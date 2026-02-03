В Общественной палате дали рекомендации по предотвращению преступлений педофилов

Глава комиссии ОП Рыбальченко предложил наказывать за поиск детской порнографии

Tекст: Татьяна Косолапова

В Ленинградской области в водоеме обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в прошлую пятницу. По делу задержан мужчина, который сознался, что утопил тело ребенка. По его словам, со школьником они были знакомы, он мыл ему машину, а в конце прошлой недели у них якобы возник конфликт. Отмечается, что в ходе обыска на электронных устройствах подозреваемого обнаружена детская порнография.



«В этой страшной трагедии много темных пятен. Например, как девятилетний мальчик оказался один на парковке в гипермаркете. Где были его родители? Где была охрана, камеры, если все происходило действительно так. Но главное, у преступника обнаружили терабайты детской порнографии, которые попасть к нему могли разным способом, и, скорее всего, с сайтов и ресурсов на зарубежных серверах», – говорит Рыбальченко.

Еще 15-20 лет назад такие материалы были в открытом доступе на российских ресурсах, продолжает собеседник. Но благодаря принятым мерам, в том числе участию общественных организаций, волонтеров, эта проблема в значительной степени решена. Сейчас предусмотрена ответственность для отечественных владельцев интернет-ресурсов и провайдеров, ограничивается доступ к зарубежным ресурсам, но ответственности для посетителей нет. И педофилы этим пользуются.

«Считаю, что за посещение подобных ресурсов должна быть введена ответственность по аналогии с экстремистскими материалами, за обращение к которым недавно введена ответственность, пока административная. Такие же меры, даже более строгие, должны предприниматься в отношении тех, кто посещает сайты с детской порнографией, педофилией и подобными материалами, а в отношении посетителей подобных сайтов должен быть налажен учет, приниматься более строгие меры по контролю за их цифровой историей», – делится член ОП.

В других странах, по его словам, полиция следит за этим, и проводит работу с теми кто потенциально может совершить преступление, ставит их на учет. России, полагает эксперт, тоже нужна подобная практика. Также необходима возрастная идентификация детей в сети интернет, нужны детские школьные SIM-карты, которые помогут ограничить общение несовершеннолетних с потенциальными преступниками и просто мошенниками.

Он напоминает, что в июне прошлого года в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были внесены поправки, согласно которым с 1 сентября вводится ответственность для пользователей интернета, которые умышленно будут искать запрещенную информацию в сети. Причем, ответственность наступит как в случае поиска экстремистского контента в «рунете», так и за его пределами через VPN. В настоящее время в перечень Минюста входит более 5 тыс. таких материалов. Получить доступ к большинству из них можно только через VPN.

За правонарушение россиянам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять полиция и ФСБ после получения данных от телекоммуникационных компаний и VPN-сервисов. Для последних установлены штрафы от 50 до 500 тыс. рублей за несоблюдение правил взаимодействия с Роскомнадзором, отказ от подключения к системе запрещенных сайтов или предоставление доступа к ним.

«При этом повторные действия увеличат санкции. Распространение рекламы VPN также станет поводом для санкций по новому закону. Физические лица заплатят 50–80 тыс. рублей, руководители компаний – 80–150 тыс. рублей, организации – 200–500 тысяч», – заключил Рыбальченко.

Ранее Вологодское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало блогера за рекламу VPN-сервиса.