Выбрана «Мисс Татарстан – 2026»
Победительницей 28-го конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2026», прошедшего в Театре Камала в Казани, стала 18-летняя уроженка Нижнекамска Амира Шарипова. Она учится в Казанском федеральном университете на факультете «Менеджмент» (фото: Егор Алеев/ТАСС)
«Первой вице-мисс» стала 22-летняя уроженка Зеленодольска Камила Гаттарова (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Всего в финале участвовали 30 красавиц. Оформление сцены и костюмов девушек было выполнено в восточной тематике. На фото: Ульяна Груздева (на первом плане) (фото: Егор Алеев/ТАСС)
«Первой вице-мисс» стала 16-летняя Кристина Грибакова из Казани (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Тема сказки об Алладине лейтмотивом проходила через все шоу. Например, в интеллектуальном конкурсе девушкам предстояло потереть лампу Джинна, чтобы на экране высветился подходящий вопрос. На фото: елабужанка Ралина Муллахметова, ученица школы «Адымнар», победившая в прошлом году на конкурсе «Краса Татарстана» (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Все вопросы касались восточной темы. В большинстве случаев у участниц спрашивали именно их личное мнение, а не конкретные знания, которые требовались на конкурсах минувших лет. На фото: София Закирова (на первом плане) и Аделя Топрак (на втором плане) (фото: Егор Алеев/ТАСС)
20-летней Евгении Петровой (на фото) достался вопрос от члена жюри. Худрук оркестра La Primavera Рустем Абязов спросил ее, кто такая муза. Девушка не смогла дать ответ, однако пообещала в ближайшее время узнать. В результате на конкурсе она получила титул «Мисс Казань – 2026» (фото: Егор Алеев/ТАСС)
«Мы счастливы стоять с этими прекрасными девушками на одной сцене. Я счастлива, что наша земля не оскудевает и очередная тридцатка красавиц стоит здесь на сцене», – заявила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова. На фото: Ралина Шигапова (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В ходе конкурса девушки демонстрировали навыки дефиле, а также свои творческие и интеллектуальные способности. На фото: Милана Шаяхметова (фото: Егор Алеев/ТАСС)