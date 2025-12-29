  • Новость часаРоссийские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья
    Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    29 декабря 2025, 18:02 • Общество

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия.

    Одной из главных особенностей 2025 года стало появление в зоне СВО специальных БПЛА-перехватчиков – иначе говоря, беспилотников, главной задачей которых является уничтожение дронов противника. Например, под конец года, 22 декабря Минобороны России опубликовало кадры поражения квадрокоптера ВСУ с помощью спецустройства «Веревка». Видео демонстрирует, как на Харьковском направлении фронта российский дрон спускает специальное устройство сброса «Веревка» над синим дроном ВСУ. Тот цепляется за устройство лопастями, запутывается и рушится.

    Еще один перехватчик, чей дебют состоялся в 2025 году – аппарат под названием «Циплоп». Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов, считает, что это важное новшество в арсенале российской армии. «Это беспилотник, крылья которого расположены крестообразно, что встречается довольно редко», – уточнил Попов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Циклоп» запускается с устройства, очень похожего на ружье. Перехватчик может уничтожать дроны противника на расстоянии до двух км. При этом оператор «Циклопа» может находиться в бункере – в 500 метрах от самого аппарата – а значит его труднее вычислить и атаковать. У «Циклопа» есть камера, дальномер, лазерная подсветка, система сопровождения и уничтожения цели.

    Также, по словам Владимира Попова, в этом году настоящим успехом российских оружейников стала модернизированная версия беспилотной авиационной системы ZALA T-20. «Этот беспилотник изготовлен из радиопрозрачных материалов, его крайне сложно заметить, а значит и сбить», – рассказал Владимир Попов.

    Благодаря новым аккумуляторным батареям с повышенной энергоемкостью этот БПЛА теперь может находиться в воздухе свыше семи часов и преодолевать расстояния более полутысячи километров. ZALA T-20 крайне сложно подавить средствами РЭБ. Беспилотник – разведывательный: он оборудован современными камерами с высоким разрешением. У него есть встроенный искусственный интеллект для автоматического распознавания и целей.

    Еще одно новшество 2025 года – значительно более эффективные беспилотники «Герань». Во-первых, у них появилась более мощная осколочно-фугасная боевая часть: было 50 кг, а теперь – все 90. Во-вторых, «Герань» теперь можно подорвать прямо в воздухе, что резко увеличивает зону поражения целей. В-третьих, появилась «Герань» с камерой – беспилотник превратился в охотника, управляемого оператором с земли. В-четвертых, стали использоваться «Герани» с реактивными двигателями, летящие на скорости 170 км/час – их крайне сложно перехватить. «Новые «Герани» успешно атакуют находящиеся в пути поезда, везущие ВСУ боеприпасы и военную технику», – рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Помимо беспилотной, в войска были поставлены рекордные объемы пилотируемой авиационной военной техники. В том числе – знаменитой «рабочей лошадки» российской бомбардировочной авиации, Су-34. И речь не только о росте количества, но и повышении качества. Эти машины получили доработки, разработанные на основе опыта спецоперации на Украине – благодаря им теперь возможно еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования, сообщает Ростех.

    О том же пишут и иностранные наблюдатели. Как сообщает американское издание Military watch magazine, Су-34 имеют теперь возможность запускать планирующие бомбы в глубокий тыл украинской армии: «Как минимум один тип планирующей бомбы с реактивным приводом обеспечивает непревзойденную дальность поражения в 193 километра, позволяя поражать даже тыловые позиции ВСУ».

    Кстати, в 2025 году российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) стали значительно более совершенными. Их, например, оснастили новой версией модулей приема спутниковых данных «Комета», которые, к тому же, устойчивы к помехам. Благодаря «Комете» на управляемые бомбы стало сложнее воздействовать средствами РЭБ, и они чаще достигают цели.

    В свою очередь бомбам ФАБ-500Т удлинили крыло и хвостовую часть. В итоге дальность планирования повысилась до 100 километров.

    «Новые УМПК – особо помехозащищенные и не зависят от GPS. А уже испытанные новые УМПК после сброса могут достигать самых удаленных тыловых районов противника»,

    рассказывал газете ВЗГЛЯД командир экипажа Су-34, почти ежедневно выполняющего боевые вылеты в зону спецоперации.

    Появились и новые образцы наземной техники. Так, в июле 29-й отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» начала применять усовершенствованный «Солнцепек» - тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон» на базе шасси танка Т-80. «Дракон» начали разрабатывать в 2024 году, а сейчас на поле боя уже действуют первые опытные образцы.

    «ТОС-3 имеет дальность стрельбы зажигательными снарядами до 24-х километров. Сильные взрывы, создаваемые термобарическим оружием, известным также как вакуумные бомбы, выжигают все живое, при этом ударные волны зачастую наносят серьезные поражения, разрушают инфраструктурные объекты», – пишет издание The National Interest.

    Не столь грозное, но не менее важное новшество – появление в зоне СВО мотовездеходов «Улан». Это  двухместные пикапы, на которых можно установить пулеметы и перевозить компактные грузы. Фактически это сильно упрощенная, удешевленная и приспособленная для действий в зоне боевых действий всем знакомая «Нива».

    «Машина подходит для любых задач – как для штурмовых, так и для эвакуации, подвоза», – рассказывал один из бойцов, командир штурмовой группы. Фактически перед нами долгожданный серийный результат долгих усилий по оснащению подразделений переднего края легким транспортом.

    У пехоты – штурмовиков – тоже появились новые образцы оружия. Прежде всего, более компактные стрелковые комплексы, в частности, малогабаритные автоматы АМ-17 и  АК-12К. Ими более удобно действовать в траншеях и зданиях, где с более крупным оружием трудно развернутся.

    В целом же «российская армия в плане вооружений стала наиболее подготовленной к современной войне. У нас, по сообщениям западных источников, уже, как минимум, пять типов «Гераней». Мы обогнали Украину и ее сообщников по производству беспилотных систем. Правда, пока не по всей номенклатуре, но в следующем году обгоним по всей», – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, сейчас российская армия начинает превосходить украинскую в дальнобойной артиллерии, у нас все хорошо с ракетами «Калибр» и «Кинжал» – аналогов которых ВСУ не имеет.

    Таким образом, российский ВПК ударно работал весь год. Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на недавнем совещании по проекту новой государственной программы вооружения.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз.

    Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – сказал газете ВЗГЛЯД Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Эксперты сходятся во мнении, что российский ВПК сумел обогнать военно-промышленный комплекс всего Запада, помогающего Украине. Во многом благодаря качеству военной техники и достаточному количеству боеприпасов, российская армия держит инициативу на поле боя. Осталось лишь перевести ее в качественный военно-политический перелом конфликта.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

