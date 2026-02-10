Культ личности Трампа породил небывалый конфликт между США и Польшей

Tекст: Дмитрий Бавырин

Геополитическая установка на дружбу с США объединяет польский политикум лучше, чем установка на вражду с Россией. Молодежь и представители западных поветов в меньшей степени рвутся на восточный фронт, а вот ориентация на Вашингтон редко отрицается как выбор всей страны. Он действительно устраивает всех – и левых, и националистов, и либералов, а против выступают только немногочисленные польские коммунисты.

Поляки не доверяют европейским странам как союзникам, особенно в контексте противостояния с РФ. Начиная со школ населению объясняют, что европейцы неоднократно предавали ясновельможную Польшу в военных конфликтах. И ладно бы просто – «осадочек остался». Это цементирует мысль, что полагаться надо на американцев: эти-то, мол, никогда не бросят на произвол судьбы.

Бросят, конечно, если приспичит: США много каких региональных союзников предавали, когда становилось выгодно, либо же побеждало мнение, что дальнейшее участие в чужом конфликте чревато для Америки нежелательными издержками. Украина, например, в шаге от того, чтобы обвинить американцев в предательстве, но пока Владимир Зеленский надеется, что президента Дональда Трампа можно если не разжалобить, то перехитрить, дотянув до ноябрьских выборов в Конгресс, которые обещают стать реваншем ненавидящей Россию Демократической партии США.

Однако – и тут поляки правы – передать их американцам сложнее, чем украинцев, и не только потому, что Варшава входит в НАТО. Польша обоснованно воспринимается Вашингтоном как самая проамериканская и поэтому надежная из стран ЕС. Кроме того, есть внутриполитическое обстоятельство: этнических поляков много в штате Пенсильвания, куда они в первой половине XX века переезжали, чтобы работать на шахтах. А Пенсильвания – самый крупный из так называемых колеблющихся штатов, от него критично зависит исход президентских выборов по стране в целом, поэтому ни одной из партий невыгодно ссориться с поляками.

Но теперь дошло до того, что посол США в Варшаве Том Роуз открыто задается вопросом: должны ли мы забрать всех наших солдат и технику? В смысле – вывести американские военные базы из Польши, где они, по местной легенде, страхуют страну на случай конфликта с Россией.

Ранее тот же Роуз заявил о прекращении «любых контактов» с маршалом Сейма (то есть спикером парламента Польши), чье имя труднопроизносимо даже для восточных славян, но пусть он будет Влодзимежем Чажастым.

Пан Чажастый, по оценке посла, допустил «возмутительные», «нестерпимые», «ничем не спровоцированные оскорбления» в отношении Соединенных Штатов.

Он, что и говорить, позволил себе страшное – заявил, что Дональд Трамп не достоин Нобелевской премии мира. В Вашингтоне такого не прощают – и Том Роуз пошел в атаку. Его риторический вопрос о судьбе американских военных в Европе – это реакция на споры с польскими политиками, которые попытались защитить маршала.

Прежде Роуза не смогли поссорить с Польшей даже евреи, хотя старались. Он сам из еврейской семьи, долго жил в Израиле, успел сделать журналистскую карьеру в том числе там, но при этом всегда защищал Польшу от претензий. Их у израильтян много, особенно исторического характера, а для поляков эти претензии – жупел, они даже пытались законодательно запретить любые упоминания о своем участии в Холокосте.

Но то, что Роуз – всего лишь телеведущий, определяет его приоритеты на посту. Для системы, Госдепа, карьерных дипломатов – он никто, его карьера полностью зависит от расположения Трампа, который назначил на государственные должности многих любимых телеведущих, начиная от главы Пентагона Пита Хегсета. С одной стороны, это блажь. С другой стороны, такая кадровая политика обеспечивает полную лояльность.

Вот и Роуз, закусив удила, полетел в атаку на тех, кто посмел усомниться в миротворческих заслугах шефа.

В Польше этот посол без году неделя – приступил к обязанностям только осенью прошлого года, сменив на посту не кого-нибудь, а сына самого Збигнева Бжезинского, Марка. У того значительный политический опыт и имя отца не перевесили партийной принадлежности: многие дипломаты США не принадлежат к какой-либо партии, но сын, в отличие от отца, выраженный демократ. Поэтому Бжезинского заменили на телеведущего без стажа на госслужбе, а он теперь раздул одно оценочное суждение до геополитического шантажа и дипломатического скандала, в который пришлось вмешаться главе польского правительства Дональду Туску.

Туск мягко, но твердо заступился за Чажастого – лидера партии «Новые левые», с которым партия премьера является союзником по правящей коалиции. Это не единственная причина, по которой Туску пришлось так поступить: он представляет относительно молодой и более проевропейский электорат, который плохо относится к Трампу. Поляки Трампа вообще недолюбливают. Им есть, за что.

Например, тот же Чажастый выступил со своим «неприемлемым оскорблением» в ответ на слова Трампа о том, что европейские союзники ничем не помогли США в Афганистане и «держались в стороне», хотя там погибли 44 польских военных, о чем в стране помнят.

Еще бы не помнить: они ведь погибли из-за того, что полякам хотелось сделать американцам приятное, а президент Трамп этого ничуть не ценит.

Было бы, конечно, неплохо, если бы нынешний хозяин Белого дома со своими телеведущими настолько разбередил польский гонор, что Польша перестала быть цитаделью американского влияния в ЕС. Ершистый маршал Чажастый прямо так и сказал: «Мы не станем оплотом Трампа, мы не станем непотопляемым авианосцем Соединенных Штатов», а заодно упрекнул президента Кароля Навроцкого в том, что тот «стоит на коленях» перед американской администрацией.

Эта перепалка с американцами еще и элемент внутриполитической борьбы, поскольку президент находится в конфликте с коалицией премьера и спикера, зато делает вид, что лучший друг Трампа. Но до разрыва союза с американцами, сколь бы ни был он обременителен для Европы и конкретно для Польши, эта борьба, увы, не доведет.

Обидчивость Трампа с лизоблюдством его окружения с одной стороны и польский гонор с другой – это взрывоопасная смесь, но стремление к сохранению политического альянса на уровне стран слишком велико у них обеих.

Это уже видно по тому, как каждая из сторон, немного успокоившись, наступает на горло собственной песне. Роуз задним числом стер запись, в которой намекал на вывод американских военных из Польши. А Чажастый заявил, что «уважает США», но «в соответствии со своими ценностями» не смог промолчать о судьбе польских солдат. То есть сделал вид, будто речь только о разногласиях по афганскому вопросу. А ведь на самом деле маршал обвинял Трампа в дестабилизации международных организаций и использовании силы в мировой политике – и именно поэтому президент США, в его глазах, недостоин Нобелевской премии мира.

Кто там на самом деле достоин этой премии, погубившей свою репутацию из-за политизированности и провоцирования новых войн, вопрос действительно непростой. А вот на случай, если какие-нибудь трамписты или поляки все-таки погубят отношения Вашингтона и Варшавы, пригодилась бы Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Чем меньше влияние США на Европу, тем лучше для мира. А поляки – это ведь тоже Европа, пусть и своеобразная.