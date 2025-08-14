  • Новость часаВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Сидевшему 9 мая рядом с Путиным и Си ветерану исполнилось 100 лет
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    15 комментариев
    14 августа 2025, 08:38 • Политика

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить - и уйти так, чтобы остаться?

    Заявление Александра Вучича, будто он «завершит президентскую карьеру через полтора года», - это маневр, на которые тот мастер. Верить президенту Сербии можно на слово, но крайне важен подбор этих слов.

    Недоброжелатели подозревали его в подготовке какого-нибудь маневра для того, чтобы остаться президентом еще на пять лет. Вучич категоричен - менять конституцию ради этого не стану, президентскую карьеру завершу. А вот про карьеру политическую ничего сказано не было.

    Тринадцать лет назад Вучич был всего лишь министром обороны Сербии. Однако считался деятелем более влиятельным, чем президент или премьер.

    В бывших югославских республиках не кресло красит политика, а политик кресло. Вучич одно из самых ярких тому подтверждений. Формально у него и сейчас полномочий немного, так как Сербия - республика парламентская. Но ни у кого не вызывает вопросов, кто там на самом деле во главе вертикали власти.

    Бывший президент Черногории Мило Джуканович тем же манером - пересаживаясь из кресла в кресло - оставался хозяином своей республики более 30 лет. Но он был хозяином в старом, во многом мафиозном стиле. Вучич - это продвинутая категория менеджмента, и задачи он решает более элегантным способом, но по сути - тоже хозяин: единовластный, опытный, не сдвинешь.

    Короче, в его случае прощается не значит уходит. Заявление Вучича - это предложение к неприятелям оставить президента в покое, раз уж прежние битвы были ими проиграны. Взамен он как будто обещает скоро уйти (хотя на самом деле - не обещает).

    Неприятели у него двух типов, но с опасной коллаборацией. Один из них - глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен и ее еврочиновничество. Они давят на Вучича с тем, чтобы он принял условия Брюсселя по России, Косово и НАТО - или ушел, оставив вместо себя того, кто готов эти условия принять.

    Одно из последних условий, как пишут в СМИ, - это зачистка правительства от пророссийских министров, которые мешают утвердить антироссийские меры. Сам Вучич возможность такой зачистки опроверг, но неформального лидера промосковских политиков Александра Вулина из власти ранее вывели, как того и требовали легионы фон дер Ляйен.

    Второй неприятель Вучича - это многочисленная сербская улица, которая требует от него: уходи!

    Строго говоря, это не неприятель, а сербский народ, у которого к «хозяину» за время его карьеру накопилось много разнообразных претензий. Протестные митинги то затихают, то разгораются с новой силой - и небывалой для последних 25 лет озлобленностью.

    Если бы эта озлобленность была направлена на Россию, Урсуле было бы гораздо проще работать. Однако значительная часть протестующих, наоборот, поносят ЕС и еврокомиссаршу, а Вучича подозревают в намерении предать дружбу с русскими и уступить давлению Брюсселя.

    При виде сербского майдана (в отличие, например, от майдана украинского) маячок «свой - чужой» у Еврокомиссии выдает огорчающие ее показания.

    России сербы искреннее сочувствуют, а акции Евросоюза в их глазах падают с каждым годом (хотя, казалось бы, географически и деться-то некуда). То есть «маячок» работает исправно. Просто в Сербии Урсуле не очень повезло с народом, претензии которого к своему президенту дают Брюсселю возможности для шантажа в одном случае, однако ограничивают в другом. Приходится действовать хитрее.

    Есть основания полагать, будто еврокомиссары разобрались, как это работает в Сербии. Командовать майданом они не могут, но могут распалять его негодование - и этой возможностью давить на Вучича.

    Формальный повод для уличного бунта - трагедия на вокзале в Нови-Саде, где 1 ноября 2024 года от обрушения козырька погибли 16 человек. В ней сплелось все - и коррупция, и скандалы при реконструкции вокзала (о том, что козырек надо менять, предупреждали заранее), но, прежде всего, усталость от эпохи Вучича. Ниточка, которую прокуратура протянула от этой реконструкции, уже затянулась на шее профильного министра. И есть конспирологическая теория, будто ее по наущению ЕС тянут к ближайшему окружению президента. Если все-таки дотянут, протесты разгорятся с новой силой - вплоть до попытки госпереворота.

    Так это или нет, но Вучич предлагает прекратить попытки его свергнуть, подождав всего-то полтора года. Но прибедняется, потому что срок его полномочий истечет почти через два. За это время в Европе может измениться многое - вплоть до того, что выдвинутые Брюсселем к Белграду требования потеряют актуальность, а Вучич, опять выкинув коленце мастера, как бы уйдет, а на самом деле останется.

    Требования у Брюсселя к нему разнообразные, по большей части мерзкие - вроде признания Косова, а в последнее время акцент сделан на разрыве энергетического сотрудничества с Россией и заморозке ее собственности в республике. В каждом случае Вучич будет увиливать, сколько сможет. При прочих равных - с его талантами и деградацией Еврокомиссии - победитель был бы очевиден. Но при Урсуле Брюссель компенсирует политическую бездарность решительной наглостью.

    Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул и зачистка пророссийских голосов в Молдавии. Скандальные президентские выборы в Румынии, элиты которой продавили на «правильный» результат. Слишком далеко зашедшая попытка отстранить от власти президента Республики Сербской Милорада Додика. Все это звенья одной цепи: европейское пространство зачищают от лояльных Москве лидеров ради его окончательного поглощения структурами НАТО и ЕС.

    У Урсулы в этом процессе руководящая роль, поскольку президент США Дональд Трамп частично вывел «вашингтонский обком» из игры, и иногда даже поддерживает лидеров, которых европейские глобалисты пытаются подавить (например, в Германии и Румынии).

    Фон дер Ляйен не такой талантливый, гибкий и изобретательный политик, как Вучич. Но в методе лобовых ударов с игнорированием правил преуспела, а из-за провалов на Украине и унижений от Трампа озлоблена - и очень опасна.

    Если президент Сербии не придумает против ее лома нового приема, который был бы повнушительнее просьбы о полутора годах спокойной жизни, карьеру все же придется завершать по-настоящему, а то и досрочно.

    Главное
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой
    YouTube начал использовать ИИ для проверки возраста пользователей
    Стоимость биткоина превысила 123 тыс. долларов
    Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен «Ленинграда» среди детей
    Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году
    Скончался спортивный комментатор Борис Скрипко

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить - и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации