Фактически перед нами долгожданный серийный результат долгих усилий по оснащению подразделений переднего края легким транспортом.

У пехоты – штурмовиков – тоже появились новые образцы оружия. Прежде всего, более компактные стрелковые комплексы, в частности, малогабаритные автоматы АМ-17 и АК-12К. Ими более удобно действовать в траншеях и зданиях, где с более крупным оружием трудно развернутся.

В целом же «российская армия в плане вооружений стала наиболее подготовленной к современной войне. У нас, по сообщениям западных источников, уже, как минимум, пять типов «Гераней». Мы обогнали Украину и ее сообщников по производству беспилотных систем. Правда, пока не по всей номенклатуре, но в следующем году обгоним по всей», – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, сейчас российская армия начинает превосходить украинскую в дальнобойной артиллерии, у нас все хорошо с ракетами «Калибр» и «Кинжал» – аналогов которых ВСУ не имеет.

Таким образом, российский ВПК ударно работал весь год. Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на недавнем совещании по проекту новой государственной программы вооружения.

«Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз.

Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – сказал газете ВЗГЛЯД Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

Эксперты сходятся во мнении, что российский ВПК сумел обогнать военно-промышленный комплекс всего Запада, помогающего Украине. Во многом благодаря качеству военной техники и достаточному количеству боеприпасов, российская армия держит инициативу на поле боя. Осталось лишь перевести ее в качественный военно-политический перелом конфликта.