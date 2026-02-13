  • Новость часаКремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 12:04 • Общество

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    @ Li Ying/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия?

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия примет адекватные меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и создания там военных систем, нацеленных против нашей страны. Угрозы безопасности России могут исходить с острова вне зависимости от того, кому он будет принадлежать. Даже в текущем статусе Вашингтон, опираясь на договор с Копенгагеном о совместной обороне острова, может осуществлять его милитаризацию.

    В настоящий момент на территории Гренландии уже есть два американских военных объекта. Это станция раннего предупреждения о ракетном нападении и авиабаза Питуффик (другое название – Туле), ранее способная принимать стратегические бомбардировщики. Собственно, в 60-е годы там и базировались В-52, которые с ядерным оружием на борту совершали патрульные полеты у северных границ СССР.

    Президент США Трамп заявляет о том, что Гренландия должна стать ключевым объектом национальной системы ПРО «Золотой купол», которую только предстоит создать. Предполагается, что она будет иметь две составляющие – наземную и космическую, и какие именно объекты, связанные с ними, планируется разместить на острове, можно пока только догадываться.

    В любом случае более чем вероятно развертывание здесь таких перехватчиков, как THAAD и Aegis Ashore. Отметим, что пусковые установки Aegis Ashore можно использовать для пуска крылатых ракет «Томагавк». Скорее всего, гиперзвуковые ракеты, над созданием которых сейчас работают в США, также будут иметь возможность пуска с этой платформы.

    Более чем вероятно использование базы Питуффик для базирования многоцелевых самолетов F-35, способных контролировать западную часть Северного морского пути. Не менее реально создание на острове базы материально-технического обеспечения ВМС США, прежде всего их подводной компоненты.

    Возможны и другие варианты. Так, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон не исключил размещение на острове американского ядерного оружия. Такую возможность необходимо учитывать, тем более что атомное оружие там уже было: в ледяных торосах Гренландии до сих пор лежит термоядерная бомба В28, потерянная в 1968 году в результате аварии.

    Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил об уже ведущихся на острове работах по созданию инфраструктуры для размещения носителей ядерного оружия.

    До выступления Сергея Лаврова Кремль не высказывал публичного беспокойства относительно гренландских планов Трампа. Но это вовсе не означает, что опасность не осознавалась. Другое дело, что подобные вопросы гораздо проще решать кулуарно, не вынося в публичную плоскость и не сокращая пространство для маневра. Но судя по тому, что глава МИД России заговорил о проблеме открыто, договориться не получилось.

    У России остаются дипломатические шаги для того, чтобы убедить США не размещать в Гренландии угрожающие России ударные системы. Напомним, нормализация отношений с Россией являлась одним из базовых пунктов предвыборной программы Трампа, и провал этого направления может осложнить положение американского лидера и Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

    Что касается чисто военного и асимметричного ответа на вероятные действия США на арктическом острове, первое, что приходит в голову – размещение российских ударных систем на Кубе. Однако такое решение маловероятно не только потому, что грозит повторением Карибского кризиса – Россия же всячески демонстрировала, что крайне ответственно подходит к стратегической стабильности. Кроме того, в текущих условиях и Гавана вряд ли бы поддержала такое решение.

    Реальным же военно-техническим средством сдерживания США на арктическом направлении становится новейший ракетный комплекс «Орешник». Например, на Кольском полуострове в районе Североморска или на космодроме Плесецк.

    В данных районах имеется вся необходимая военная инфраструктура. Дальность действия комплекса «Орешник» в данных районах позволяет обстреливать все потенциально опасные для нас районы Гренландии – и аэродромы, и пусковые установки американских ударных систем, и системы ПРО.

    В дальнейшем можно интенсифицировать завершение строительства аэродрома Нагурское на Земле Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа). Там можно базировать в том числе и самолеты МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В настоящий момент группа перехватчиков МиГ-31 базируется на острове Новая Земля – а значит, в целом арктическая инфраструктура для применения авиации в данном регионе подготовлена.

    В то же время стоит заметить, что на данный момент главные военные планы США, связанные с Гренландией, связаны с уже упоминавшейся системой ПРО «Золотой купол». Это в какой-то степени логично – как минимум часть российских баллистических ракет в случае ответно-встречного удара будут пролетать над этим островом, и США рассчитывают перехватить их в ближнем космосе. В таком случае военный потенциал США в Гренландии не будет представлять прямой и непосредственной угрозы для России – и потребует ответа только с точки зрения совершенствования мер по преодолению ПРО.

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

