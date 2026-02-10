Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Три человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
В результате серии атак беспилотников в различных районах Белгородской области зафиксированы травмы у трех мирных жителей и многочисленные разрушения, сообщают власти региона.
Вооруженные силы Украины атаковали 15 сел и городов Белгородской области с помощью дронов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Маломихайловка Шебекинского округа женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
В селе Нижнее Березово-Второе мужчина получил осколочные ранения различной степени тяжести при атаке дрона на автомобиль, его доставляют в белгородскую городскую больницу №2.
Еще один мужчина пострадал в селе Волчья Александровка после атаки дрона на транспортное средство.
Кроме травмированных, атаки дронов привели к разрушениям и повреждениям инфраструктуры и частных домов в ряде населенных пунктов области.
В селе Мешковое FPV-дрон ударил по социальному объекту, в Вознесеновке поврежден инфраструктурный объект, в Новой Таволжанке и Графовке повреждены частный дом и автомобили. В районе Нижнего Березово-Второго уничтожен грузовой автомобиль, аналогичный случай произошел в районе хутора Гаевка.
В селе Борисовка атака FPV-дрона оставила часть жителей без электроэнергии, аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны России. В Белгороде о дорожное полотно сдетонировал беспилотник, посечены две машины.
В поселке Октябрьский и селе Головино выбиты окна и повреждены фасады домов, в Грайворонском округе разрушены остекление и кровля в частных и многоквартирных домах. В Краснояружском округе пострадали линии электропередачи и инфраструктурные объекты, зафиксированы повреждения автомобилей и зданий. Информация о последствиях атак уточняется.
Ранее во вторник водитель грузовика погиб в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе Белгородской области.
До этого 6 февраля в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель. А 5 февраля в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа в результате удара беспилотника по автомобилю погиб врач-рентгенолог местной центральной районной больницы.