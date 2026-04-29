Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

Tекст: Дмитрий Бавырин

Александр Вучич ранее подтверждал, что досрочные парламентские выборы в Сербии будут, но не говорил - когда. Молва настаивает, что 12 июля, а политологи находят в пользу этого аргументы вроде графика митингов правящей Сербской прогрессивной партии. Более того, власти прозрачно намекали, в этот же день могут пройти и досрочные президентские, хотя второй и последний срок нынешнего главы государства истекает в первый день лета 2027 года.

Кнут, с помощью которого Вучича якобы заставили подчинится, оценивается в полтора миллиарда евро. На такую сумму Евросоюз наказал Белград, лишив дотаций за, по словам еврокомиссарши по расширению Марты Кос, «замедление темпа реформ». Сумма для бедной Сербии приличная, ее президент вообще подобен домохозяйке, вырезающей из газет купоны на скидку, поэтому миллиардами разбрасываться не может. Дешевле уйти.

Вот, значит, как выглядит соломинка, сломавшая хребет политику-верблюду, который в своей живучести, казалось, всех переплюнет? Получается, конец легенде?

Однако Вучич не похож на сломанного верблюда, который куда-то там уходит, отказывается от года власти, раздавлен и побежден. Он бодрится, говорит о «времени крупных решений». А про человека, которого брюссельские еврочиновники хотят увидеть на месте президента, сказал, что он, Вучич «лучше», потому что «моложе, перспективнее и больше знает Сербию и проблемы граждан».

Этого человека зовут Владан Джокич, он ректор главного университета страны - Белградского. А также, как считают власти, один из организаторов тех самых массовых протестов, на которых требовали досрочных выборов. Сам Джокич это отрицает, хотя студентов - главную движущую силу уличных акций - в целом поддерживает. Всего в Белградском университете 95 тысяч студентов, это мощная сила для небольшой страны, и пару недель назад была начата проверка ректора на предмет превышения полномочий. Высокие чиновники (но не лично Вучич) грозили Джокичу последствиями - и это, возможно, как раз они.

Не исключено, что наказание динаром, которое предпринял Брюссель, было спровоцировано как раз проверками.

Джокич под опекой ЕС, недавно с ним встречалась еврокомиссарша Кос для разговора о будущем Сербии, ректора планируют сделать президентом, но у Вучича как будто другие планы.

Когда он говорит, что моложе Джокича, намекает, возможно, на Венгрию, где его друг Виктор Орбан недавно проиграл выборы, потому что венгры предпочли ему почти такого же Орбана, но на 20 лет моложе. Но у сербской оппозиции и Джокича другой генезис - урбанистика. Так сошлось.

Городская инфраструктура в Сербии не то чтобы совсем плохая, но сербы достойны лучшего. Соответственно, есть интерес и запрос, особенно - у молодежи, а Джокич из тех, кто этот запрос удовлетворяет, поскольку сам - архитектор и урбанист. Вокруг благоустройства городов крутятся гранты и инвестиции от ЕС, а сотрясавшие Сербию митинги были спровоцированы гибелью 16 человек под обрушившимся козырьком отреставрированного вокзала в Нови-Саде. Формально это митинги против коррупции, но их главный лозунг - «Вучич, уходи!». А он уже полтора года не уходит. И не то важно, что он сказал про себя - «я моложе». Важно, что сказал - «я перспективнее».

Следовательно, у президента Сербии есть план по сохранению власти. Он точно не про то, чтобы менять конституцию и идти на третий срок. Вучич коварнее и собирается наказать своих противников, исполнив их желания. Более развитые формы жизни обычно так и наказывают зарвавшихся глупцов.

Хотели досрочных парламентских выборов? Получите. Они пройдут раньше аж на полтора года, но не в декабре, а в июле, когда авангард протестов - студенты - на каникулах и в разъездах.

Хотели, чтобы Вучич ушел с президентского поста? Нате. Только, стоит заметить, это условие не отменяет такого сценария, что он пересядет из президентского кресла в премьерское, если партия власти победит на тех самых досрочных выборах.

По конституции Сербия - парламентская республика, так что у премьера даже больше полномочий. Но в случае с Вучичем это не играет роли, так как в Сербии не место красит человека. Какой бы пост ни занимал Вучич, он будет лидером в сложившейся вокруг него политической системе. Было время, когда он ей управлял даже с поста министра обороны.

Как тебе такое, Урсула фон дер Ляйен?

Понятно, что ухода Вучича хочет не одна Урсула, а глобалистский Запад. И президент Сербии, будучи превосходным дипломатом, византийским интриганом и виртуозом акробатического сидения на двух стульях, дерзит этому Западу открыто и резко - как тот, кто принимает вызов.

«У нас есть принципы, в отличие от вас, Аластер», - бросил Вучич в ходе недавнего интервью британскому политаналитику Аластеру Кэмпбеллу, защищая территориальную целостность Сербии и сербо-российские отношения. Кэмпбелла можно считать идейным представителем того самого Запада

«Вы представляете себя маяком демократии, а Россию – маяком зла, что не соответствует действительности», – гремел президент Сербии, подчеркивая, что проблемы мира проистекают из авантюры в Косово.

«Многие люди по всему миру начали действовать против суверенных наций и менять границы, потому что увидели, как вы меняли наши границы», — напомнил Вучич.

Конечно, это может быть громким хлопком дверью, который положен всякому выдающемуся политику в случае, если обстоятельства сильнее его. Как бы ни был талантлив акробат, он либо оступится, ибо уйдет на пенсию до того, как оступился. Вучич, сходивший похороны многих своих врагов (иногда - буквально), все же не бессмертен, а Урсула с каждым годом все злее и могущественнее, несмотря не общую деградацию Евросоюза.

Но главная проблема - это совсем не Брюссель, а отсутствие взаимопонимания с собственным народом, видимая часть которой устала от эпохи Вучича. Сводить сербский протест к типичному евромайдану с дихотомией Россия-Запад и вредно, и ошибочно. Еврокомиссия публично не поддерживает барагозящих в том числе по той причине, что в огромных толпах полно антизападных и пророссийских лозунгов, но все в ней - против Вучича.

Поэтому мало победить на выборах. Придется еще победу защитить.

И все же этому византийцу предрекали падение столько раз, что он может считать себя полноправным героем классического одесского анекдота.

— Вучич, как здоровье? — Не дождетесь!