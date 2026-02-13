  • Новость часаЭксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е
    13 февраля 2026, 11:40 Мнение

    Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что ЕС все еще не отреагировал на предложение России подписать документ с гарантией не нападать на Европу. Политики ЕС в последние годы заявляют, что боятся вторжения армии России в пределы их союза. Это один из главных аргументов Брюсселя, из-за которого ЕС и его члены оказывают майданной Украине многомиллиардную поддержку, хотя в Европе не лучшая экономическая ситуация.

    Казалось, руководители ЕС должны были обеими руками схватиться за возможность заключить с Россией договор о ненападении – если они реально опасаются войны с нами. Но ключевое слово тут – «реально». Это напоминает события девяностолетней давности. В 30-е годы прошлого века европейские политики отказались от создания эффективной архитектуры безопасности с СССР, хотя такие попытки были.

    В 1934 году возникла идея договора о коллективной безопасности под названием Восточный пакт. Его первоначальными предполагаемыми участниками были СССР, Чехословакия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва.

    Главными идеологами этого проекта были министр иностранных дел Франции Луи Барту и нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов. Если бы договор был заключен, то СССР и страны Восточной Европы обязывались бы помогать друг другу в случае агрессии в отношении кого-либо из участников пакта. Параллельно должен был быть заключен договор между СССР и Францией.

    Естественно, Восточный пакт задумывался как инструмент по сдерживанию экспансионистских устремлений Германии, хотя вслух это не проговаривалось. Берлину даже формально предложили присоединиться к договору – от чего он, конечно, отказался. 

    9 октября 1934 года Луи Барту был убит вместе с королем Югославии Александром Карагеоргиевичем. Есть версия, что организаторами убийства были руководители нацистской Германии, а главной его целью – не допустить подписания именно Восточного пакта.

    Приемник Барту Пьер Лаваль не продолжил его политику – он не хотел сближения Москвы и Парижа. В подписанном Лавалем договоре о взаимопомощи Франции с СССР 1935 года содержатся расплывчатые формулировки без конкретики – например, о форме помощи друг другу в случае агрессии против одной из стран. Это превратило договор в формальность. Еще перед подписанием документа Лаваль объяснил свою позицию: для него было принципиально важно, чтобы французская армия не имела никакой связи с Красной армией. А Восточный пакт вообще не был заключен.

    Следующая попытка создать коллективный механизм для предотвращения Второй мировой войны была предпринята в 1939 году. Начались переговоры между СССР, Францией и Британией о заключении оборонительного союза. Польша внесла весомый вклад в то, чтобы документ не был подписан.

    Но и французы с британцами вели себя в процессе переговоров деструктивно. Так, во время переговоров западные делегаты предлагали, чтобы СССР дал односторонние гарантии безопасности Румынии и Польше. Политическая часть переговоров зашла в тупик из-за того, что стороны не смогли согласовать формулировку, что считать косвенной агрессией. А на переговорах по военным вопросам главы делегаций Британии и Франции не имели письменных документов, подтверждающих их полномочия.  Параллельно с московскими переговорами летом 1939 года в Лондоне проходили немецко-британские переговоры – англичане ставили целью направить агрессию нацистской Германии против СССР. Премьер Великобритании Невилл Чемберлен непублично говорил, что, скорее, уйдет в отставку, чем заключит союз с Советами.

    Лаваль и Чемберлен выражали позицию большей части политического истеблишмента Западной Европы того времени. Второй заявлял, что СССР, а не нацистская Германия, угрожает западной цивилизации. Первый был одним из самых ярых сторонников сотрудничества с Гитлером в правительстве Виши. После войны Лаваля, кстати, казнили. Большинство европейских политиков 1930-х годов боялись СССР как носителя идей коммунизма, которые могут разрушить буржуазный мир. И были бы, конечно, рады, если б нацисты уничтожили Советский Союз.

    Нынешние европейские политики в 1990-е годы уверовали в концепцию «конца истории» Фукуямы, согласно которой либерализм как идеология одержала окончательную победу на Земле. А глобализация мировой экономики будет только усиливаться – на радость «мировой элите», которая продолжит контролировать основные потоки всего – от идей до нефти. Фукуяма ошибся, в чем впоследствии сам и признался. Но те, что, будучи молодыми людьми, приняли его идеи за истину, не могут от них просто так отказаться.

    Россия сегодня является носителем идей консерватизма и традиционных ценностей. То есть мы опять вошли в идеологический клинч с Европой. На Россию смотрят те силы в ЕС, которые хотят отказаться от толерантности, основанной на безумии, и которые хотят поставить национальные интересы стран выше интересов глобалистов. Да и сам ЕС – порождение глобализации.

    Кажется, сейчас европейским либералам-глобалистам больше стоит опасаться трампистов, своих идеологических оппонентов из США. Но относительно Америки у руководителей ЕС есть надежда, что там к власти в ближайшие годы вернутся их единомышленники.

    А вот с Россией другое – и глобалистам остаётся решать «русскую проблему» силой, как это и хотели сделать их предшественники в 1930-е годы прошлого века. Пока речь идет о непрямых атаках, таких, как переворот на Украине 2014 года и создание там Антироссии. Пока.

    Вот почему европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию. Это означало бы признание окончательного крушения идеи либерал-глобализма.

    90 лет назад предшественники современных европейских политиков сделали не ту ставку. Сейчас ситуация повторяется один-в-один. В том числе и тот неоспоримый факт, что рано или поздно жизнь заставит их признать реальность. Скорее, поздно.

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

