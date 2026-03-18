Брюссель не включил представителей Венгрии и Словакии в инспекцию «Дружбы»

Сийярто и Фицо потребовали участия Венгрии и Словакии в инспекции «Дружбы»

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня утром Еврокомиссия сообщила нам, что у них уже есть так называемая делегация экспертов на месте или, по крайней мере, в Киеве, а представитель МИД Украины заявил, что им ничего не известно о прибытии какой-либо делегации экспертов на Украину», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

Сийярто отметил, что Еврокомиссия отказалась включить представителей Венгрии и Словакии в состав делегации, несмотря на их просьбы. По его словам, это доказывает отсутствие серьезного расследования и превращает процесс в «большой фарс».

Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, никакой комиссии экспертов на месте не существует, а все заявления Брюсселя и Киева о поиске решения проблемы нефтяной блокады – «большая афера».

Фицо также настаивает на необходимости включения словацких и венгерских специалистов в инспекционную группу. Мониторинг трубопровода без участия этих стран он считает «неудачной шуткой», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил об отсутствии повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.