  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 14:01

    Песков назвал обычной практикой покупку Индией нефти не только у России

    Песков заявил, что Индия всегда закупала нефть у разных стран

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не считает новостью факт закупки Индией нефти не только у России, подчеркнув, что подобная практика существовала всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России, передает ТАСС.

    По его словам, Россия не является единственным поставщиком нефти и нефтепродуктов на индийский рынок, и это хорошо известно не только российским властям, но и всем специалистам в международных энергетических вопросах.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    3 февраля 2026, 19:30
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    3 февраля 2026, 16:04
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 22:17
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    @ Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и выразил серьезную озабоченность по поводу его недавних высказываний о Крыме и Донбассе, сообщили в постпредстве России при ООН.

    Постпред России при ООН Василий Небензя провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и выразил ему серьезную озабоченность по поводу его недавних заявлений о Крыме и Донбассе, сообщается в Telegram-канале постпредства.

    В частности, российская сторона подчеркнула, что высказывания генсека содержат «выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств».

    Подчеркивается, что ни генеральный секретарь, ни сотрудники его секретариата не имеют права давать собственную трактовку международного права, особенно если она носит избирательный характер. В постпредстве России считают, что подобный подход фактически отрицает право одних народов на самоопределение, при этом признавая его универсальность в других случаях, что названо абсолютно неприемлемым.

    В заявлении также отмечается, что международное право не допускает иерархии между своими основополагающими принципами, а их взаимная связь закреплена как в Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международного права 1970 года. По мнению России, подобные заявления сотрудников секретариата ООН противоречат их обязанности сохранять беспристрастность, закрепленной в статье 100 Устава ООН.

    Генеральному секретарю ООН было указано на необходимость строго и непредвзято соблюдать все положения Устава ООН в их совокупности и тесной взаимосвязи.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, по его мнению, не применим к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.

    4 февраля 2026, 13:06
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    3 февраля 2026, 22:58
    В Белгороде больницы перешли на резервные источники питания и работают штатно

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области после ракетного удара ВСУ медицинские учреждения и социальные объекты подключили к резервной генерации, начато восстановление электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Восстановительные работы в Белгородской области ведутся в круглосуточном режиме. После ракетного удара поэтапно возобновляется подача электричества, воды и тепла, в том числе на объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения.

    В штатном режиме работают как областные детская больница, так и больница Святителя Иоасафа. Свет есть и в Шебекинской ЦРБ. В некоторых районах Белгорода сохраняются перебои с энергоснабжением, технической водой и теплом, не функционируют светофоры, сообщает «Белгородские вести».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что аварийные бригады приступили к работе с первых минут, обследуют поврежденное оборудование и сразу начинают восстановление.

    «В первую очередь вы увидите электричество, тепло и подачу воды в свои квартиры и дома», – заявил глава региона. Он добавил, что получать подробную информацию можно через расширенный колл-центр «122».

    В городе аварийные службы запускают резервные генераторы для подачи света в многоквартирные дома. Из-за отключения светофоров на улицы вышли регулировщики.

    В ряде районов наблюдаются очереди на АЗС, однако Гладков заверил белгородцев, которые решили запастись топливом для генераторов, что его в регионе его достаточно, и рекомендовал автомобилистам во избежание очередей на городских АЗС заправляться в том числе на заправках в пригороде.

    Резервные генераторы были подключены на социальных объектах, системах водоснабжения и водоотведения, мероприятие проходит по установленному плану. Власти готовы к дальнейшему развитию ситуации, однако пункты обогрева пока не разворачиваются.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

    4 февраля 2026, 09:32
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    3 февраля 2026, 17:59
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для лечения рака головы и шеи.

    Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата цетуксимаб. Разработку осуществила группа компаний «Р-Фарм», препарат получил торговое название «Арцетукс». В компании отметили, что это первый в России биоаналог оригинального средства, сообщает ТАСС.

    Цетуксимаб применяется для терапии местнораспространенного метастатического рака головы и шеи, а также метастатического колоректального рака. Препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор эпидермального фактора роста EGFR, что замедляет развитие опухоли и предотвращает ее метастазирование.

    Биоаналогичность «Арцетукса» оригинальному препарату была доказана в клиническом исследовании третьей фазы, в котором приняли участие более 250 пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. В пресс-службе компании подчеркнули, что исследование подтвердило не меньшую эффективность и аналогичный профиль безопасности для российского биоаналога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина.

    А Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отметило высокую терапевтическую результативность отечественного препарата «Ракурс (223Ra)» для лечения рака.

    Сейчас российские ученые разрабатывают препараты против аутоиммунных заболеваний и методы лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии, заявил во вторник президент Российской академии наук Геннадий Красников..

    3 февраля 2026, 18:33
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете

    Эксперт Геллер: Фиксация поиска детской порнографии в Сети уже возможна

    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Интернет-провайдеры не ведут тотальной слежки за пользователями, однако при обнаружении обращений к ресурсам с детской порнографией могут фиксировать такие факты, сказал газете ВЗГЛЯД главный разработчик сайта президента России Артем Геллер. Ранее в Общественной палате предложили наказывать за поиск детской порнографии в интернете, чтобы выявлять педофилов до того, как они совершат преступление против ребенка.

    «Провайдеры, если обнаруживают подобные вещи, то уже сейчас обязаны сообщать в правоохранительные органы. Конечно, они не шпионят активно за всеми без каких-либо оснований, потому что это дорого, сложно, ресурсозатратно. Поэтому провайдеры создают списки сайтов, которые могут фиксироваться как ресурсы, распространяющие подобные материалы», – говорит Геллер.

    Он подчеркивает, что если человек заходит на подобный ресурс, то это провайдеры фиксировать умеют. Однако возникает вопрос: нужно ли данную информацию сразу же направлять в правоохранительные органы?  Ведь человек мог попасть на данный ресурс совершенно случайно, например, кликнув на какой-то баннер.

    Ранее в Ленинградской области в водоеме обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в прошлую пятницу. По делу задержан мужчина, который сознался, что утопил тело ребенка. По его словам, со школьником они были знакомы, он мыл ему машину, а в конце прошлой недели у них якобы возник конфликт. Отмечается, что в ходе обыска на электронных устройствах подозреваемого обнаружена детская порнография.

    Глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил наказывать за поиск детской порнографии в интернете. Это, по его мнению, может помочь выявлять педофилов еще до того, как они совершат преступление против ребенка.

    3 февраля 2026, 21:24
    Долина отменила два концерта

    Долина отменила концерты в Обнинске и Брянске

    Долина отменила два концерта
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерты Ларисы Долиной, которые должны были пройти в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта, перенесли на ноябрь 2026 года.

    Представители концертных площадок сообщили, что в Обнинске выступление состоится 15 ноября, а в Брянске – 14 или 15 ноября, передает ТАСС. Билеты можно сдать организаторам.

    Директор Долиной Сергей Пудовкин объяснил, что перенос связан с изменением графика артистки. «Концерт в Обнинске будет перенесен. Это технический вопрос, связанный с изменением графика артистки [Ларисы Долиной]. Концерт в Брянске также будет перенесен. Даты переносов уже согласованы, это 14, 15 ноября. Вся точная информация скоро будет на официальных сайтах площадок», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что на концерт в Обнинске было выкуплено около 20% билетов из 595 возможных, а в Брянске – 15% из 807 мест.

    Ранее Долина с трудом сдержала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово.

    Концерт Долиной, который планировался на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменили.

    3 февраля 2026, 20:19
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    Путин: Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорилась из-за налоговых изменений

    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    3 февраля 2026, 16:32
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    3 февраля 2026, 21:12
    В Ленобласти мать выбросила двоих детей с балкона 16-го этажа

    В Ленобласти мать-иностранка выкинула двоих детей с балкона 16-го этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Новогорелово Ленинградской области женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона на 16-м этаже, детям сумели спасти жизнь медики, сообщили в региональном следкоме.

    Уголовное дело по признакам покушения на убийство двух малолетних детей возбуждено в Ленинградской области, передает СУ СК России по региону. Ведомство уточняет, что инцидент произошел 2 февраля в поселке Новогорелово Ломоносовского района. По версии следствия, 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе на 16-м этаже, поочередно выбросила своих детей 2024 и 2025 годов рождения.

    После этого женщина совершила попытку суицида. Следователи отмечают, что ее преступный умысел не был доведен до конца из-за того, что детям своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В результате малыши остались живы.

    Сейчас следственные органы проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые этому способствовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в Уфе отец выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже, когда находился с ней дома один. Девочку позже госпитализировали в реанимацию столичной РДКБ для оказания высокотехнологичной помощи.

    Ранее в той же Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорожденную в пакете из окна, но прохожие вовремя нашли ребенка и передали врачам, благодаря чему девочка осталась жива.

    3 февраля 2026, 20:04
    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России

    Путин: Замедление роста ВВП было не просто ожидаемым, оно было рукотворным

    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидала замедления темпов роста экономики, и этот процесс был во многом спланирован во имя борьбы с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

    «В 2023–2024 годах [было] 4,1–4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что итоги 2025 года показали более скромный рост – всего 1% по сравнению с предыдущими периодами. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – заявил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России за три года составил 9,7%.

    3 февраля 2026, 18:38
    Суд Екатеринбурга изъял у экс-депутата Госдумы земли в доход государства

    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Гайсина земли на 1 млрд в доход государства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 300 земельных участков на сумму свыше 1 млрд рублей, принадлежавших бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, были изъяты по решению суда.

    Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры Свердловской области об изъятии в доход государства долей в уставных капиталах организаций, владеющих более чем 300 земельными участками. Активы оценены более чем в 1 млрд рублей, отмечает ТАСС.

    В ходе проверки выяснилось, что Малик Гайсин, занимая в 1996-2000 годах пост депутата Госдумы России, управлял компаниями напрямую и через доверенных лиц. Он скрытно владел активами, пользовался финансовыми инструментами, получал прибыль и наращивал бизнес.

    В прокуратуре уточнили, что изъятые активы принадлежали структурам «Корона Тэхет» и «Индра-М». Эти компании формировали свои активы за счет имущества ранее обращенных в доход государства предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко.

    Ранее Генеральная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц.

    А 22 января суд обратил имущество экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, признанной виновной в коррупции, в доход государства на сумму более 17 млн рублей.


    3 февраля 2026, 17:15
    СК сообщил об отсутствии охраны в школе Кодинска

    Tекст: Денис Тельманов

    В школе города Кодинска Красноярского края при инциденте с нападением ученицы на сверстницу безопасность обеспечивала только вахтер.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в школе Кодинска не было охраны, а только вахтер.

    Представитель ведомства уточнил: «[В школе] рамка есть, охраны нет. Только бабушка-вахтер».

    Инцидент произошел, когда четырнадцатилетняя ученица напала на свою сверстницу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащаяся одного из учебных заведений Красноярского края атаковала школьницу с ножом, в результате чего пострадавшую госпитализировали.

    Ученик девятого класса школы в Уфе напал на учителя и сверстников со страйкбольным оружием, но никто не пострадал.

