    Дмитриев спрогнозировал тяжелое лето для Евросоюза
    Глава Пентагона пообещал провести ядерные испытания
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 17:50 • Политика

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    @ Mehmet Ali Ozcan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле?

    Александр Вучич ранее подтверждал, что досрочные парламентские выборы в Сербии будут, но не говорил - когда. Молва настаивает, что 12 июля, а политологи находят в пользу этого аргументы вроде графика митингов правящей Сербской прогрессивной партии. Более того, власти прозрачно намекали, в этот же день могут пройти и досрочные президентские, хотя второй и последний срок нынешнего главы государства истекает в первый день лета 2027 года.

    Кнут, с помощью которого Вучича якобы заставили подчинится, оценивается в полтора миллиарда евро. На такую сумму Евросоюз наказал Белград, лишив дотаций за, по словам еврокомиссарши по расширению Марты Кос, «замедление темпа реформ». Сумма для бедной Сербии приличная, ее президент вообще подобен домохозяйке, вырезающей из газет купоны на скидку, поэтому миллиардами разбрасываться не может. Дешевле уйти.

    Вот, значит, как выглядит соломинка, сломавшая хребет политику-верблюду, который в своей живучести, казалось, всех переплюнет? Получается, конец легенде?

    Однако Вучич не похож на сломанного верблюда, который куда-то там уходит, отказывается от года власти, раздавлен и побежден. Он бодрится, говорит о «времени крупных решений». А про человека, которого брюссельские еврочиновники хотят увидеть на месте президента, сказал, что он, Вучич «лучше», потому что «моложе, перспективнее и больше знает Сербию и проблемы граждан».

    Этого человека зовут Владан Джокич, он ректор главного университета страны - Белградского. А также, как считают власти, один из организаторов тех самых массовых протестов, на которых требовали досрочных выборов. Сам Джокич это отрицает, хотя студентов - главную движущую силу уличных акций - в целом поддерживает. Всего в Белградском университете 95 тысяч студентов, это мощная сила для небольшой страны, и пару недель назад была начата проверка ректора на предмет превышения полномочий. Высокие чиновники (но не лично Вучич) грозили Джокичу последствиями - и это, возможно, как раз они.

    Не исключено, что наказание динаром, которое предпринял Брюссель, было спровоцировано как раз проверками.

    Джокич под опекой ЕС, недавно с ним встречалась еврокомиссарша Кос для разговора о будущем Сербии, ректора планируют сделать президентом, но у Вучича как будто другие планы.

    Когда он говорит, что моложе Джокича, намекает, возможно, на Венгрию, где его друг Виктор Орбан недавно проиграл выборы, потому что венгры предпочли ему почти такого же Орбана, но на 20 лет моложе. Но у сербской оппозиции и Джокича другой генезис - урбанистика. Так сошлось.

    Городская инфраструктура в Сербии не то чтобы совсем плохая, но сербы достойны лучшего. Соответственно, есть интерес и запрос, особенно - у молодежи, а Джокич из тех, кто этот запрос удовлетворяет, поскольку сам - архитектор и урбанист. Вокруг благоустройства городов крутятся гранты и инвестиции от ЕС, а сотрясавшие Сербию митинги были спровоцированы гибелью 16 человек под обрушившимся козырьком отреставрированного вокзала в Нови-Саде. Формально это митинги против коррупции, но их главный лозунг - «Вучич, уходи!». А он уже полтора года не уходит. И не то важно, что он сказал про себя - «я моложе». Важно, что сказал - «я перспективнее».

    Следовательно, у президента Сербии есть план по сохранению власти. Он точно не про то, чтобы менять конституцию и идти на третий срок. Вучич коварнее и собирается наказать своих противников, исполнив их желания. Более развитые формы жизни обычно так и наказывают зарвавшихся глупцов.   

    Хотели досрочных парламентских выборов? Получите. Они пройдут раньше аж на полтора года, но не в декабре, а в июле, когда авангард протестов - студенты - на каникулах и в разъездах.

    Хотели, чтобы Вучич ушел с президентского поста? Нате. Только, стоит заметить, это условие не отменяет такого сценария, что он пересядет из президентского кресла в премьерское, если партия власти победит на тех самых досрочных выборах.

    По конституции Сербия - парламентская республика, так что у премьера даже больше полномочий. Но в случае с Вучичем это не играет роли, так как в Сербии не место красит человека. Какой бы пост ни занимал Вучич, он будет лидером в сложившейся вокруг него политической системе. Было время, когда он ей управлял даже с поста министра обороны.

    Как тебе такое, Урсула фон дер Ляйен?

    Понятно, что ухода Вучича хочет не одна Урсула, а глобалистский Запад. И президент Сербии, будучи превосходным дипломатом, византийским интриганом и виртуозом акробатического сидения на двух стульях, дерзит этому Западу открыто и резко - как тот, кто принимает вызов.

    «У нас есть принципы, в отличие от вас, Аластер», - бросил Вучич в ходе недавнего интервью британскому политаналитику Аластеру Кэмпбеллу, защищая территориальную целостность Сербии и сербо-российские отношения. Кэмпбелла можно считать идейным представителем того самого Запада

    «Вы представляете себя маяком демократии, а Россию – маяком зла, что не соответствует действительности», – гремел президент Сербии, подчеркивая, что проблемы мира проистекают из авантюры в Косово.

    «Многие люди по всему миру начали действовать против суверенных наций и менять границы, потому что увидели, как вы меняли наши границы», — напомнил Вучич.

    Конечно, это может быть громким хлопком дверью, который положен всякому выдающемуся политику в случае, если обстоятельства сильнее его. Как бы ни был талантлив акробат, он либо оступится, ибо уйдет на пенсию до того, как оступился. Вучич, сходивший похороны многих своих врагов (иногда - буквально), все же не бессмертен, а Урсула с каждым годом все злее и могущественнее, несмотря не общую деградацию Евросоюза.

    Но главная проблема - это совсем не Брюссель, а отсутствие взаимопонимания с собственным народом, видимая часть которой устала от эпохи Вучича. Сводить сербский протест к типичному евромайдану с дихотомией Россия-Запад и вредно, и ошибочно. Еврокомиссия публично не поддерживает барагозящих в том числе по той причине, что в огромных толпах полно антизападных и пророссийских лозунгов, но все в ней - против Вучича.    

    Поэтому мало победить на выборах. Придется еще победу защитить.

    И все же этому византийцу предрекали падение столько раз, что он может считать себя полноправным героем классического одесского анекдота.

    — Вучич, как здоровье? — Не дождетесь!

    Главное
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Жители Перми рассказали о «черном дожде» после атаки дронов на город
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу
    Сбер выразил обеспокоенность тенденцией ухода платежей в наличность
    В ФРГ назвали Мерца «канцлером-лжецом»
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Руководство застройщика задержали после пожара в московской новостройке

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

