Три человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Три человека ранены при ударах ВСУ по 15 сёлам и городам Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины атаковали 15 сел и городов Белгородской области с помощью дронов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

В селе Нижнее Березово-Второе мужчина получил осколочные ранения различной степени тяжести при атаке дрона на автомобиль, его доставляют в белгородскую городскую больницу №2.

Еще один мужчина пострадал в селе Волчья Александровка после атаки дрона на транспортное средство.

Кроме травмированных, атаки дронов привели к разрушениям и повреждениям инфраструктуры и частных домов в ряде населенных пунктов области.

В селе Мешковое FPV-дрон ударил по социальному объекту, в Вознесеновке поврежден инфраструктурный объект, в Новой Таволжанке и Графовке повреждены частный дом и автомобили. В районе Нижнего Березово-Второго уничтожен грузовой автомобиль, аналогичный случай произошел в районе хутора Гаевка.

В селе Борисовка атака FPV-дрона оставила часть жителей без электроэнергии, аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны России. В Белгороде о дорожное полотно сдетонировал беспилотник, посечены две машины.

В поселке Октябрьский и селе Головино выбиты окна и повреждены фасады домов, в Грайворонском округе разрушены остекление и кровля в частных и многоквартирных домах. В Краснояружском округе пострадали линии электропередачи и инфраструктурные объекты, зафиксированы повреждения автомобилей и зданий. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее во вторник водитель грузовика погиб в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе Белгородской области.

До этого 6 февраля в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель. А 5 февраля в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа в результате удара беспилотника по автомобилю погиб врач-рентгенолог местной центральной районной больницы.



