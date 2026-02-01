NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены, передает The New York Times. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что встречи перенесены на среду и четверг, не объяснив причин задержки.

Накануне специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф провел встречу во Флориде с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем Кремля и главой Российского фонда прямых инвестиций, на которой Украина не присутствовала. Уиткофф в соцсетях назвал встречу «продуктивной и конструктивной» и заявил: «Мы воодушевлены, что Россия работает над обеспечением мира на Украине».

Зеленский ранее предполагал, что напряженность между США и Ираном может повлиять на график переговоров. В субботу он отметил, что украинская сторона ожидает дальнейших разъяснений от американских коллег о деталях будущих встреч.

Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Тогда стороны охарактеризовали обсуждения как «конструктивные», несмотря на сохраняющиеся разногласия. Основные спорные вопросы – статус контролируемых Украиной территорий Донецкой области и гарантии безопасности для Украины.

Следующий раунд переговоров должен быть посвящен поддержанному США 20-пунктному плану мира, который предполагает территориальные соглашения, меры безопасности и восстановление страны. Россия контролирует примерно 20% восточных и южных районов Украины и настаивает на передаче всего Донбасса, на что Киев не соглашается. США предлагают создать демилитаризованную зону, но не совсем ясно, кто будет ее контролировать.

Зеленский 25 января объявил, что соглашение о гарантиях безопасности США для Украины «на 100% готово» к подписанию, однако детали не раскрываются. По информации Михаила Гольдмана, Россия пока не согласилась на этот план и продолжает настаивать на прежних условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать будущую встречу по Украине в Абу-Даби.