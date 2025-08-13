Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.9 комментариев
Вучич отказался участвовать в следующих президентских выборах
Президент Сербии Вучич сообщил об отказе выдвигаться на следующих выборах
Президент Сербии Александр Вучич заявил о завершении президентской карьеры через полтора года и исключил изменение конституции для продления своих полномочий.
Александр Вучич заявил о своем отказе выдвигать кандидатуру на следующих президентских выборах, передает ТАСС. По его словам, он не будет менять конституцию страны ради сохранения своей должности.
«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», – заявил Вучич во время пресс-конференции после встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.
Вучич также допустил проведение досрочных парламентских выборов в Сербии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент Сербии Александр Вучич вынужден балансировать между давлением Евросоюза и отказом поддерживать антироссийские санкции.
Премьер Сербии решил отправить в отставку сторонников России. Вучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии.
В результате столкновений между протестующими и сторонниками Сербской прогрессивной партии в северных городах страны пострадали сотрудники местной полиции.