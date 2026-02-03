Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.3 комментария
Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
Кличко сообщил об отключении тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева
В результате энергетического кризиса в столице Украины более 1 100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Два района Киева – Дарницкий и Днепровский – практически полностью остались без отопления, передает РИА «Новости».
Мэр города Виталий Кличко уточнил: «Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла... Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – написал он в своем Telegram-канале.
Ситуация осложняется энергетическим кризисом, который продолжается в украинской столице. Ранее городская администрация разрешила жителям перемещаться до так называемых «пунктов несокрушимости», где можно согреться и зарядить устройства, даже несмотря на действие комендантского часа.
Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом по возможности покинуть город из-за сложной ситуации с энергоснабжением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально холодная погода усугубляет ситуацию с энергоснабжением на Украине.
В конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к перебоям с электричеством и водой.
Между тем экс-тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко избил коммунальщика на фоне отсутствия отопления.