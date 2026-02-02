Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд

Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
В январе объем поставок газа российским потребителям достиг 51,275 млрд кубометров, что превысило прежний максимум.
В январе объем поставок газа из Единой системы газоснабжения российским потребителям достиг 51,275 млрд кубометров. Этот показатель стал новым историческим рекордом для января, превзойдя прежний максимум, установленный в январе 2024 года на уровне 50,971 млрд кубометров, сообщается в Telegram-канале Газпрома.
С 15 по 28 января подряд 14 дней объемы поставок ежедневно достигали максимальных для этих суток уровней. Такое устойчивое обеспечение объясняется в том числе эффективным использованием подземных хранилищ газа.
В компании отметили, что поставки по газотранспортной системе Газпрома осуществляются надежно на фоне увеличения потребления.
Также в Газпроме напомнили, что к зиме 2025/2026 года был создан резерв газа в размере 73,170 млрд кубометров, что является абсолютным рекордом для газовой отрасли России.
