    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    Мерц собрался убедить Бельгию украсть активы России
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели
    США и Украина провели переговоры в Майами
    Рубио переключился с Украины на Венесуэлу
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении
    Страны Европы отобрали газа из ПХГ на 10% больше уровня прошлого года
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 09:55 • Новости дня

    В Киеве подтвердили появление дронов возле самолета Зеленского в Ирландии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанные БПЛА были замечены близ самолета Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию, сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.

    Литвин подтвердил информацию о появлении неопознанных БПЛА вблизи самолета президента Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что безопасность обеспечивала принимающая сторона, и действительно были отмечены такие дроны, однако инцидент никак не повлиял на ход визита или его программу.

    Ирландское издание The Journal ранее сообщило, что вечером 4 декабря четыре неопознанных беспилотника были замечены поблизости от дублинского аэропорта. По данным СМИ, эти БПЛА находились в небе около двух часов и двигались с северо-востока столицы Ирландии. Траектория дронов совпала с расписанием пути президентского борта, однако самолет Зеленского прибыл раньше намеченного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики стараются замять скандалы вокруг Владимира Зеленского. Зеленский теряет связь с реальностью на фоне роста внутренней критики.

    4 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину

    Лешек Миллер заявил о возможной отправке молодых украинцев из Польши

    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал молодых украинцев главным ресурсом, который республика могла бы предоставить Киеву.

    Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

    «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

    Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

    По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

    Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

    Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    Комментарии (16)
    4 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине

    Запросы в Google об отключениях света стали самыми популярными на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 12:14 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины

    Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта

    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.

    «Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец. 

    «Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

    «Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

    Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.

    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины

    Политолог Лизан: Идея Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике не стоит и выеденного яйца

    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Москвы уже есть неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Поэтому нынешняя инициатива Эммануэля Макрона установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму не стоит и выеденного яйца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Призыв Эммануэля Макрона ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины вызван рядом причин. Во-первых, Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    «Во-вторых, президент Франции пытается облегчить участь киевских властей», – продолжил собеседник, напомнив, что Владимир Зеленский за последние недели несколько раз приезжал в Париж. Стороны, в частности, подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, и Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов.

    «Наконец, идея моратория на удары укладывается в логику попыток европейцев сорвать переговорный процесс», – считает эксперт. По его мнению, призывы французского лидера к КНР поддержать инициативу будут проигнорированы Пекином. Что касается позиции России по этому вопросу, то она очевидна: прекращению огня до урегулирования кризиса неприемлемо.

    «Прежде всего, Макрону, который выступает с предложением, нет никакого доверия. Кроме того, с какой стати российские войска должны прекращать наносить удары по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой?», – рассуждает Лизан.

    «Наша задача — довести противника до того состояния, когда он не сможет сопротивляться и в итоге согласится на условия Москвы. Исходя из этой логики, нужно интенсифицировать удары, а также на фоне участившихся атак на танкеры бить по украинским портам», – подчеркнул аналитик.

    Он напомнил, что у России уже был неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Российская сторона согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. В итоге было зафиксировано более 100 нарушений со стороны Украины. «Нынешняя инициатива Макрона не стоит и выеденного яйца», – акцентировал Лизан.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Потрясающие циники!», – прокомментировал он предложение Макрона. «А по объектам инфраструктуры России, значит, бить можно и нужно? Регулярные налеты украинских беспилотников по российским НПЗ, по котельным Донбасса, по нефтяным танкерам в Черном море, по нефтепроводам – это же так здорово, с точки зрения главного лягушатника планеты! Это Макрон не только приветствует, но еще и выделяет на это оружие и ресурсы. И никаких противоречий в своей позиции не видит!», – подчеркнул эксперт.

    Ранее Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

    «Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», – сказал президент Франции.

    Он также отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Французский лидер призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    Комментарии (9)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    Комментарии (8)
    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск

    СК: В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    Украинские военные признаны виновными в организации террористического акта в Курской области с применением более 120 дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами, в ночь на 15 апреля, сообщил СК в Telegram-канале.

    В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и машины скорой помощи.

    «Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговоров… Все признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

    Суд заочно вынес решение заключить вышеуказанных полковников под стражу и объявил их в международный розыск, отмечает СК России. Согласно вердикту, Дзяния первые восемь лет будет отбывать наказание в тюрьме, Бондарович и Сендзюк – по пять лет каждый. Остальное время осужденные проведут в исправительной колонии особого режима.

    Ранее вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили на 28 лет.

    В июле суд вынес приговор трем украинским военным за незаконное пересечение границы и участие в вооруженном проникновении на территорию Курской области.

    В июне украинских боевиков 17-й отдельной танковой бригады признали виновными во вторжении в Курскую область.

    Комментарии (4)
    5 декабря 2025, 08:21 • Новости дня
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть депортированы уже в ближайшие недели, пишет Haaretz.

    Как пишет Haaretz, десятки тысяч граждан Украины, получивших убежище, могут лишиться своего статуса и оказаться под угрозой выдворения до конца декабря, передает РИА «Новости».

    Власти Израиля отказались продлевать статус защиты для украинских беженцев, находящихся на территории страны. Ситуация изменилась после передачи вопроса о беженцах под контроль премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В публикации подчеркивается, что из-за отсутствия действующего министра внутренних дел, «который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры», полномочия в этом вопросе перешли к главе правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов рассматривают возможность скорого прекращения работы муниципальных центров для беженцев с Украины. В Шотландии лейбористская администрация отменила ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Украинец осужден в Перу за убийство россиянки

    Украинец Кузьмин осужден в Перу за убийство россиянки Лазаренко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.

    Гражданин Украины Иван Кузьмин приговорен судом Перу к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, передает РИА «Новости». Решение было оглашено судьей Бернаве Рабаналем Оярсе в ходе открытого судебного заседания.

    Суд постановил, что Кузьмин проведет в заключении весь срок, при этом в общую продолжительность наказания зачтено время, прошедшее с 8 августа 2024 года, когда он был задержан на месте преступления. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 80 тыс. перуанских солей, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

    Судья особо отметил, что по заключению токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз Кузьмин совершал убийство будучи вменяемым. Имеется медицинское заключение, согласно которому злоумышленник продолжал наносить жертве удары тупыми и острыми предметами, когда та уже не подавала признаков жизни.

    «Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве. Для него нет разницы: убить человека или животное», – отметил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция перуанского города Юримагуас задержала Кузьмина после убийства гражданки России 8 августа 2024 года.

    До этого солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины в селе Курской области.

    Американец Фрэнсис Кауфманн обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой в Риме.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 13:41 • Новости дня
    Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о роли Европы для Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение высказываниями главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас, которая заявила, что у России отсутствует стремление к миру, а Европа якобы сделала Украину максимально сильной.

    Захарова на брифинге в рамках международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы» назвала эти заявления «чудовищными» и «логически ущербными», передает ТАСС.

    Захарова раскритиковала логику Каллас, объяснив, что она строится на абсурдной идее: «чем меньше членов какой-то семьи, тем больше еды, денег, тем семья богаче». Дипломат усомнилась в правильности таких рассуждений, подчеркнув, что подобная позиция не укрепляет Украину, а лишь подчеркивает трагизм происходящего.

    В завершение выступления Захарова заявила: «Это и есть нацизм, только просто в новой обертке – циничный, холодный, абсолютно аморальный», комментируя таким образом позицию западных дипломатов относительно ситуации на Украине.

    Ранее Захарова осудила заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран. Кроме того, официальный представитель МИД РФ призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 12:32 • Новости дня
    СМИ: Вывезенные с Украины в Турцию дети подвергались насилию

    Следствие.Инфо: Более 500 вывезенных с Украины в Турцию детей подвергали насилию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 500 детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, на протяжении двух лет жили без доступа к образованию и медицинской помощи, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет украинского «Следствие.Инфо», согласно отчету мониторингового визита офиса украинского омбудсмена в 2024 году, дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию. Организацией эвакуации занимался благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака при участии консульства Украины в Анталье, передает ТАСС.

    Большинство ребят проживали в отеле города Бельдеби. В отчете отмечается: «Для порядка 200 детей был организован лишь один класс на 25 учеников». Остальные вынуждены были заниматься в непригодных для этого помещениях. Дети использовались в съемках рекламных роликов для сбора средств, а при отказе участвовать или за плохое поведение их наказывали – лишали смартфонов и планшетов, ограничивая возможность учиться.

    Мониторинг также выявил жестокое обращение: воспитатели и сотрудники фонда Шостака, согласно отчету, избивали несовершеннолетних, издевались над детьми с инвалидностью, били зарядками для телефона и мокрой одеждой. Доступ психологов и представителей турецких органов к детям ограничивали, медицинскую помощь не оказывали. Фонд, как следует из документа, скрывал данные о положении детей от властей Турции, ЮНИСЕФ и Красного Креста.

    По итогам проверки на Украине завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по защите жизни и здоровья несовершеннолетних. Однако спустя год расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств. При этом основатель фонда Руслан Шостак получил за проект орден «За заслуги» от Владимира Зеленского.

    В ноябре украинское правительство распорядилось провести обязательную эвакуацию детей с родителями из части населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовят эвакуацию мирных жителей с юга Запорожья.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на портовую инфраструктуру в Темрюке произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    По информации, опубликованной в Telegram оперативного штаба, атака БПЛА киевского режима привела к «повреждению элементов портовой инфраструктуры в Темрюке».

    В результате инцидента произошло возгорание, на месте происшествия действуют специальные и экстренные службы. По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, для ликвидации огня были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

    По предварительной информации, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске украинские беспилотники повредили частные дома и автомобиль. В Грайвороне в результате удара беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

    Комментарии (0)
