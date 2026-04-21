Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Песков заявил о стремлении Европы к ядерной милитаризации
Песков назвал возможные франко-польские учения шагом к милитаризации Европы
Планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Вероятная подготовка Парижа и Варшавы к отработке применения ядерного оружия вызывает обеспокоенность Москвы, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию журналистам.
«Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах, но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации, с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте», – подчеркнул представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие. Ранее экс-президент Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией для включения страны в программу ядерного зонтика. В свою очередь милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.